Migros Jacobs Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!
Migros Jacobs kampanyasının çekiliş sonuçları açıklandı. 21 bin 289 katılımın gerçekleştiği kampanyada iPhone 17 Pro 256 GB, Philips LatteGo EP5547/90 kahve makinesi, AirPods Pro 3, Philips Daily Collection kahve makinesi ve Stanley IceFlow pipetli termos kazanan talihliler belli oldu.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Migros Jacobs Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı.
- Apple iPhone 17 Pro 256 GB cep telefonunun asil talihlisi Erman Cem Gedik oldu.
- Philips LatteGo EP5547/90 kahve makinesi asil talihlisi Mehmer Rıza Tasasız olarak belirlendi.
- Apple AirPods Pro 3 asil talihlileri arasında Feza Atay, Belı Yüksektepe, Engın Karagöz, Hatıce Durna ve Emıne Kalfa yer aldı.
- Stanley IceFlow pipetli termos asil talihlileri arasında Hasan Mustan, Ali Cem Tınazlar ve Muammer Bayburtluoglu bulunuyor.
Migros Jacobs Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte iPhone 17 Pro 256 GB, Philips LatteGo EP5547/90 kahve makinesi, AirPods Pro 3, Philips Daily Collection kahve makinesi ve Stanley IceFlow pipetli termos kazanan asil ve yedek talihliler...
Apple iPhone 17 Pro 256 GB Cep Telefonu Asil Talihlisi:
Philips Lattego EP5547/90 Kahve Makinesi Asil Talihlisi:
Apple Airpods Pro 3 Asil Talihlileri:
Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi Asil Talihlileri:
Stanley Termos 0.89lt The Iceflow Straw Pipetli Asil Talihlileri:
Apple iPhone 17 Pro 256 GB Cep Telefonu Yedek Talihlisi:
Philips Lattego EP5547/90 Kahve Makinesi Yedek Talihlisi:
Apple Airpods Pro 3 Yedek Talihlileri:
Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi Yedek Talihlileri:
Stanley Termos 0.89lt The Iceflow Straw Pipetli Yedek Talihlileri:
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Bu kampanya MPİ'nin 08.04.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-88821 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 12.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 21.289 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 3.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.
Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.
İkramiye son teslim tarihi 31.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
Apple iPhone 17 Pro 256 GB Cep Telefonu Asil Talihlisi:
|Ürün
|Özellik
|Talihli
|Apple iPhone 17 Pro
|256 GB Cep Telefonu
|Erman Cem Gedık
Philips Lattego EP5547/90 Kahve Makinesi Asil Talihlisi:
|Ürün
|Model
|Ödül
|Asil Talihli
|Philips
|Lattego EP5547/90
|Kahve Makinesi
|Mehmer Rıza Tasasız
Apple Airpods Pro 3 Asil Talihlileri:
|Ürün
|Talihliler
|Apple Airpods Pro 3
|Feza Atay
|Belı Yüksektepe
|Engın Karagöz
|Hatıce Durna
|Emıne Kalfa
Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi Asil Talihlileri:
|Ürün
|Talihli
|Şehir
|Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi
|Erdı Tezel
|İzmir
|Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi
|Alı Özerdem
|Kocaeli
|Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi
|Dılara Ünlü
|Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi
|Hakan Çavusoglu
|Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi
|Serıfe Doganer Özkur
Stanley Termos 0.89lt The Iceflow Straw Pipetli Asil Talihlileri:
|İsim
|Şehir
|Hasan Mustan
|Ali Cem Tınazlar
|Muammer Bayburtluoglu
|Antalya
|Nalan Damgacı
|Merve Toprak
|Onur Çetin
|Samet Kurt
|Elif Karakavak
|Durdane Orhan
|Muharrem Sezer
|Balıkesir
|Tayyar Kan
|Gulboy Yakuboglu
|İstanbul
|Ozlem Ozer
|Ali Kemal Sipahi
|Ismail Morkoç
|Bahar Ersin
|Nese Cebi
|Temel Yesilyurt
|Kübra Öztürk
|Gülsüm Canakcı
Apple iPhone 17 Pro 256 GB Cep Telefonu Yedek Talihlisi:
|Ürün
|Özellik
|Talihli
|Apple iPhone 17 Pro
|256 GB Cep Telefonu
|Serap Yılmaz
Philips Lattego EP5547/90 Kahve Makinesi Yedek Talihlisi:
|Ürün
|Model
|Kategori
|Yedek Talihli
|Philips
|Lattego EP5547/90
|Kahve Makinesi
|Ata Alı Yedıcocuklu
Apple Airpods Pro 3 Yedek Talihlileri:
|Numara
|İsim
|1
|Fatma Gözüak Tılkı
|2
|Gülcan Yıldırım
|3
|Müsemma Oguz
|4
|Erkan Kosaran
|5
|Mehmet Duysak
Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi Yedek Talihlileri:
|Talihli No
|İsim
|Şehir
|1
|Serkan Sen
|İzmir
|2
|Yasemin Arar
|3
|Adıl Akça
|4
|Emıne Kadrıye Bayrasa
|5
|Serkan Kement
Stanley Termos 0.89lt The Iceflow Straw Pipetli Yedek Talihlileri:
|Numara
|İsim
|1
|Cıhan Kaya
|2
|Aysenur Kale
|3
|Sevgül Güven / Sivas
|4
|Gızem Çıte
|5
|Ahmet Ayar
|6
|Isıl Zeynep Isıkan
|7
|Melıke Kömürcü
|8
|Dıdem Çakmaklı
|9
|Ecem Sude Kardan
|10
|Bartu Larçın
|11
|Alı Mert Haykır
|12
|Kagan Seymenoglu
|13
|Tuba Özoglu
|14
|Ahmet Can Saygılı
|15
|Baran Gerek
|16
|Merve Kayhan
|17
|Özge Yılmaz
|18
|Günay Kanlı
|19
|Emrah Çelebı
|20
|Emrah Elmas
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Bu kampanya MPİ'nin 08.04.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-88821 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 12.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 21.289 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 3.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.
Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.
İkramiye son teslim tarihi 31.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
SONRAKİ HABER
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı çatışma
ÖNCEKİ HABER
Tazedirekt Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam