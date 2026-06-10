Butlan kavgası sahneye taştı: Sol şarkıcılardan Kılıçdaroğlu’na ambargo
CHP’de mutlak butlan krizinin ardından sol şarkıcılardan Kılıçdaroğlu’na şarkı ambargosu geldi. Eserlerini CHP merkezine kapatan isimlerin geçmişte İBB ve CHP’li belediye sahnelerinde boy göstermesi dikkat çekti.
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- Selda Bağcan, Zülfü Livaneli, Suavi, Onur Akın ve Edip Akbayram ailesi, eserlerinin CHP etkinliklerinde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi çalışmalarında kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi hakkında mutlak butlan kararı vererek Özgür Özel ile yönetim kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
- Sanatçıların CHP'li belediyelerin konser ve kültür sanat programlarında sahne aldığı, bazılarının Ekrem İmamoğlu ile aynı etkinliklerde yer aldığı kayıtlara geçti.
- Onur Akın, Kılıçdaroğlu için geçmişte beste yaptığını hatırlatarak eserlerinin dijital platformlardan kaldırılmasını talep etti ve aksi halde yasal yollara başvuracağını bildirdi.
- Zülfü Livaneli, 2019 seçim sürecinde Maltepe Belediyesi etkinliğinde İmamoğlu'na açık destek vermiş ve 2025'te İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret ettiğini açıklamıştı.
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yargı sürecini tanımayan Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hattına yakın duran sol şarkıcılardan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şarkı ambargosu geldi.
Selda Bağcan, Zülfü Livaneli, Suavi, Onur Akın ve Edip Akbayram ailesi, eserlerinin CHP etkinliklerinde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi çalışmalarında kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Şarkı ambargosu, parti içindeki güç savaşında İBB etkinliklerinde boy gösteren sanat dünyasının da açık şekilde taraf olduğunu gösterdi.
YARGI KARARI SONRASI SAF TUTTULAR
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi hakkında "mutlak butlan" kararı verdi.
Daire, Genel Başkan Özgür Özel ile MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına; Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturmasına karar verdi.
Kararın ardından CHP içinde kriz büyürken, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hattına yakın duran sol şarkıcılardan peş peşe açıklamalar geldi. Aynı çizgide buluşan açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu hedef alınırken, sanatçılar eserlerinin yeni CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nun siyasi çalışmalarında kullanılmasına kapıyı kapattı.
SELDA BAĞCAN'DAN CHP MERKEZİNE YASAK
Selda Bağcan, yaptığı açıklamada mevcut CHP merkezinin sesini, bestelerini ve kayıtlarını herhangi bir etkinlikte, yayında ya da siyasi çalışmada kullanmasına izin vermediğini duyurdu.
Bağcan'ın bu çıkışı sonrası geçmişteki CHP ve İBB temasları yeniden gündeme geldi. Sanatçının, İBB'nin 2022'de Üsküdar'da düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından sahne aldığı görüldü.
Bağcan ayrıca 2021'de CHP'li Kartal Belediyesi'nin 29 Ekim programında, 2022'de ise Küçükçekmece Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konser verdi. Sanatçının 20 Mayıs 2026'da Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen programda sahne aldığı, 2026'da da sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu etiketiyle destek paylaşımı yaptığı kayıtlara geçti.
Selda Bağcan'ın açıklaması: Butlanla gelen mevcut CHP merkezinin; sesimi, bestelerimi ve kayıtlarımı herhangi bir etkinlikte, yayında ya da siyasi çalışmada kullanmasına iznim yoktur.
LİVANELİ'DEN "BUTLAN" ÇIKIŞI
Zülfü Livaneli de açıklamasında, "Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur" ifadelerini kullandı.
Livaneli'nin Ekrem İmamoğlu ile yakın temasları ise dikkat çekti. İmamoğlu, 2019'da Livaneli'nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine eşi Dilek İmamoğlu ile katıldı. Livaneli'nin Bodrum Antik Tiyatro'daki konserinde de İmamoğlu izleyiciler arasında yer aldı.
Livaneli ayrıca 2019 seçim sürecinde Maltepe Belediyesi'nin Yaşar Kemal Kültür Merkezi temel atma töreninde İmamoğlu'na açık destek verdi. 2025'te CHP'nin ev sahipliği yaptığı Sosyalist Enternasyonal toplantısında yer alan Livaneli, aynı yıl verdiği konserde Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret ettiğini ve İmamoğlu'nun selamlarını ilettiğini söyledi.
Zülfü Livaneli: Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur.
AKBAYRAM AİLESİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA REST
Edip Akbayram'ın ailesi de yaptığı açıklamada, sanatçının eserlerinin "mutlak butlan" sürecinin temsilcisi veya destekleyicisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediklerini bildirdi.
Açıklamada Edip Akbayram'ın demokrasi, özgürlük, halk iradesi ve toplumsal adalet vurgusuyla anıldığı belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu süreç hedef alındı.
Akbayram ailesi: Kamuoyuna, Biz; halkın sanatçısı, değerli eşimiz ve babamız Edip Akbayram adına, gördüğümüz lüzum üzerine bu kısa açıklamayı kamuoyuyla paylaşmak istedik. Ülkemizde, özellikle de son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan gelişmeleri dikkatle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Edip Akbayram, yaşamı boyunca demokrasiye, özgürlüğe, halkın iradesine ve toplumsal adalete inanan; sanatını da bu değerler doğrultusunda üreten bir sanatçı olmuştur. Yıllardır ödünsüz biçimde sürdürdüğü bu duruş, yalnızca sanatının değil, yaşamının da temel ilkelerinden biri olmuştur. Bu çerçevede, kamuoyunda 'mutlak butlan' olarak anılan süreç ve beraberinde yaşanan gelişmelerin; Edip Akbayram'ın hayatı boyunca savunduğu demokratik anlayışla örtüşmediğini düşündüğümüzü ifade etmek isteriz. Toplumun geniş kesimlerinde karşılık bulan kaygıları, kırgınlıkları ve demokrasiye ilişkin hassasiyetleri görmezden gelmemiz mümkün değildir. Bu nedenle, Edip Akbayram'ın yorumladığı eserlerin, kamuoyunda 'mutlak butlan' sürecinin temsilcisi veya destekleyicisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine sunarız. Hassasiyetimiz; Edip Akbayram'ın sanatının ve mirasının, yıllarca savunduğu ilke ve değerlerle uyumlu biçimde yaşatılmasıdır. Kamuoyunun anlayışına ve takdirine saygıyla sunarız. AKBAYRAM AİLESİ
ONUR AKIN'DAN YASAL SÜREÇ TEHDİDİ
CHP seçim şarkılarıyla bilinen Onur Akın da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik uzun bir açıklama yayımladı. Akın, Kılıçdaroğlu için geçmişte beste yaptığını hatırlatarak gelinen noktada büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Akın, adının geçtiği şarkılarının Kılıçdaroğlu ve meşru bulmadığı yönetim tarafından kullanılmamasını istedi. Eserlerin dijital platformlardan kaldırılmasını da talep eden Akın, aksi halde yasal yollara başvuracağını bildirdi.
Onur Akın'ın CHP ve İBB hattındaki geçmişi de dikkat çekti. Akın, 23 Şubat 2024'te İBB Kültür Sanat etkinliği kapsamında sahne aldı. 2026'da da İBB kültür etkinlikleri kapsamında "Şarkılarla Deniz'e Doğru" programıyla dinleyici karşısına çıktı.
Akın'ın ayrıca Saraçhane sürecinde Ekrem İmamoğlu ve CHP hattına destek veren paylaşımlarıyla öne çıktığı görüldü.
Onur Akın: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Kamuoyuna… 2009 yılında Chp grup başkanı iken tvlerde yapmış olduğunuz, belgeye dayalı ve Akp'li rakiplerinizi adeta terlettiğiniz,istifaya zorladığınız ve iktidarın yolsuzluklarını yüzlerine vuran, sakin, kendinden emin, dürüst tavrınızla,muhalif kitlelere umut olduğunuz duruşunuzla sevmiştik sizi… Hayatı boyunca halkının sorunlarına yakın duyarlı,ihtiyaç duyulan her emek, barış, demokrasi ve özgürlük eksenli eylemlilik ve platformlarda bulunmuş, bu çizgide şarkılar da bestelemiş, sol değerlere sahip bir sanatçı olarak ,beni de heyecanlandırdınız ve harekete geçirdiniz… Duyduğum duyarlı sanatçı sorumluluğu sabaha karşı 4 de bana Kılıçdaroğlu marşını besteletti…Siyasi partilerde seçim şarkısı algısını değiştiren ve kaliteyi artıran sıfır (yeni) beste geleneğini başlatan bu şarkıyı o günkü şartlarda yapmış olmaktan pişman değilim…Elimi duyduğum aydın sorumluluğuyla, ülkem, partim ve halkım için taşın altına koymam gerekirse,her zaman koydum, yine koyarım.. Fakat gelinen şu noktada 13 seçim yenilgisi, yapılan siyasi hatalar, artık nedense yapılmayan düellolar, ortaya çıkmayan belgeler, başarısızlıklarınız nedeniyle milyonlarca sol, sosyal demokrat, laik, Atatürk'çü ve cumhuriyetçi kitleleri tekrardan umutsuzluğa ve karamsarlığa sürüklediniz…Bu da haklı olarak yapılan seçimli kurultayda genç, çalışkan ve tekrardan umut vadeden, genel başkan adayı sn.Özgür Özel ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na karşı parti içi iktidarı demokratik yollarla kaybetmenize sebep oldu ve parti adeta tarihi olarak şahlandı ve ilk seçimde 1. Parti oldu… Benim sizden beklediğim ,eski bir genel başkan olarak partinizin başarısı için, bu genç ve başarılı kadroyu tebrik etmek,ellerini sıkmak ve kutlamaktı…Gerektiğinde diğer eski genel başkanlar gibi yanlarında durarak desteklemenizdi…Fakat sizin geldiğiniz nokta adına maalesef üzüntü duyuyorum…Türkiye 1. olmuş iktidara yürüyen partiye iktidarın ve üst akılların kurduğu onlarca tuzağın üstüne, en büyük çelmeyi taktınız butlan kararına uyarak…Pir Sultan'ın dediği gibi, ille dostun bir tek gülü yareler beni…Olmadı sayın Kılıçdaroğlu, yakışmadı…Sizi alkışlayanlar emin olun tarihi bir yanılgının içindeler ve bu yaptığınız unutulmayacak…Bu saiklerle partiye yaptığım bir çok şarkımın içinde ,adınızın geçtiği şarkılarımın sizin ve meşru bulmadığım yönetiminiz tarafından kullanılmamasını ve dijital platformlarınızdan da kaldırılmasını istiyorum… Yeter bu ülkeye kıymayın efendiler!… Şarkılarımın kullanımına devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağımı da tarafınıza bildiririm… Saygılarımla…
SUAVİ'DEN BUTLAN TEPKİSİ
Suavi de açıklamasında, kendisine ait olan veya yorumcusu olduğu hiçbir eserin "butlan ile göreve gelenler ve onun tarafı olanlar" tarafından kullanılmasını istemediğini duyurdu.
Suavi'nin de CHP ve CHP'li belediyelerle temasları kayıtlara geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Ağustos 2024'te Suavi'yi İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Suavi'nin 13 Kasım 2024'te İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde konser verdiği görüldü.
Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında CHP'li Seydişehir Belediyesi organizasyonunda sahne almasının planlandığı, ancak konserin daha sonra iptal edildiği haberlerde yer aldı.
Suavi: Değerli dostlar… Bana ait olan ve/veya yorumcusu olduğum hiçbir eserimin-eserin BUTLAN ile göreve gelenler ve onun tarafı olanlar eliyle, herhangi bir ortamda kullanılmasını istemediğimi… olası izinsiz kullanımlara karşı sürecin takipçisi olacağımı paylaşmak isterim. Saygıyla
CHP'Lİ BELEDİYE SAHNELERİNDEN AMBARGO ÇIKIŞI
Şarkılarını CHP etkinliklerinde kullandırmayacaklarını açıklayan isimlerin, yakın geçmişte CHP'li belediyelerin konser ve kültür sanat programlarında sahne aldığı görüldü.
Bazı isimlerin Ekrem İmamoğlu ile aynı etkinliklerde yer alması, bazı isimlerin ise Özgür Özel yönetimi ve CHP hattıyla doğrudan temas kurması dikkat çekti.
"Telif" ve "siyasi duruş" gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na şarkı ambargosu uygulayan sol şarkıcıların, CHP içindeki güç savaşında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesine yakın pozisyon aldığı ortaya çıktı.
Geçmişte CHP'li belediyelerin sahnelerinde yer alan, İBB etkinliklerinde boy gösteren, İmamoğlu-Özel hattıyla yakın temas kuran isimlerin Kılıçdaroğlu'na karşı ortak ambargo pozisyonu alması dikkatlerden kaçmadı.