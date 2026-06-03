Yangın merakı ehliyetsiz ve alkollü sürücüyü ele verdi: 65 bin lira ceza kesildi
Kayseri’de metruk bir evde çıkan yangını izlemek için olay yerine gelen sürücünün yapılan kontrollerde hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücüye 65 bin lira ceza kesildi.
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- Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde metruk bir evde çıkan yangını izlemeye gelen S.Ü. isimli sürücü polis kontrolünde yakalandı.
- Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 1.69 promil alkollü araç kullandığı tespit edildi.
- S.Ü.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanımı nedeniyle toplam 65 bin lira idari para cezası kesildi.
- Sürücü S.Ü. ehliyet başvurusunu en erken 6 ay sonra yapabilecek.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, yangını merak ederek bölgeye gelen alkollü sürücü, polislerin dikkati sayesinde yakalandı.
Kayabaşı Mahallesi 75. Sokak'ta bulunan metruk bir evde çıkan yangın üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangını izlemek için otomobiliyle olay yerine gelen S.Ü.'nün durumundan şüphelenen ekipler, sürücünün ehliyetini kontrol etti.
HEM EHLİYETSİZ HEM ALKOLLÜ ÇIKTI
Yapılan incelemede S.Ü.'nün sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca alkollü olabileceği değerlendirilince olay yerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.
Ekiplerin gerçekleştirdiği alkol kontrolünde sürücünün 1.69 promil alkollü olduğu belirlendi.
65 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Ehliyetsiz araç kullanması ve alkollü şekilde direksiyon başına geçmesi nedeniyle S.Ü.'ye toplam 65 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü S.Ü. ehliyet başvurusunu en erken 6 ay sonra yapabilecek.
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