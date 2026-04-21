Diyarbakır'dan üniversite eğitimi için Van'a gelen 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, üniversiteden çıktıktan sonra kaybolmuş, 18 gün süren aramaların ardından cansız bedenine ulaşılmıştı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.
VÜCUTTA İKİ ERKEĞE AİT DNA İDDİASI
Soruşturma kapsamında dikkat çeken en önemli bulgulardan biri, Kabaiş'in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA izlerine rastlanması oldu. Yetkililer, dosyanın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ve tüm ihtimallerin değerlendirildiğini belirtiyor.
382 KİŞİDEN DNA ALINDI
Soruşturma çerçevesinde şimdiye kadar toplam 382 kişiden DNA örneği alındı.
Bu kişiler arasında:
yer aldı.
Ancak şu ana kadar elde edilen DNA örnekleriyle eşleşen bir bulguya ulaşılamadı.
TELEFON İSPANYA'DA AÇILAMADI
Kabaiş'e ait cep telefonu, olayın aydınlatılması açısından kritik deliller arasında yer alıyor.
Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle telefonun şifresinin kırılması için cihaz ilk olarak İspanya'ya gönderildi. Ancak burada yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.
ŞİMDİ HEDEF ÇİN
Soruşturmayı yürüten savcılık koordinasyonunda yeni bir adım atıldı. Elde edilen son bilgilere göre, cep telefonunun açılması için bu kez Çin'e gönderilmesi planlanıyor. Çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
ROJİN'İN BABASI TELEFON ÇİN'E GİDECEK DEMİŞTİ!
Geçtiğimiz Mart ayında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Adalet Bakanlığı aracılığıyla yapılacak yazışmaların tamamlanmasını beklediğini ifade eden baba Nizamettin Kabaiş, cep telefonuna ilişkin süreci şöyle anlatmıştı:
"Telefon şifresi kırılarak Türkiye'de de açılabileceği söylendi. Ancak veriler kaybolur diye bu risk alınmadı. Bu nedenle cep telefonu Çin'deki firmaya gönderilecek. Çin'de şifrenin kırılabileceği söylendi."
ÖLÜM NEDENİ HALA NET DEĞİL
Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin en kritik soru ise henüz yanıt bulmuş değil:
Yetkililer, tüm ihtimallerin detaylı şekilde incelendiğini vurguluyor.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Van Adliyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında hem teknik hem de kriminal incelemeler devam ediyor. Yeni delillerin ortaya çıkmasıyla dosyada kritik gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.
