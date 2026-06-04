Sır perdesi aralanıyor! Aslı Baş davasında gelişme: Silinen mesajlar için yeni adım atıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yıl önce hayatını kaybeden eski güzellik kraliçesi Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin davada yeniden yargılama süreci devam etti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen duruşmada mahkeme, dosyanın kilit unsurlarından biri olarak değerlendirilen cep telefonundaki silinmiş mesajların geri getirilip getirilemeyeceğinin araştırılmasına hükmetti. Bu kapsamda Ulusal Kriminal Büro'dan görüş istenirken, olumlu yanıt gelmesi halinde yeni bilirkişi incelemesi yapılabilecek. Ahmet Bayer ve oğullarının yargılandığı dava 27 Ekim'e ertelendi.
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- Muğla Bodrum'da 2010 yılında balkondan düşerek ölen eski manken Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin davada iş insanı Ahmet Bayer ve oğulları Hakan Sadi Bayer ile Volkan Bayer'ın yeniden yargılanmasına devam edildi.
- Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararı doğrultusunda cep telefonunda silinen mesajların geri getirilip getirilemeyeceğinin tespiti için Ulusal Kriminal Büro'dan görüş alınmasına karar verdi.
- Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2020 yılında sanıklar hakkında beraat kararı vermişti ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu kararı bozdu.
- Sanıklar hakkında 'nitelikli kasten öldürmeye azmettirme' ve 'nitelikli kasten öldürme' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
- Duruşma 27 Ekim tarihine ertelendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yıl önce balkondan düşen 32 yaşındaki Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin davada 70 yaşındaki iş insanı Ahmet Bayer ile oğulları 39 yaşındaki Hakan Sadi Bayer ve 37 yaşındaki Volkan Bayer'ın, yeniden yargılanmalarına devam edildi.
Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararı doğrultusunda cep telefonunda silinen mesajların geri getirilip getirilemeyeceğinin tespiti için Ulusal Kriminal Büro'dan görüş alınmasına karar verdi.
BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
2003 yılında düzenlenen 'Miss Model Of Turkey' yarışmasında birinci olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da saat 02.30 sıralarında vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü'ndeki villasının 6,5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda Ahmet Bayer hakkında 'Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme', oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
TUTUKLANAN KARDEŞLER SERBEST BIRAKILDI
Tutuklanan kardeşlerden Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverildi. Tutuklu yargılanan Hakan Sadi Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kaldı.
9,5 yılda 3 Cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın 15 Ocak 2020'de görülen 36'ncı duruşmasında, tutuksuz 3 sanık için beraat kararı verildi.
YARGITAY, BERAAT KARARLARINI BOZDU
Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Başvuruda; delillerin yok edilip, değiştirildiği vurgulandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Aralık 2020'de yerel mahkemenin kararını onadı.
Bu kararın ardından Mehmet Baş, 2021 yılında dosyayı bu defa Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararlarını bozdu. Ahmet Bayer ile oğulları, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Hakan Sadi Bayer, Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, anne Müesser Baş hazır bulunurken, sağlık sorunları bulunan Ahmet Bayer ile Volkan Bayer katılmadı.
SİLİNMİŞ MESAJLAR MERCEK ALTINA MI ALINACAK?
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda daha önce cep telefonunda silinmiş mesajların geri getirilmesine yönelik çeşitli bilirkişi incelemelerinin yaptırıldığı belirtildi.
Bu kapsamda önce adli bilişim uzmanından, ardından Muğla, İzmir ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinden rapor alındığı ifade edildi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut incelemelerin ardından Ulusal Kriminal Büro'ya yazı yazılarak, cep telefonunun marka ve model bilgilerinin de bildirilmesi suretiyle, SIM kart ve telefonda silinen mesajların geri getirilmesi konusunda rapor düzenlenip, düzenlenmediğinin sorulmasına karar verdi.
Bürodan gelecek cevabın olumlu olması halinde, duruşma günü beklenmeksizin yeniden bilirkişi raporu alınabileceği kaydedildi. Duruşma, 27 Ekim'e ertelendi.