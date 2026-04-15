CANLI YAYIN
Geri

Onur Akay'ın burnu koptu: Başıboş pitbull dehşeti!

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, köpeği Leo'yu korumaya çalışırken başıboş bir pitbullun saldırısına uğradı. Burnundan parça kopan ve dudağına dikiş atılan ünlü isim, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, köpeği Leo ile yürüyüş sırasında başıboş bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
  • Akay, köpeğini korumaya çalışırken burnundan bir parça koptu ve dudağında derin yaralar oluştu.
  • Yaralanan Akay ambulansla hastaneye kaldırıldı, burnuna 9, dudağına 3 dikiş atıldı.
  • Seda Sayan başta olmak üzere sanat camiasından birçok ünlü isim Akay'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.
  • Tedavisi tamamlanan Akay taburcu edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, köpeği Leo ile yürüyüşe çıktığı sırada büyük bir şok yaşadı. Başıboş bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Akay, köpeğini korumaya çalışırken ciddi şekilde yaralandı.

ʺFelaket Tellalıʺ lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay'ın sokakta uğradığı pitbull saldırısında burnu koptu. (Fotoğraflar: Sosyal medya)

LEO'YU KURTARIRKEN BURNU KOPTU

Olay anında yaşadığı korku dolu dakikaları sosyal medya hesabından paylaşan "Felaket Tellalı" lakaplı Onur Akay, köpeği Leo'yu kurtarmak isterken saldırgan köpeğin hedefi oldu. Yaşanan arbede sırasında burnundan bir parça kopan ve dudağında derin yaralar oluşan Akay, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Akay, hastaneden görüntülerini Instagram hesabında paylaştı.

Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Onur Akay, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Çok sevdiğim köpeğim Leo ile gezerken, başıboş olan pitbull saldırısına uğradık. Leo'yu kurtarırken maalesef burnumdan bir parça koptu, dudağımda derin yaralar oldu."

Yaşadığı ciddi yaralanmaya rağmen moralini yüksek tutan Akay, hastane sürecinde bile şarkı söylemeyi ihmal etmediğini belirtti: "Burnumda 9, dudağımda 3 dikiş. Ambulansla hastaneye gittim. Yine de hem ambulansta hem de acil serviste şarkı söyledim. Dedim ki: 'Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak, bir sevgi istiyorum.'"

ÜNLÜLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Onur Akay'ın yaşadığı talihsizlik sonrası sanat camiası sosyal medyada bir araya geldi. Seda Sayan başta olmak üzere pek çok ünlü isim, "Onur'cuğum geçmiş olsun çok üzüldüm. Allah korumuş valla" diyerek ünlü isme geçmiş olsun dileklerini iletti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Akay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Detay Bilgi
Yaralanma Burundan parça kopması, dudakta derin yaralar
Müdahale Burna 9, dudağa 3 dikiş
Son Durum Tedavi sonrası taburcu edildi

MERAK EDİLENLER

Onur Akay nasıl yaralandı?

Köpeği Leo'yu başıboş bir pitbullun saldırısından korumaya çalışırken yaralandı.

Sağlık durumu nasıl?

Gerekli dikişler atıldıktan sonra taburcu edildi, durumu iyi.

Başıboş köpek sorununun ulaştığı boyut, bu kez magazin dünyasının yakından tanıdığı bir ismi hedef aldı. Onur Akay'ın köpeğini koruma içgüdüsüyle yaşadığı bu acı olay, toplumda büyük yankı uyandırdı. Sanatçının yaşadığı travmaya rağmen moralini koruması takdir toplarken, bu tür saldırıların önlenmesi adına denetimlerin artırılması çağrıları yeniden gündeme geldi.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler