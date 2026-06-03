Başak Gürkan cinayetinde kan donduran detay: Eşi bıçaklanırken izlemiş
Ankara’da çocuğunun gözleri önünde 22 yerinden bıçaklanarak öldürülen Başak Gürkan Arslan cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı. Cani kayınpeder Kudret Arslan’ın saldırı sonrası “Namusumuzu temizledim” dediğini itiraf etmesi ve kamera görüntülerinin savunmaları çürütmesi mahkemeye damga vurdu.
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- Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 9 Eylül 2025'te yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından çocuğunun gözleri önünde 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
- Sanık kayınpeder Kudret Arslan mahkemede Başak Gürkan Arslan'ı bıçakladığını itiraf etti ve saldırı sonrası kapının önünde 'Namusumuzu temizledik' dediğini kabul etti.
- Mahkemede izletilen güvenlik kamerası görüntüleri, Kudret Arslan'ın eve öfkeli şekilde geldiğini ve saldırı sonrası yere yığılan kadına yumruk attığını gösterdi.
- Sanıklar Barış Arslan ve Kudret Arslan hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
- Maktulün annesi Makbule Gürkan, Kudret Arslan'ın daha önce Başak Gürkan Arslan'a yönelik 'Onu keseceğim, öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulunduğunu mahkemede ifade etti.
Ankara'da çocuğunun gözleri önünde 22 yerinden bıçaklanarak öldürülen yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan cinayetine ilişkin davada sanıkların yargılanmasına başlandı. Mahkemede izletilen güvenlik kamerası görüntüleri, sanıkların bazı savunmalarıyla çelişirken, kayınpeder Kudret Arslan'ın saldırı sonrası "Namusumuzu temizledim" dediğini itiraf etmesi kan dondurdu.
ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE KATLEDİLMİŞTİ
Olay, 9 Eylül 2025'te Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'nde yaşandı.
Yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasında olduğu Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından çocuğunun gözleri önünde katledildi.
22 yerinden bıçaklanarak öldürülen Başak Gürkan Arslan cinayetine ilişkin "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Sanıkların yargılanmasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
SANIK EŞTEN "BENİ ALDATIYORDU" İDDİASI
Tutuklu yargılanan Barış Arslan, mahkemedeki savunmasında eşi tarafından aldatıldığını iddia etti.
Anlaşmalı boşanma başvurusunda bulunduklarını söyleyen Arslan, olaydan kısa süre önce destek amacıyla babasının yanına geldiğini belirtti.
Arslan, aldatılma iddiasına ilişkin Başak Gürkan Arslan ile yaptığı WhatsApp görüşmelerinin ekran görüntülerini babasına gönderdiğini söyledi.
Olay günü boşanma protokolünde bazı değişiklikler yapmak için avukatıyla görüştüğünü anlatan Arslan, ardından güvenlik kamerası kayıtlarından evin durumunu kontrol ettiğini ve babası Kudret Arslan ile birlikte Başak Gürkan Arslan'ın evine gittiklerini öne sürdü.
Barış Arslan, kapıyı çaldıkları sırada Başak Gürkan Arslan'ın kendilerine hakaret ederek "defolup gidin" dediğini iddia etti.
"BABAMIN BANA DA ZARAR VEREBİLECEĞİNDEN KORKTUM"
Barış Arslan, olay anına ilişkin ifadesinde babası Kudret Arslan'ın Başak Gürkan Arslan'a yumruk atarak yere düşürdüğünü söyledi.
Daha sonra babasının mutfağa yöneldiğini anlatan Arslan, o sırada eşini kurtarmak için saçını çektiğini ileri sürdü.
Arslan, babasının mutfaktan elinde bıçakla döndüğünü ve Başak Gürkan Arslan'ı bıçaklamaya başladığını belirtti.
Olay sırasında müdahale edemediğini savunan Arslan, "Bir tarafta babam, diğer tarafta eşim ve kızım vardı. Yaşananlar karşısında şoktaydım. Babamın bana da zarar verebileceğinden korktum" ifadelerini kullandı.
CANİ KAYINPEDERDEN KAN DONDURAN İTİRAF
Boşanma protokolüne ilişkin işlemler için Ankara'ya geldiğini söyleyen Kudret Arslan ise olay günü torununu görmek amacıyla eve gittiklerini öne sürdü.
Başak Gürkan Arslan tarafından hakarete uğradığını iddia eden Arslan, öfkesine hakim olamadığını söyledi.
Kudret Arslan, Başak Gürkan Arslan'a yumruk attığını, ardından mutfağa giderek bıçak aldığını ve sonrasında yaşananların büyük bölümünü hatırlamadığını savundu.
Sanık Arslan, bıçaklama olayının ardından kapının önünde "Namusumuzu temizledim" dediğini itiraf etti.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SAVUNMAYI ÇÜRÜTTÜ
Mahkeme salonunda izletilen güvenlik kamerası görüntüleri, Kudret Arslan'ın savunmasındaki bazı iddialarla çelişti.
Görüntülerde Arslan'ın Başak Gürkan Arslan'ın evine oldukça öfkeli şekilde geldiği görüldü.
Bıçaklı saldırının ardından olay yerinden uzaklaşmak yerine yeniden Gürkan'ın yanına gelen Arslan'ın, yere yığılan kadına yumruk attığı ve parmak sallayarak sert tavırlar sergilediği tespit edildi.
ANNEDEN ŞOKE EDEN SÖZLER: "ONU KESECEĞİM, ÖLDÜRECEĞİM"
Başak Gürkan Arslan'ın annesi Makbule Gürkan da mahkemede ifade verdi.
Kızı Başak Gürkan Arslan ile Barış Arslan'ın çocuklarının doğumundan sonra evliliklerinde ciddi sorunlar yaşamaya başladığını anlatan anne Gürkan, kızı hakkında ortaya atılan ihanet iddialarını reddetti.
Makbule Gürkan, Kudret Arslan'ın daha önce Başak Gürkan Arslan'a yönelik "Ben onun boynunu koparırım. Onu keseceğim, öldüreceğim" şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.
Anne Gürkan, torununun olayla ilgili olarak "Annemin kemiklerini gördüm, kanını gördüm" dediğini de ileri sürdü.
"KIZIMIN ARACINA İKİ KEZ TAKİP CİHAZI YERLEŞTİRMİŞ"
Başak Gürkan Arslan'ın babası Celal Gürkan ise olaydan yaklaşık 15–20 gün önce Barış Arslan'ın telefonunu değiştirdiğini söyledi.
Cihazda çok sayıda dijital materyal bulunduğunu öne süren Gürkan, kızının aracına iki kez takip cihazı yerleştirildiğini iddia etti.
Celal Gürkan ayrıca kızının telefonuna çeşitli uygulamalar yüklenerek dinleme yapıldığını düşündüğünü ifade etti.
Davanın görülmesine devam edilecek.