Joy Milne, Parkinson hastalığını misk ve yağ karışımı, bazı kanser türlerini nemli toprak, Alzheimer'ı ise tatlı vanilya benzeri kokuyla tanımlıyor.

Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan testte Joy Milne, tişörtleri koklayarak Parkinson hastalarını doğru şekilde tespit etti ve henüz teşhis konulmamış bir hastayı önceden belirledi.

Bir insanın hasta olup olmadığını yalnızca kokusundan anlayabilir misiniz? İskoçya'da yaşayan Joy Milne yıllardır bunu yapabildiğini söylüyor. Parkinson'dan kansere kadar birçok hastalığın kendine özgü bir kokusu olduğunu iddia eden Milne'nin sıra dışı yeteneği bilim insanlarını bile harekete geçirdi.

Eşinin kokusu her şeyi başlattı

İskoçya'nın Perth kentinde yaşayan Joy Milne, yıllar önce eşi Les'in vücut kokusunun belirgin şekilde değiştiğini fark etti. İlk başta bunun hijyenle ilgili olduğunu düşündü ancak durumun nedeni çok daha farklı çıktı. Les'e yıllar sonra Parkinson teşhisi konulduğunda Joy, hissettiği kokunun hastalıkla bağlantılı olabileceğini düşünmeye başladı.

Destek grubunda aynı kokuyu aldı

Çift bir Parkinson destek grubuna katıldığında Joy şaşırtıcı bir detay fark etti. Gruptaki birçok kişinin eşiyle aynı yağlı ve miskimsi kokuya sahip olduğunu söyledi. Bu durum onun yalnızca güçlü bir koku alma duyusuna değil hastalıkları ayırt edebilen sıra dışı bir yeteneğe sahip olabileceğini ortaya koydu.