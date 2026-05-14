Metin Akpınar’dan servet hamlesi: Duygu Nebioğlu'yla davası sürerken milyonluk satış

Metin Akpınar'ın enerji sektörünün yanı sıra perakende, sağlık ve gayrimenkul alanlarında da yatırımları bulunuyor.

Hisse satışından Metin Akpınar'ın yaklaşık 8 milyon TL gelir elde etmesi bekleniyor.

Metin Akpınar, tazminat kararının ardından İzmir merkezli bir enerji holdingindeki 476 bin 399 adet hissesini satışa çıkardı.

Mahkeme heyeti, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti. Duygu Nebioğlu, tazminatın sadece 6 milyon lirayla sınırlı olmadığını, Akpınar'ın mal varlığından da hak talep edeceğini belirtti.

Metin Akpınar, gizli servetiyle dikkat çekiyor. Ünlü bir marketin kurucu ortaklarından olan Akpınar'ın hastane yatırımı da bulunuyor! Çok sayıda da gayrimenkulü var...

