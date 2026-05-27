Türkiye Kültür Yolu Festivali ikinci kez şehzadeler şehri Manisa'da: Ünlü sanatçılar sahne alacak

Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara yönelik oyun alanları, atölyeler ve ASELSAN Çocuk Şenliği ile Manisa Müzesi'nde geleneksel sanat atölyeleri düzenlenecek.

Manisa Müzesi Etkinlik Salonu'nda İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonlarından Kâbe örtüleri ve kutsal emanetlerin yer aldığı 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi açılacak.

Festival kapsamında Bengü, Fatma Turgut, Ferhat Göçer, Haluk Levent, Sagopa Kajmer ve Serkan Kaya gibi sanatçılar Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda konser verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 30 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Manisa'da ikinci kez gerçekleştirilecek.

Şehzadeler şehri Manisa, 30 Mayıs–7 Haziran tarihleri arasında ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine kadar birçok program sanatseverlerle buluşacak.

"Manisa, Osmanlı şehzadelerinin izlerini taşıyan köklü tarihi, bereketli toprakları, yaşayan gelenekleri ve zengin kültürel mirasıyla ülkemizin en özel şehirlerinden biri. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni ikinci kez Manisa'da gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin şehrin kültürel hayatına yeni bir dinamizm katacağına, Manisa'nın sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelerle buluşturacağına inanıyoruz. Konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan programla Manisa, dokuz gün boyunca kültür ve sanatın buluşma noktası olacak. Festivalin aynı zamanda şehrin turizmine, ekonomisine ve uluslararası görünürlüğüne önemli katkılar sunmasını hedefliyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin Manisa'nın kültürel ve turistik değerlerini daha geniş kitlelere ulaştıracağını belirterek şunları söyledi:

OSMANLI'NIN MUKADDES EMANETLERİ VE YAŞAYAN MİRAS MANİSA'DA SERGİLENECEK

Geçmişin manevi mirasını taşıyan kutsal emanetler ile geleneksel el sanatlarının ince işçiliğini bir araya getiren sergiler, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Asırlardır büyük bir özenle korunan kutsal emanetler, Osmanlı saray kültürünün ihtişamını yansıtan nadide eserler ve Haremeyn'e uzanan manevi yolculuğun izleri, "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisinde sanatseverlerle buluşacak. Manisa Müzesi Etkinlik Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlayacak sergide; Kâbe örtüleri, surre keseleri, hüsn-i hat eserleri, kutsal emanetler ve Osmanlı padişahlarının Haremeyn'e duyduğu bağlılığı yansıtan eserler yer alacak. İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen eserlerden oluşan sergi, ziyaretçilerine Osmanlı'dan günümüze uzanan manevi ve tarihi bir atmosfer sunacak.

İnce işçilikle şekillenen geleneksel motifler, ustaların yıllara dayanan el emeği ve kuşaktan kuşağa aktarılan üretim kültürü ise "Yaşayan Miras: Manisa Sergisi"nde sanatseverlerle buluşacak. Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek sergide; tezhipten minyatüre, çiniden ebruya, dokuma işlerinden bıçakçılığa uzanan geniş bir seçki ziyaretçilere sunulacak.

Seramik, porselen, filografi, deri işleri, taş işleri, bez bebek ve enstrüman yapımı gibi pek çok sanat ve zanaat unsurunu bir araya getiren sergi, Manisa'nın somut olmayan kültürel mirasını günümüze taşıyacak.

ÜNLÜ İSİMLER FESTİVAL SAHNESİNDE OLACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Manisa ayağında birbirinden ünlü sanatçılar festival coşkusunu sahneye taşıyacak. Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleştirilecek konserlerde, farklı müzik türlerinden sevilen isimler Manisalı müzikseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında Bengü, Fatma Turgut, Ferhat Göçer, Haluk Levent, Kıraç, Kubat, Sagopa Kajmer, Sefo ve Serkan Kaya, Manisa'da sahne alarak festival akşamlarını müzikle buluşturacak.

Festivalin müzik programı kapsamında ayrıca Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu da Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu'nda gerçekleştireceği konserle sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin sahne sanatları programında ise İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkacak. "Anadolu Ezgileri" konserinde, Anadolu'nun kadim türkülerinden oluşan repertuvar senfonik yorumlarla sahneye taşınırken; güçlü solist performansları ve orkestranın çok sesli yapısı, geleneksel müzik mirasını sahne sanatlarıyla bir araya getirecek.

"Tango Tango" gösterisinde ise tango repertuvarının en sevilen yerli ve yabancı eserleri, canlı orkestra performansı ve dans koreografileri eşliğinde sanatseverlerle buluşacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahne alacağı program, romantik melodiler ve sahne enerjisiyle festival atmosferine farklı bir renk katacak.