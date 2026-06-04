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Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu

Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu

Bakırköy'de gece saatlerinde bir oto galerideki 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. Öte yandan otomobillerin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın 04.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan bir galeride meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple galerinin dışında park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Büyüyen alevler yanan otomobilin yanındaki 3 araca daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan 4 otomobil söndürüldü. 2 araçta ağır hasar oluşurken 2 otomobil de kısmen zarar gördü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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