Mersin'de aynı saldırgan farklı noktalarda dehşet saçtı: 5 ölü 8 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan kanlı saldırı dehşete düşürdü. Aynı saldırganın farklı noktalarda silahla ateş açması sonucu şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Lokantada başlayan saldırı mahallelere yayıldı, bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma geniş çaplı çalışma yürütürken, yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.
- Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Metin Ö. (37) isimli şahıs eski eşi Arzu Özden'i (32) silahla öldürdü.
- Saldırgan daha sonra Tarsus ilçesi Kadelli Dörtler Mahallesi'nde Sabri Pan'a ait lokantaya ateş açarak işletme sahibi Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldürdü.
- Metin Ö. kaçış güzergahında Kaburgediği Mahallesi'nde Yusuf Oktay ve Yenimahalle'de Abdullah Koca'yı da öldürdü.
- Saldırılarda toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
- Jandarma ekipleri helikopter desteğiyle şüpheliyi yakalamak için çalışma yürütüyor.
Mersin'de 4 kişiyi öldüren, 8 kişiyi de yaralayan saldırganın seri cinayetlere eski eşini öldürdükten sonra başladığı ortaya çıktı. Saldırılarda ölü sayısı böylece 5'e yükseldi
ESKİ EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ
Mersin'de bir şahsın eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda bilanço ağırlaştı. Edinilen bilgiye göre, Metin Ö. (37), Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde eski eşi Arzu Özden'i (32) silahla vurarak öldürdü.
5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ 8 KİŞİYİ YARALADI
Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü.
Olayın ardından kaçan Metin Ö., daha sonra 01 B 9171 plakalı otomobille Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Saldırıda işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı.
İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Saldırganın açtığı ateş sonrasında şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı, yaralı sayısının artabileceği öğrenildi.
Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Tarsus Devlet Hastanesi morguna getirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
