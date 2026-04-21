Rojin Kabaiş dosyasında kritik gelişme! Telefonu Çin’e gönderiliyor

Van’da 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Vücudunda iki erkeğe ait DNA izine rastlanan genç kadının dosyasında, 382 kişiden alınan örneklerde eşleşme sağlanamazken, İspanya’da sonuç alınamayan cep telefonunun incelenmesi için Çin seçeneği devreye alındı. Ölümün cinayet mi yoksa boğulma mı olduğu ise hâlâ netlik kazanmadı.

  • Van'da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA izine rastlandı.
  • Soruşturma kapsamında delil niteliğindeki cep telefonunun şifresi İspanya'da kırılamayınca cihazın Çin'e gönderilmesi planlanıyor.
  • Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, bugüne kadar 382 kişiden alınan DNA örneklerinde herhangi bir eşleşme bulunamadı.
  • Rojin Kabaiş'in cinayet veya boğulma sonucu mu öldüğü henüz netlik kazanmamış olup soruşturma devam etmektedir.

Diyarbakır'dan üniversite eğitimi için Van'a gelen 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, üniversiteden çıktıktan sonra kaybolmuş, 18 gün süren aramaların ardından cansız bedenine ulaşılmıştı.

Rojin Kabaiş'in cep telefonu Çin’e gönderiliyor

Olayın ardından başlatılan soruşturma, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

VÜCUTTA İKİ ERKEĞE AİT DNA İDDİASI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken en önemli bulgulardan biri, Kabaiş'in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA izlerine rastlanması oldu. Yetkililer, dosyanın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ve tüm ihtimallerin değerlendirildiğini belirtiyor.

382 KİŞİDEN DNA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde şimdiye kadar toplam 382 kişiden DNA örneği alındı.

Bu kişiler arasında:

  • Üniversitede görev yapan özel güvenlikler
  • Şüpheli görülen diğer kişiler

yer aldı.

Ancak şu ana kadar elde edilen DNA örnekleriyle eşleşen bir bulguya ulaşılamadı.

TELEFON İSPANYA'DA AÇILAMADI

Kabaiş'e ait cep telefonu, olayın aydınlatılması açısından kritik deliller arasında yer alıyor.

Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle telefonun şifresinin kırılması için cihaz ilk olarak İspanya'ya gönderildi. Ancak burada yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

ŞİMDİ HEDEF ÇİN

Soruşturmayı yürüten savcılık koordinasyonunda yeni bir adım atıldı. Elde edilen son bilgilere göre, cep telefonunun açılması için bu kez Çin'e gönderilmesi planlanıyor. Çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ROJİN'İN BABASI TELEFON ÇİN'E GİDECEK DEMİŞTİ!

Geçtiğimiz Mart ayında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Adalet Bakanlığı aracılığıyla yapılacak yazışmaların tamamlanmasını beklediğini ifade eden baba Nizamettin Kabaiş, cep telefonuna ilişkin süreci şöyle anlatmıştı:

"Telefon şifresi kırılarak Türkiye'de de açılabileceği söylendi. Ancak veriler kaybolur diye bu risk alınmadı. Bu nedenle cep telefonu Çin'deki firmaya gönderilecek. Çin'de şifrenin kırılabileceği söylendi."

ÖLÜM NEDENİ HALA NET DEĞİL

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin en kritik soru ise henüz yanıt bulmuş değil:

  • Cinayet mi?
  • Yoksa boğularak ölüm mü?

Yetkililer, tüm ihtimallerin detaylı şekilde incelendiğini vurguluyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Van Adliyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında hem teknik hem de kriminal incelemeler devam ediyor. Yeni delillerin ortaya çıkmasıyla dosyada kritik gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Müge Anlı'da dev yüzleşme: Takside başlayan aşk 20 bin dolara mal oldu!
SONRAKİ HABER

Takside başlayan aşk 20 bin dolara mal oldu!

 Yalnızlık beyni donduruyor mu? 10 bin kişide test edilen deney ezber bozdu
ÖNCEKİ HABER

Yalnızlık beyni donduruyor mu?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler