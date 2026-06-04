Sarıyer'de rehin alındı ABD’den gelen telefonla kurtarıldı
İstanbul Sarıyer'de alışveriş anlaşmazlığı nedeniyle bir iş yerinde alıkonulan Halis Ö. (42), ABD’den emniyete açılan ihbar telefonu ve paylaşılan canlı konum sayesinde kurtarıldı. Ayazağa Mahallesi'nde yaklaşık 15 bin dolarlık ticari anlaşmazlık sonrası mağduru alıkoydukları iddia edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerden Mehmet Can Y. tutuklanırken, Ufuk G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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- Sarıyer'de 15 bin dolarlık ticari anlaşmazlık nedeniyle alıkonulan Halis Ö., ABD'den yapılan ihbar ve canlı konum paylaşımı sayesinde kurtarıldı.
- ABD telefon kodlu bir numaradan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ne yapılan ihbarda, Halis Ö.'nün kaçırıldığı bildirildi ve canlı konum bilgisi paylaşıldı.
- Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, verilen canlı konumdan iş yerini tespit ederek Halis Ö.'yü kurtardı ve olayla ilgili Mehmet Can Y. ve Ufuk G.'yi gözaltına aldı.
- İş yerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi.
- Mehmet Can Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ufuk G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sarıyer'de 15 bin dolarlık ticari anlaşmazlık nedeniyle bir iş yerinde alıkonulan Halis Ö. (42), ABD'den emniyete açılan ihbar telefonu ve paylaşılan canlı konum sayesinde filmleri aratmayan bir operasyonla kurtarıldı.
ABD KODLU TELEFONDAN İHBAR GELDİ
Olay, 28 Mayıs Perşembe günü saat 18.15 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi.Sarıyer’de canlı konumla rehine operasyonu
Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nin sabit hattını ABD telefon kodlu bir numaradan arayan ve kendisini Serdar olarak tanıtan kişi, arkadaşı Halis Ö.'ye saat 17.00'den itibaren ulaşamadığını söyledi. Arkadaşının kaçırıldığını öne süren ihbarcı, elindeki canlı konum bilgisini de ekiplerle paylaştı.
YERİ CANLI KONUMDAN TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, canlı konumun gösterdiği iş yerine gitti. İş yerinde bulunan Halis Ö.'yu kurtaran ekipler, Halis Ö.'nün Mehmet Can Y. ve Ufuk G. ile yaklaşık 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin lira) alışveriş yaptığını, taraflar arasında çıkan anlaşmazlığın ardından alıkonulduğunu iddia ettiğini belirledi.
SARIYER ASAYİŞ POLİSİ KURTARDI
İş yerinde arama yapan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 mermi ve 4 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirdi. Olayla ilgili Mehmet Can Y. ve Ufuk G. gözaltına alındı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI: SUÇ KAYDI KABARIK
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ufuk G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Can Y. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mehmet Can Y.'nin poliste daha önceden 3, Ufuk G.'nin ise 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.