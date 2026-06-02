Hafız Bakan Mustafa Çiftçi'den Fatih’in huzurunda Kur’an tilaveti! Fetih Suresi’ni okudu
Hafız olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin, 29 Mayıs’ta Fatih Sultan Mehmed Han’ın türbesinde Fetih Suresi’ni okuduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.
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- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Mayıs İstanbul'un fethi yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret etti.
- Hafız olan Bakan Çiftçi, türbede Fetih Suresi'nin 27-29. ayetlerini okudu.
- Türbede kaydedilen Kur'an-ı Kerim tilaveti görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
- Bakan Çiftçi, ziyaret sonrası fethin ruhu ve ecdadın mirasına vurgu yapan bir açıklama yaptı.
- Çiftçi, ziyaret sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek 29 Mayıs Fetih Bayramı'nı tebrik etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesinde gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim tilavetine ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
FATİH'İN TÜRBESİNDE FETİH SURESİ OKUDU
Hafız olan Bakan Çiftçi, ziyarette Fetih Suresi'nin 27-29. ayetlerini okudu. Türbede kaydedilen o anlar kısa sürede büyük ilgi gördü.Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrinde: Bakan Mustafa Çiftçi Fetih Suresi okudu
"FETHİN RUHUNU BİR KEZ DAHA TEFEKKÜR ETTİK"
Ziyaretin ardından açıklama yapan Çiftçi, fethin ruhuna ve ecdadın mirasına vurgu yaptı.
Çiftçi, "Fethin ruhunu, ecdadımızın emanetini ve milletimizin büyük yürüyüşünü bir kez daha tefekkür ettik. Rabbim Fatih Sultan Mehmed Han'dan ve bu aziz vatan için emek vermiş tüm ecdadımızdan razı olsun. Ruhları şad, mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Bakan Çiftçi'nin ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya geldiği ve 29 Mayıs Fetih Bayramı'nı tebrik ettiği öğrenildi.