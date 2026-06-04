Trafiği kilitleyen kaza: Bağcılar'da itfaiye aracı devrildi
İstanbul Bağcılar'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi. Bağlantı yolunda devrilen araç nedeniyle yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bağcılar'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Bağlantı yolunda devrilen araç nedeniyle yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam