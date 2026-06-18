Ürün Özellik Talihli Apple iPhone 17 Pro 256 GB Cep Telefonu Erman Cem Gedık

Ürün Model Ödül Asil Talihli Philips Lattego EP5547/90 Kahve Makinesi Mehmer Rıza Tasasız

Ürün Talihliler Apple Airpods Pro 3 Feza Atay Belı Yüksektepe Engın Karagöz Hatıce Durna Emıne Kalfa

Ürün Talihli Şehir Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi Erdı Tezel İzmir Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi Alı Özerdem Kocaeli Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi Dılara Ünlü Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi Hakan Çavusoglu Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi Serıfe Doganer Özkur

İsim Şehir Hasan Mustan Ali Cem Tınazlar Muammer Bayburtluoglu Antalya Nalan Damgacı Merve Toprak Onur Çetin Samet Kurt Elif Karakavak Durdane Orhan Muharrem Sezer Balıkesir Tayyar Kan Gulboy Yakuboglu İstanbul Ozlem Ozer Ali Kemal Sipahi Ismail Morkoç Bahar Ersin Nese Cebi Temel Yesilyurt Kübra Öztürk Gülsüm Canakcı

Ürün Özellik Talihli Apple iPhone 17 Pro 256 GB Cep Telefonu Serap Yılmaz



Ürün Model Kategori Yedek Talihli Philips Lattego EP5547/90 Kahve Makinesi Ata Alı Yedıcocuklu

Numara İsim 1 Fatma Gözüak Tılkı 2 Gülcan Yıldırım 3 Müsemma Oguz 4 Erkan Kosaran 5 Mehmet Duysak

Talihli No İsim Şehir 1 Serkan Sen İzmir 2 Yasemin Arar 3 Adıl Akça 4 Emıne Kadrıye Bayrasa 5 Serkan Kement

Numara İsim 1 Cıhan Kaya 2 Aysenur Kale 3 Sevgül Güven / Sivas 4 Gızem Çıte 5 Ahmet Ayar 6 Isıl Zeynep Isıkan 7 Melıke Kömürcü 8 Dıdem Çakmaklı 9 Ecem Sude Kardan 10 Bartu Larçın 11 Alı Mert Haykır 12 Kagan Seymenoglu 13 Tuba Özoglu 14 Ahmet Can Saygılı 15 Baran Gerek 16 Merve Kayhan 17 Özge Yılmaz 18 Günay Kanlı 19 Emrah Çelebı 20 Emrah Elmas

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri Tüm Manşetler

Migros Jacobs Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte iPhone 17 Pro 256 GB, Philips LatteGo EP5547/90 kahve makinesi, AirPods Pro 3, Philips Daily Collection kahve makinesi ve Stanley IceFlow pipetli termos kazanan asil ve yedek talihliler...Bu kampanya MPİ'nin 08.04.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-88821 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 12.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 21.289 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 3.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.İkramiye son teslim tarihi 31.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.