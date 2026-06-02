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Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrinde: Bakan Mustafa Çiftçi Fetih Suresi okudu

Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrinde: Bakan Mustafa Çiftçi Fetih Suresi okudu

İstanbul'da tarihi türbeyi ziyaret eden Bakan Çiftçi'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük beğeni topladı

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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