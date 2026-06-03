Yangın merakı ehliyetsiz ve alkollü sürücüyü ele verdi: 65 bin lira ceza kesildi

S.Ü.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanımı nedeniyle toplam 65 bin lira idari para cezası kesildi.

Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 1.69 promil alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, yangını merak ederek bölgeye gelen alkollü sürücü, polislerin dikkati sayesinde yakalandı.

Kayabaşı Mahallesi 75. Sokak'ta bulunan metruk bir evde çıkan yangın üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangını izlemek için otomobiliyle olay yerine gelen S.Ü.'nün durumundan şüphelenen ekipler, sürücünün ehliyetini kontrol etti.

Alkollü sürücü merakına yenik düştü