Trafiği kilitleyen kaza: Bağcılar'da itfaiye aracı devrildi

Bağcılar'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

TRAFİK KİLİTLENDİ

Bağlantı yolunda devrilen araç nedeniyle yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam