Siirt'te şüpheli ölüm: Evinin önünde bulundu

Siirt merkez Sakıp Beygo Caddesi'nde bayram namazı saatlerinde yerde hareketsiz yatan 42 yaşındaki Ö.B., vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ölü bulundu. Polis, geniş çaplı inceleme başlatırken olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor

  • Siirt'te Sakıp Beygo Caddesi'nde 42 yaşındaki Ö.B. evinin önünde ölü bulundu.
  • Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Sağlık ekipleri Ö.B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
  • Polis olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durarak geniş çaplı inceleme başlattı.
  • Ö.B.'nin cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Siirt'te bir kişi evinin önünde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt merkez Sakıp Beygo Caddesi'nde meydana geldi. Bayram namazı saatlerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, yerde yatan şahsın 42 yaşındaki Ö.B. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNAYET İHTİMALİ
Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği cadde üzerinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerin ardından olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Talihsiz adamın cansız bedeni, detaylı incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

