Hatay'da başıboş köpekler 7 yaşındaki çocuğu kovaladı: Oğlum okula gitmek istemiyor

Hatay'da başıboş köpekler, 7 yaşındaki Yiğit Mert Kocagül'ü kovaladı. Olayı gören bir kişi, taş atarak çocuğa saldırmaya çalışan köpekleri bölgeden uzaklaştırırken anne Fatma Kocagül oğlunun gece ağlayarak uyandığını ve okula gitmek istemediğini söyledi.

Hatay Erzin'de başıboş köpeklerin 7 yaşındaki çocuğu kovaladığı anlar kameraya yansıdı.

ARKADAŞLARIYLA OYNARKEN SALDIRDILAR

Erzin Belediyesi sınırları içindeki Kuyuluk Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta, Yiğit Mert Kocagül (7) arkadaşlarıyla oynadığı sırada sahipsiz köpekler tarafından kovalandı.

Hatay'da köpeklerin saldırısına maruz kalan 7 yaşındaki çocuk korku dolu anlar yaşadı (Fotoğraf İhlas Haber Ajansı'ndan alınmıştır)

Olayı gören bir kişi, taş atarak çocuğa saldırmaya çalışan köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Saldırıda yara almadan kurtarılan çocuk, ailesine teslim edildi.

"OĞLUM OKULA GİTMEK İSTEMEDİ"

Yiğit Mert'in annesi Fatma Kocagül (37), gazetecilere, bu olaydan sonra oğlunun gece ağlayarak uyandığını ve okula gitmek istemediğini söyledi.

Mahallede sahipsiz köpekler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Kocagül, şöyle konuştu:

"Onlar da can taşıyor ama burada sokağa çıkamıyor, yürüyüş yapamıyoruz. Bisikletle veya motorla çocuklarını okula götüren annelerimiz var, köpekler onlara da zarar veriyor. Küçücüktü bunlar, 'büyümeden çaresine bakın' dedik ama sesimizi duyuramadık. Biz hayvanları seviyoruz, yıllarca da hayvan besledik. Zarar görsünler istemiyoruz ama insanlar da zarar görmesin. Küçücük çocuk, şimdi ben psikolojisini nasıl düzelteceğim."

Mahalle sakinlerinden Figen Özmen de sahipsiz köpeklere bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

