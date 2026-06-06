COP31 öncesi sıfır atıkta küresel şehir hamlesi

Bu yaklaşım, sıfır atık politikalarının iklim değişikliğiyle mücadelede doğrudan emisyon azaltımına katkı sağlayan etkili araçlardan biri olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Girişim kapsamında ayrıca Küresel Metan Merkezi ile yakın iş birliği yürütülmesi planlanıyor.

ŞEHİRLER TARAFINDAN UYGULANABİLECEK ÖRNEK MODELLER GELİŞTİRİLECEK

Sıfır Atık Forumu boyunca düzenlenecek oturumlarda yerel yöneticiler, uzmanlar ve uluslararası kuruluş temsilcileri; sıfır atık sistemlerinin şehir ölçeğinde nasıl yaygınlaştırılabileceğini, iklim dirençliliğinin nasıl güçlendirilebileceğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl katkı sağlanabileceğini değerlendirecek.

Tartışmaların odağında ise belediyelerin ve yerel aktörlerin iklim eylemindeki artan rolü yer alıyor.

Küresel Sıfır Atık Bölgeleri Girişimi'nin temel hedeflerinden biri de şehirlerin yalnızca kendi dönüşümlerini gerçekleştirmesi değil, aynı zamanda diğer şehirler tarafından uygulanabilecek örnek modeller geliştirmesini sağlamak.

Bu kapsamda katılımcı bölgelerin ölçülebilir geri dönüşüm, kaynak verimliliği ve döngüsellik hedeflerine ulaşırken, gelecekteki ulusal ve uluslararası politikalara yön verecek uygulama örnekleri ortaya koymaları bekleniyor.