Bakırköy'de 50 milyonluk yangın: 4 otomobil alev aldı!
İstanbul Bakırköy’de sabaha karşı bir oto galerinin önünde park halinde bulunan 4 lüks otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 50 milyon TL değerindeki araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis, "kundaklama şüphesiyle inceleme" başlatarak çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Bakırköy'de bir galerinin önünde park halindeki 4 otomobilde yangın çıktı.
- Yangın, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 04.30'da başlayarak diğer araçlara sıçradı.
- İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.
- Yangın sonrası 2 araçta büyük çapta, diğer 2 araçta kısmen hasar oluştu.
- Polis ekipleri kundaklama şüphesiyle olay yerinde inceleme yapıyor.
İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde bir galerinin önünde park halinde olan 4 otomobil alev alev yandı.
Yangın, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan bir galerinin önünde park halinde olan araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki diğer 3 araca sıçradı.
4 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araçlara müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan 4 otomobil söndürüldü. Yangın sonrası 2 araçta büyük çapta hasar oluşurken, diğer 2 otomobil ise kısmen zarar gördü.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde dururken, çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yanan 4 otomobilin ise toplam değerinin yaklaşık 50 milyon olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.