Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, köpeği Leo ile yürüyüşe çıktığı sırada büyük bir şok yaşadı. Başıboş bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Akay, köpeğini korumaya çalışırken ciddi şekilde yaralandı.
LEO'YU KURTARIRKEN BURNU KOPTU
Olay anında yaşadığı korku dolu dakikaları sosyal medya hesabından paylaşan "Felaket Tellalı" lakaplı Onur Akay, köpeği Leo'yu kurtarmak isterken saldırgan köpeğin hedefi oldu. Yaşanan arbede sırasında burnundan bir parça kopan ve dudağında derin yaralar oluşan Akay, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Onur Akay, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Çok sevdiğim köpeğim Leo ile gezerken, başıboş olan pitbull saldırısına uğradık. Leo'yu kurtarırken maalesef burnumdan bir parça koptu, dudağımda derin yaralar oldu."
Yaşadığı ciddi yaralanmaya rağmen moralini yüksek tutan Akay, hastane sürecinde bile şarkı söylemeyi ihmal etmediğini belirtti: "Burnumda 9, dudağımda 3 dikiş. Ambulansla hastaneye gittim. Yine de hem ambulansta hem de acil serviste şarkı söyledim. Dedim ki: 'Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak, bir sevgi istiyorum.'"
ÜNLÜLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI
Onur Akay'ın yaşadığı talihsizlik sonrası sanat camiası sosyal medyada bir araya geldi. Seda Sayan başta olmak üzere pek çok ünlü isim, "Onur'cuğum geçmiş olsun çok üzüldüm. Allah korumuş valla" diyerek ünlü isme geçmiş olsun dileklerini iletti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Akay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
|Detay
|Bilgi
|Yaralanma
|Burundan parça kopması, dudakta derin yaralar
|Müdahale
|Burna 9, dudağa 3 dikiş
|Son Durum
|Tedavi sonrası taburcu edildi
MERAK EDİLENLER
Başıboş köpek sorununun ulaştığı boyut, bu kez magazin dünyasının yakından tanıdığı bir ismi hedef aldı. Onur Akay'ın köpeğini koruma içgüdüsüyle yaşadığı bu acı olay, toplumda büyük yankı uyandırdı. Sanatçının yaşadığı travmaya rağmen moralini koruması takdir toplarken, bu tür saldırıların önlenmesi adına denetimlerin artırılması çağrıları yeniden gündeme geldi.