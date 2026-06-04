Bakırköy'de 50 milyonluk yangın: 4 otomobil alev aldı!

Yangın, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan bir galerinin önünde park halinde olan araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki diğer 3 araca sıçradı.

İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde bir galerinin önünde park halinde olan 4 otomobil alev alev yandı.

Bakırköy'de bir galerinin önünde park halinde olan 4 otomobil alev alev yandı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)

4 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araçlara müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.