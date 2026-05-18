20 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da trafiğe çıkacaklar dikkat! İşte kapanan yollar ve alternatif rotalar
İstanbul'da 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de birçok yol trafiğe kapatılacak. İşte saat 11.00 itibarıyla kapatılacak yollar ve sürücüler için alternatif güzergahlar listesi!
- 20 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.
- Freiburg-Aston Villa takımları arasında oynanacak final müsabakası nedeniyle saat 11.00'den etkinlik bitimine kadar yol kapatmaları uygulanacak.
- Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Süleyman Seba Caddesi trafiğe kapalı olacak.
- Beyoğlu'nda Meclis-i Mebusan Caddesi, Galata Köprüsü, Tersane Caddesi ve Sıraselviler Caddesi trafiğe kapatılacak.
- Şişli'de Dolmabahçe Bomonti Tünel, Taşkışla Caddesi ve Maçka Caddesi araç trafiğine kapalı olacak.
İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası dolayısıyla 20 Mayıs'ta 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg-Aston Villa takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda saat 11.00'den etkinlik bitimine kadar kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu:
BEŞİKTAŞ'TAKİ KAPALI YOLLAR
- Yıldız Posta Caddesi,
- Barbaros Bulvarı,
- Çırağan Caddesi,
- Dolmabahçe Caddesi,
- Sait Çiftçi Ayrımları,
- Nüzhetiye Caddesi ve
- Süleyman Seba Caddesi trafiğe kapalı olacak.
ALTERNATİF YOLLAR
- Yıldız Caddesi,
- Yenidoğan Sokak,
- Hoş Sohbet Sokak,
- Vefa Bayırı Sokak,
- Orta Bahçe Caddesi,
- Ihlamur Dere Caddesi,
- Ayazma Deresi Caddesi,
- Türkgücü Sokak,
- Emirhan Caddesi,
- Ihlamur Yıldız Caddesi,
- Muallim Naci Caddesi ve
- Dereboyu Caddesi kullanılabilecek.
BEYOĞLU'NDA KAPATILACAK YOLALR
- Meclis-i Mebusan Caddesi,
- Kemeraltı Caddesi,
- Galata Köprüsü,
- Tersane Caddesi,
- Dolmabahçe Gazhane Caddesi,
- İnönü Caddesi,
- Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi,
- Mete Caddesi,
- Sıraselviler Caddesi ve
- Asker Ocağı Caddesi trafiğe kapatılacak.
ALTERANTİF GÜZERGAHLAR
- Refik Saydam Caddesi,
- Tarlabaşı Bulvarı,
- Yedikuyular Caddesi,
- Piyalepaşa Bulvarı,
- Bahriye Caddesi,
- Irmak Caddesi,
- Kurtuluş Deresi Caddesi,
- Dolapdere Caddesi,
- Kadiriler Yokuşu Sokak,
- Boğazkesen Caddesi ile
- Yeni Çarşı Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.
ŞİŞLİ'DE KAPANAN YOLLAR
- Dolmabahçe Bomonti Tünel,
- Taşkışla Caddesi,
- Kadırgalar Caddesi,
- Maçka Caddesi,
- Bayıldım Caddesi
- Mim Kemal Öke Caddesi araç trafiğine kapalı olacak.
ALTERNATİF ROTALAR
- Villa Caddesi,
- Cumhuriyet Caddesi,
- Halaskargazi Caddesi,
- Vali Konağı Caddesi,
- 19 Mayıs Caddesi,
- Hakkı Yeten Caddesi,
- Teşvikiye Caddesi,
- Rumeli Caddesi,
- Büyükdere Caddesi,
- Hasret Caddesi,
- Akar Caddesi ve
- Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak kullanılabilecek.
Öte yandan, bahsi geçen üç ilçede belirtilen muhtelif cadde ve sokakların, olası yaya ve araç trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, gerekli görülen durumlarda daha erken saatte kısmen veya tamamen trafiğe kapatılabileceği de bildirildi.