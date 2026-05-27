Bursa’da kan donduran cinayet: Dayısını döverek öldürdü! 3 gün cesetle yaşadı
Bursa’da iddiaya göre alkol aldıktan sonra annesine şiddet uygulayan Erdem Alay, kendisine engel olmak isteyen dayısı Cüneyt Taşkıran’ı döverek öldürdü. Olay, günlerce yaralı annesi ve cansız bedenle aynı evde kalan şüphelinin, taksi durağındaki konuşmasının ardından ortaya çıktı.
Bursa'da annesi Çiğdem Alay'a şiddet uygulayan Erdem Alay (35), kendisine tepki gösteren dayısı Cüneyt Taşkıran'ı (60) döverek öldürdü. Olayın, Erdem Alay'ın 3 gün sonra mahalledeki taksi durağına giderek dayısının evde hareketsiz yattığını söylemesiyle ortaya çıktığı öğrenildi.
ALKOL MASASI CİNAYETLE BİTTİ
Olay, 23 Mayıs'ta Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak'taki bir evde meydana geldi. Mehter takımında görev yapan Cüneyt Taşkıran'ın, bir süre önce ablası Çiğdem Alay ile yeğeni Erdem Alay'ı birlikte yaşamak için evine aldığı belirtildi.
İddiaya göre evde birlikte alkol alan aile üyeleri arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Erdem Alay'ın annesine şiddet uygulamaya başlaması üzerine Cüneyt Taşkıran araya girdi. Dayı ile yeğen arasında çıkan kavga sırasında Taşkıran, aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.
3 GÜN CESETLE AYNI EVDE KALDI
Olayın ardından Erdem Alay'ın, yaralı annesi ve dayısının cansız bedeniyle 3 gün boyunca aynı evde kaldığı belirtildi. Alay'ın 25 Mayıs'ta mahalledeki taksi durağına giderek dayısının evde hareketsiz şekilde yattığını söylediği öğrenildi.
Taksi şoförlerinin ihbarı üzerine adrese İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Cüneyt Taşkıran'ın mutfak kapısı önündeki cesediyle karşılaştı.
Savcılık incelemesinin ardından bozulmaya başlayan cenaze, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan Çiğdem Alay ise ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ: ANNESİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN TUTUKLANMIŞ
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem Alay'ın emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve yaklaşık 12 gündür evde olmadığını öne sürdüğü belirtildi.
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Alay'ın, daha önce de annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.