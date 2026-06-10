Ankara'da kanlı kavga: Ölen 16 öldüren 17 yaşında!

Ankara'da bir parkta çıkan "kız meselesi" tartışmasında, 17 yaşındaki bir şüpheli tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki K.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SONRASI BIÇAKLADI Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

Sağlık ekipleri, ağır yaralı K.A.'ya sedye üzerinde kalp masajı yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan K.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin babasının da gözaltına alındığı belirtildi.

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam