Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kapadokya Alan Başkanlığı, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'nde toplam 692 aydınlatma armatürü kullanarak gece müzeciliği projesi başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da ziyaretçilerin daha uzun süre kalmasını hedeflediklerini ve bölgenin deneyim odaklı turizm merkezi haline getirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Göreme Açık Hava Müzesi'nde aydınlatma sistemleri devreye alındı ve diğer alanlardaki uygulamalar Haziran ayı içinde tamamlanacak.

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri 2025 yılı sonunda 4 milyon 523 bin ziyaretçi ağırladı.

Projelerde video haritalama sistemi ve enerji verimliliği ilkeleri doğrultusunda ışık kirliliğinin azaltılması planlandı.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgenin doğal ve kültürel mirasının gece saatlerinde de ziyaretçilerle buluşturulması amacıyla yeni aydınlatma projeleri hayata geçiriliyor. Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi için hazırlanan projelerle Kapadokya'nın karakteristik kaya oluşumları gece saatlerinde de estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla görünür hale getirilecek. Kapadokya’da gece mesaisi başlıyor! Yıllık yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere bölgenin önemli kültür ve doğa alanlarında ziyaretçi deneyiminin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Projeler kapsamında Göreme Açık Hava Müzesinde 214, Paşabağları Ören Yerinde 238, Zelve Açık Hava Müzesinde 135 ve Erdemli Vadisinde 105 olmak üzere toplam 692 aydınlatma armatürü kullanılacak. Göreme Açık Hava Müzesinin aydınlatma sistemlerinin devreye alınmasıyla bugün başlayan çalışmalar haziran ayı içerisinde diğer alanlardaki uygulamalarla tamamlanacak. Bölgenin varoluşunu ve burada yaşamış medeniyetleri sanal gerçeklik desteğiyle yeniden canlandıracak video haritalama (mapping) sisteminin de planlandığı çalışmalar kapsamında, kaya yüzeylerinin özgün ayrıntıları vurgulanırken Kapadokya'nın tarihî ve doğal silueti gece saatlerinde de ziyaretçiler tarafından deneyimlenebilecek.

Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir. Enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve ışık kirliliğinin azaltılması ilkeleri doğrultusunda hazırlanan projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından son yıllarda önem verilen gece müzeciliği vizyonunun önemli bir parçasını oluştururken ziyaretçiler, Kapadokya'nın benzersiz atmosferini gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde keşfetme imkânına sahip olacak. KAPADOKYA'DA YENİ HEDEF: DAHA UZUN KONAKLAMA, DAHA FAZLA DENEYİM Gece müzeciliği ve ziyaretçi deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalar sürerken Kapadokya'nın turizmde yeni dönem hedefleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Nevşehir'de düzenlenen programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'nın yalnızca ziyaret edilen değil, daha uzun süre deneyimlenen bir destinasyon haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti. Ersoy, Kapadokya'nın Türkiye Yüzyılı vizyonu açısından stratejik bir merkez olduğunu söyledi.