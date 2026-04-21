TELEFON İSPANYA'DA AÇILAMADI Kabaiş'e ait cep telefonu, olayın aydınlatılması açısından kritik deliller arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle telefonun şifresinin kırılması için cihaz ilk olarak İspanya'ya gönderildi. Ancak burada yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

ŞİMDİ HEDEF ÇİN Soruşturmayı yürüten savcılık koordinasyonunda yeni bir adım atıldı. Elde edilen son bilgilere göre, cep telefonunun açılması için bu kez Çin'e gönderilmesi planlanıyor. Çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ROJİN'İN BABASI TELEFON ÇİN'E GİDECEK DEMİŞTİ! Geçtiğimiz Mart ayında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Adalet Bakanlığı aracılığıyla yapılacak yazışmaların tamamlanmasını beklediğini ifade eden baba Nizamettin Kabaiş, cep telefonuna ilişkin süreci şöyle anlatmıştı: "Telefon şifresi kırılarak Türkiye'de de açılabileceği söylendi. Ancak veriler kaybolur diye bu risk alınmadı. Bu nedenle cep telefonu Çin'deki firmaya gönderilecek. Çin'de şifrenin kırılabileceği söylendi."