Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında 51 Lezzet Noktası belirlenerek Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi seçkisi rekoru kırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğinde Lezzet Noktası Projesi hayata geçirildi.

Şef Erşan Yılmaz ve konuk şefler Ömür Akkor, Emre Murat, Gökhan Ali Çamkerten Ortahisar'dan Akçaabat'a, Maçka'dan Sürmene'ye uzanan rotada Trabzon'un lezzet duraklarını ziyaret etti.

Vakfıkebir ekmeği, Akçaabat köftesi, hamsi, kuymak ve laz böreği gibi yöresel lezzetler festival kapsamında ziyaretçilere sunuldu.

Şef Erşan Yılmaz gastronomi turizminin şehir ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde hayata geçirilen Lezzet Noktası Projesi'nde Trabzon, Türkiye Kültür Yolu Festivali rekorunu kırdı. Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 51 Lezzet Noktası ile şimdiye kadarki en geniş gastronomi seçkisine ulaşan kent, gastronomi turizmindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Festival kapsamında düzenlenen gastronomi programına ev sahipliği yapan Şef Erşan Yılmaz ile konuk şefler Ömür Akkor, Emre Murat ve Gökhan Ali Çamkerten, Ortahisar'dan Akçaabat'a, Maçka'dan Sürmene'ye, Uzungö 'den Yomra'ya, Vakfıkebir'den Araklı'ya uzanan rotada Trabzon'un öne çıkan lezzet duraklarını ziyaret etti. Kent genelinde belirlenen 51 Lezzet Noktası, Trabzon mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini ziyaretçilerle buluşturacak önemli bir gastronomi rehberi niteliği taşıyor.

"GASTRONOMİ TURİZMİ ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK" Trabzon mutfağının yalnızca Karadeniz'in değil, Türkiye'nin en güçlü gastronomi miraslarından biri olduğunu vurgulayan Şef Erşan Yılmaz, kentin doğal zenginliklerinin ve üretim kültürünün mutfağa doğrudan yansıdığını belirterek şunları söyledi: "Trabzon denince çoğu zaman doğası, yeşili, kültürü ve tarihi ön plana çıkıyor. Ancak şehrimizin son derece iddialı ve zengin bir gastronomi mutfağı da var. Üstelik bu zenginlik ilçeden ilçeye farklılık gösteriyor. Vakfıkebir ekmeğimiz, tenekede yapılan mısır ekmeğimiz, Akçaabat köftemiz, tereyağlarımız ve yöresel peynirlerimiz başta olmak üzere sayısız ürünümüz bulunuyor. Trabzon mutfağının tatlısından çorbasına, ara sıcağından soğuk lezzetlerine kadar uzanan bu geniş yelpaze, şehrimizin gastronomik gücünü ortaya koyuyor. Trabzon, sadece gastronomi turizmi için dahi ziyaret edilebilecek bir şehir. Doğası, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra yalnızca yemek yemek için bile buraya gelinmesini sağlayacak pek çok neden var.