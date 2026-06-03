Başak Gürkan cinayetinde kan donduran detay: Eşi bıçaklanırken izlemiş

Maktulün annesi Makbule Gürkan, Kudret Arslan'ın daha önce Başak Gürkan Arslan'a yönelik 'Onu keseceğim, öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulunduğunu mahkemede ifade etti.

Sanıklar Barış Arslan ve Kudret Arslan hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanık kayınpeder Kudret Arslan mahkemede Başak Gürkan Arslan'ı bıçakladığını itiraf etti ve saldırı sonrası kapının önünde 'Namusumuzu temizledik' dediğini kabul etti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 9 Eylül 2025'te yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından çocuğunun gözleri önünde 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Ankara'da çocuğunun gözleri önünde 22 yerinden bıçaklanarak öldürülen yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan cinayetine ilişkin davada sanıkların yargılanmasına başlandı. Mahkemede izletilen güvenlik kamerası görüntüleri, sanıkların bazı savunmalarıyla çelişirken, kayınpeder Kudret Arslan'ın saldırı sonrası "Namusumuzu temizledim" dediğini itiraf etmesi kan dondurdu.

Yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasında olduğu Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından çocuğunun gözleri önünde katledildi.

SANIK EŞTEN "BENİ ALDATIYORDU" İDDİASI

Tutuklu yargılanan Barış Arslan, mahkemedeki savunmasında eşi tarafından aldatıldığını iddia etti.

Anlaşmalı boşanma başvurusunda bulunduklarını söyleyen Arslan, olaydan kısa süre önce destek amacıyla babasının yanına geldiğini belirtti.

Arslan, aldatılma iddiasına ilişkin Başak Gürkan Arslan ile yaptığı WhatsApp görüşmelerinin ekran görüntülerini babasına gönderdiğini söyledi.

Olay günü boşanma protokolünde bazı değişiklikler yapmak için avukatıyla görüştüğünü anlatan Arslan, ardından güvenlik kamerası kayıtlarından evin durumunu kontrol ettiğini ve babası Kudret Arslan ile birlikte Başak Gürkan Arslan'ın evine gittiklerini öne sürdü.

Barış Arslan, kapıyı çaldıkları sırada Başak Gürkan Arslan'ın kendilerine hakaret ederek "defolup gidin" dediğini iddia etti.