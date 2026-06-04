Sarıyer'de rehin alındı ABD’den gelen telefonla kurtarıldı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Sarıyer'de 15 bin dolarlık ticari anlaşmazlık nedeniyle alıkonulan Halis Ö., ABD'den yapılan ihbar ve canlı konum paylaşımı sayesinde kurtarıldı.

ABD telefon kodlu bir numaradan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ne yapılan ihbarda, Halis Ö.'nün kaçırıldığı bildirildi ve canlı konum bilgisi paylaşıldı.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, verilen canlı konumdan iş yerini tespit ederek Halis Ö.'yü kurtardı ve olayla ilgili Mehmet Can Y. ve Ufuk G.'yi gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Mehmet Can Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ufuk G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sarıyer'de 15 bin dolarlık ticari anlaşmazlık nedeniyle bir iş yerinde alıkonulan Halis Ö. (42), ABD'den emniyete açılan ihbar telefonu ve paylaşılan canlı konum sayesinde filmleri aratmayan bir operasyonla kurtarıldı.

Sarıyer'de silahla iş yerinde rehin alındı: ABD'den yapılan ihbarla kurtarıldı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır) ABD KODLU TELEFONDAN İHBAR GELDİ Olay, 28 Mayıs Perşembe günü saat 18.15 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Sarıyer’de canlı konumla rehine operasyonu Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nin sabit hattını ABD telefon kodlu bir numaradan arayan ve kendisini Serdar olarak tanıtan kişi, arkadaşı Halis Ö.'ye saat 17.00'den itibaren ulaşamadığını söyledi. Arkadaşının kaçırıldığını öne süren ihbarcı, elindeki canlı konum bilgisini de ekiplerle paylaştı.