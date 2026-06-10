Ankara'da kanlı kavga: Ölen 16 öldüren 17 yaşında!
Ankara Etimesgut'ta bir parkta meydana gelen kan dondurucu olayda, 17 yaşındaki bir şüpheli, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A.'yı çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ağır yaralı gence sedye üzerinde kalp masajı yaptığı anlar cep telefonu kameralarına yansırken, hastaneye kaldırılan K.A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vahşetin ardından kaçan cinayet zanlısı ve babası, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Hızlı Özet Göster
- Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 17 yaşındaki şüpheli, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A.'yı bıçaklayarak öldürdü.
- Olay, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta 'kız meselesi' tartışması sırasında meydana geldi.
- K.A., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.
- Şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
- Şüphelinin babası da gözaltına alındı.
Ankara'da bir parkta çıkan "kız meselesi" tartışmasında, 17 yaşındaki bir şüpheli tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki K.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki kişi, eski kız arkadaşının yanında gördüğü K.A. ile tartışmaya başladı.
TARTIŞMA SONRASI BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI
Sağlık ekipleri, ağır yaralı K.A.'ya sedye üzerinde kalp masajı yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan K.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
BABASI DA GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin babasının da gözaltına alındığı belirtildi.