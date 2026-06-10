Butlan kavgası sahneye taştı: Sol şarkıcılardan Kılıçdaroğlu’na ambargo

Zülfü Livaneli, 2019 seçim sürecinde Maltepe Belediyesi etkinliğinde İmamoğlu'na açık destek vermiş ve 2025'te İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret ettiğini açıklamıştı.

Onur Akın, Kılıçdaroğlu için geçmişte beste yaptığını hatırlatarak eserlerinin dijital platformlardan kaldırılmasını talep etti ve aksi halde yasal yollara başvuracağını bildirdi.

Sanatçıların CHP'li belediyelerin konser ve kültür sanat programlarında sahne aldığı, bazılarının Ekrem İmamoğlu ile aynı etkinliklerde yer aldığı kayıtlara geçti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi hakkında mutlak butlan kararı vererek Özgür Özel ile yönetim kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Selda Bağcan, Zülfü Livaneli, Suavi, Onur Akın ve Edip Akbayram ailesi, eserlerinin CHP etkinliklerinde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi çalışmalarında kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Selda Bağcan, Zülfü Livaneli, Suavi, Onur Akın ve Edip Akbayram ailesi, eserlerinin CHP etkinliklerinde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi çalışmalarında kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Şarkı ambargosu, parti içindeki güç savaşında İBB etkinliklerinde boy gösteren sanat dünyasının da açık şekilde taraf olduğunu gösterdi.

Kararın ardından CHP içinde kriz büyürken, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hattına yakın duran sol şarkıcılardan peş peşe açıklamalar geldi. Aynı çizgide buluşan açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu hedef alınırken, sanatçılar eserlerinin yeni CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nun siyasi çalışmalarında kullanılmasına kapıyı kapattı.

Daire, Genel Başkan Özgür Özel ile MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına; Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturmasına karar verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi hakkında "mutlak butlan" kararı verdi.





SELDA BAĞCAN'DAN CHP MERKEZİNE YASAK

Selda Bağcan, yaptığı açıklamada mevcut CHP merkezinin sesini, bestelerini ve kayıtlarını herhangi bir etkinlikte, yayında ya da siyasi çalışmada kullanmasına izin vermediğini duyurdu.

Bağcan'ın bu çıkışı sonrası geçmişteki CHP ve İBB temasları yeniden gündeme geldi. Sanatçının, İBB'nin 2022'de Üsküdar'da düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından sahne aldığı görüldü.

Bağcan ayrıca 2021'de CHP'li Kartal Belediyesi'nin 29 Ekim programında, 2022'de ise Küçükçekmece Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konser verdi. Sanatçının 20 Mayıs 2026'da Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen programda sahne aldığı, 2026'da da sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu etiketiyle destek paylaşımı yaptığı kayıtlara geçti.