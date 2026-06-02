Hafız Bakan Mustafa Çiftçi'den Fatih’in huzurunda Kur’an tilaveti! Fetih Suresi’ni okudu

"FETHİN RUHUNU BİR KEZ DAHA TEFEKKÜR ETTİK"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Çiftçi, fethin ruhuna ve ecdadın mirasına vurgu yaptı.

Çiftçi, "Fethin ruhunu, ecdadımızın emanetini ve milletimizin büyük yürüyüşünü bir kez daha tefekkür ettik. Rabbim Fatih Sultan Mehmed Han'dan ve bu aziz vatan için emek vermiş tüm ecdadımızdan razı olsun. Ruhları şad, mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.