Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Bakan Gürlek aileyle görüştü, telefon Çin’e gönderilecek

TÜM DELİLLER YENİDEN İNCELENECEK

Bakan Gürlek, tüm delillerin tekrar inceleneceğini ve daraltılmış baz kayıtlarının isteneceğini vurguladı.

Gürlek, dosyanın aydınlatılması için devletin üzerine düşeni yapacağını belirterek şöyle konuştu:

"Hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Biz üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Rojin kardeşimiz hayatının baharında gencecik kızcağızken, tam olay belli değil cinayet mi, intihar mı? Bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu, savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabi bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım."