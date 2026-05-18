20 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da trafiğe çıkacaklar dikkat! İşte kapanan yollar ve alternatif rotalar

ALTERNATİF ROTALAR

Villa Caddesi,

Cumhuriyet Caddesi,

Halaskargazi Caddesi,

Vali Konağı Caddesi,

19 Mayıs Caddesi,

Hakkı Yeten Caddesi,

Teşvikiye Caddesi,

Rumeli Caddesi,

Büyükdere Caddesi,

Hasret Caddesi,

Akar Caddesi ve

Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak kullanılabilecek.

Öte yandan, bahsi geçen üç ilçede belirtilen muhtelif cadde ve sokakların, olası yaya ve araç trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, gerekli görülen durumlarda daha erken saatte kısmen veya tamamen trafiğe kapatılabileceği de bildirildi.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam