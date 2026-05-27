Bursa’da kan donduran cinayet: Dayısını döverek öldürdü! 3 gün cesetle yaşadı

Gözaltına alınan Erdem Alay suçlamaları reddederek 12 gündür evde olmadığını iddia etti, daha önce annesine şiddet nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.

Bursa’da mehter takımında görevli Cüneyt Taşkıran (60), yeğeni Erdem Alay (35) tarafından darbedilerek öldürüldü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

ALKOL MASASI CİNAYETLE BİTTİ

Olay, 23 Mayıs'ta Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak'taki bir evde meydana geldi. Mehter takımında görev yapan Cüneyt Taşkıran'ın, bir süre önce ablası Çiğdem Alay ile yeğeni Erdem Alay'ı birlikte yaşamak için evine aldığı belirtildi.

İddiaya göre evde birlikte alkol alan aile üyeleri arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Erdem Alay'ın annesine şiddet uygulamaya başlaması üzerine Cüneyt Taşkıran araya girdi. Dayı ile yeğen arasında çıkan kavga sırasında Taşkıran, aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.