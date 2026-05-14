Metin Akpınar’dan servet hamlesi: Duygu Nebioğlu'yla davası sürerken milyonluk satış
Metin Akpınar, DNA testi ile kızı olduğu kanıtlanan Duygu Nebioğlu’na 6 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Şimdi de serveti ile gündeme geldi. Elindeki hisse senetlerini 8 milyon TL karşılığında satışa çıkardı.
- Mahkeme, oyuncu Metin Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu'na 6 milyon lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
- Metin Akpınar, tazminat kararının ardından İzmir merkezli bir enerji holdingindeki 476 bin 399 adet hissesini satışa çıkardı.
- Hisse satışından Metin Akpınar'ın yaklaşık 8 milyon TL gelir elde etmesi bekleniyor.
- Duygu Nebioğlu, tazminat kararının yanı sıra Metin Akpınar'ın mal varlığı üzerinde de hak talep edeceğini açıkladı.
- Metin Akpınar'ın enerji sektörünün yanı sıra perakende, sağlık ve gayrimenkul alanlarında da yatırımları bulunuyor.
Oyuncu Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile1980'li yıllarda evlilik dışı birlikteliğinden ikiz kızları dünyaya geldi. Kızlardan Duygu Nebioğlu, babalık yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla Akpınar'a dava açtı.
Mahkeme heyeti, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti. Duygu Nebioğlu, tazminatın sadece 6 milyon lirayla sınırlı olmadığını, Akpınar'ın mal varlığından da hak talep edeceğini belirtti.
İşte bu süreç devam ederken Akpınar'dan ilginç bir hamle geldi. Akpınar, İzmir merkezli bir enerji holdingi bünyesinde bulunan 476 bin 399 adet hissesini satışa çıkardı.
Bu dev satış işleminin ardından Akpınar'ın yaklaşık 8 milyon TL'lik bir gelir beklediği öğrenildi.
Metin Akpınar, gizli servetiyle dikkat çekiyor. Ünlü bir marketin kurucu ortaklarından olan Akpınar'ın hastane yatırımı da bulunuyor! Çok sayıda da gayrimenkulü var...