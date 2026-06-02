Balkonda 1.5 dakika asılı kalmış: Türkan Biçer'in düştüğü anlar kamerada

Ankara'da Türkan Biçer (30), 25 Mart'ta 7. kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti, güvenlik kamerası görüntülerinde 1,5 dakika asılı kaldığı ve düşüş anı tespit edildi.

Olay anına ait yeni kamera görüntülerinde balkonda arbede yaşandığı ve düşüş öncesi asılı kalma durumu kaydedildi.

Nişanlı çiftin binaya giriş anının da yer aldığı dosyayla ilgili soruşturma devam ediyor.