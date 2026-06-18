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Migros Jacobs Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!

Migros Jacobs kampanyasının çekiliş sonuçları açıklandı. 21 bin 289 katılımın gerçekleştiği kampanyada iPhone 17 Pro 256 GB, Philips LatteGo EP5547/90 kahve makinesi, AirPods Pro 3, Philips Daily Collection kahve makinesi ve Stanley IceFlow pipetli termos kazanan talihliler belli oldu.

Giriş Tarihi:
Migros Jacobs Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!
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  • Migros Jacobs Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı.
  • Apple iPhone 17 Pro 256 GB cep telefonunun asil talihlisi Erman Cem Gedik oldu.
  • Philips LatteGo EP5547/90 kahve makinesi asil talihlisi Mehmer Rıza Tasasız olarak belirlendi.
  • Apple AirPods Pro 3 asil talihlileri arasında Feza Atay, Belı Yüksektepe, Engın Karagöz, Hatıce Durna ve Emıne Kalfa yer aldı.
  • Stanley IceFlow pipetli termos asil talihlileri arasında Hasan Mustan, Ali Cem Tınazlar ve Muammer Bayburtluoglu bulunuyor.
Migros Jacobs Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte iPhone 17 Pro 256 GB, Philips LatteGo EP5547/90 kahve makinesi, AirPods Pro 3, Philips Daily Collection kahve makinesi ve Stanley IceFlow pipetli termos kazanan asil ve yedek talihliler...


Apple iPhone 17 Pro 256 GB Cep Telefonu Asil Talihlisi:
ÜrünÖzellikTalihli
Apple iPhone 17 Pro256 GB Cep TelefonuErman Cem Gedık

Philips Lattego EP5547/90 Kahve Makinesi Asil Talihlisi:
ÜrünModelÖdülAsil Talihli
PhilipsLattego EP5547/90Kahve MakinesiMehmer Rıza Tasasız

Apple Airpods Pro 3 Asil Talihlileri:
ÜrünTalihliler
Apple Airpods Pro 3Feza Atay
Belı Yüksektepe
Engın Karagöz
Hatıce Durna
Emıne Kalfa


Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi Asil Talihlileri:
ÜrünTalihliŞehir
Philips Daily Collection HD7462 Kahve MakinesiErdı Tezelİzmir
Philips Daily Collection HD7462 Kahve MakinesiAlı ÖzerdemKocaeli
Philips Daily Collection HD7462 Kahve MakinesiDılara Ünlü
Philips Daily Collection HD7462 Kahve MakinesiHakan Çavusoglu
Philips Daily Collection HD7462 Kahve MakinesiSerıfe Doganer Özkur


Stanley Termos 0.89lt The Iceflow Straw Pipetli Asil Talihlileri:
İsimŞehir
Hasan Mustan
Ali Cem Tınazlar
Muammer BayburtluogluAntalya
Nalan Damgacı
Merve Toprak
Onur Çetin
Samet Kurt
Elif Karakavak
Durdane Orhan
Muharrem SezerBalıkesir
Tayyar Kan
Gulboy Yakubogluİstanbul
Ozlem Ozer
Ali Kemal Sipahi
Ismail Morkoç
Bahar Ersin
Nese Cebi
Temel Yesilyurt
Kübra Öztürk
Gülsüm Canakcı

Apple iPhone 17 Pro 256 GB Cep Telefonu Yedek Talihlisi:
ÜrünÖzellikTalihli
Apple iPhone 17 Pro256 GB Cep TelefonuSerap Yılmaz

Philips Lattego EP5547/90 Kahve Makinesi Yedek Talihlisi:
ÜrünModelKategoriYedek Talihli
PhilipsLattego EP5547/90Kahve MakinesiAta Alı Yedıcocuklu

Apple Airpods Pro 3 Yedek Talihlileri:
Numaraİsim
1Fatma Gözüak Tılkı
2Gülcan Yıldırım
3Müsemma Oguz
4Erkan Kosaran
5Mehmet Duysak

Philips Daily Collection HD7462 Kahve Makinesi Yedek Talihlileri:
Talihli NoİsimŞehir
1Serkan Senİzmir
2Yasemin Arar
3Adıl Akça
4Emıne Kadrıye Bayrasa
5Serkan Kement


Stanley Termos 0.89lt The Iceflow Straw Pipetli Yedek Talihlileri:
Numaraİsim
1Cıhan Kaya
2Aysenur Kale
3Sevgül Güven / Sivas
4Gızem Çıte
5Ahmet Ayar
6Isıl Zeynep Isıkan
7Melıke Kömürcü
8Dıdem Çakmaklı
9Ecem Sude Kardan
10Bartu Larçın
11Alı Mert Haykır
12Kagan Seymenoglu
13Tuba Özoglu
14Ahmet Can Saygılı
15Baran Gerek
16Merve Kayhan
17Özge Yılmaz
18Günay Kanlı
19Emrah Çelebı
20Emrah Elmas

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 08.04.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-88821 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 12.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 21.289 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 3.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.

Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.

İkramiye son teslim tarihi 31.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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