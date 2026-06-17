Kaplan, yaş sınırlarının bütün sorunları çözmeyeceğini ancak çocukları zararlı içeriklerden ve bağımlılık mekanizmalarından koruyabileceğini ifade etti.

Türkiye'de ilkokul çağındaki çocukların bile saatlerce sosyal medya içeriklerine maruz kaldığı ortamda ailelerin tek başına mücadele etmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Sosyal medya şirketlerinin çocukların ekran başında geçirdiği süreyi artırmak için tasarlanmış algoritmaları, dikkat dağınıklığı, uyku problemleri, siber zorbalık ve depresyon gibi sorunlara yol açıyor.

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Türkiye'nin de çocuklar için sosyal medya yaş sınırı uygulamasını hayata geçirmesinin artık zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Dünyada İngiltere, Avustralya, Fransa, Yunanistan, Danimarka ve İspanya gibi ülkeler çocukların sosyal medya kullanımına yönelik 15-16 yaş altı için çeşitli yasaklar ve kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

Teknolojinin hayatın her alanını kuşattığı çağımızda, kontrolsüz dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri giderek daha fazla tartışılıyor. Dünyanın birçok ülkesinde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar birer birer gündeme gelirken, Türkiye'de de benzer düzenlemelere yönelik beklenti yükseliyor. İngiltere'nin 16 yaş altına sosyal medya yasağı hazırlığı, Avustralya'nın attığı adımlar ve Avrupa genelinde artan düzenleme girişimleri dikkat çekerken, Sabah yazarı Hilal Kaplan da konuyu köşesine taşıdı. Çocukların teknoloji devlerinin hedefinde olduğunu vurgulayan Kaplan, Türkiye'nin yaş sınırı uygulamasını hayata geçirmesinin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini belirtti.

"Devletlerin görevi yalnızca sonuçlarla mücadele etmek değil, riskleri azaltmaktır. Emniyet kemeri takmak bütün kazaları önlemez ama hayat kurtarır." diyen Kaplan, çocukların dijital dünyanın olası zararlarından korunması için atılması gereken adımlara dikkat çekti.