13 yaşındaki E.E.B., ablasının köpekler tarafından saldırıya uğramasını gözleri önünde izlediği için travma geçirdi ve istemsizce kafasını sallama hareketi yapmaya başladı.

14 yaşındaki İ.B., küçük kardeşini kurtarmak için köpeklerin dikkatini üzerine çekti ancak düşünce köpekler tarafından saldırıya uğradı ve köpeğin boynundaki çivili tasma bacağına saplandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi'nde 28 Nisan tarihinde meydana gelen olay, başıboş köpek sorununun çocuklar üzerinde bıraktığı fiziki ve psikolojik yıkımı bütün netliğiyle ortaya koydu. Aniden üzerlerine saldıran köpeklerden kurtulmaya çalışan 14 yaşındaki İ.B. bacağından ağır yaralanırken, gözleri önünde ablasının köpekler tarafından yere serildiğini gören 13 yaşındaki E.E.B. yaşadığı dehşet nedeniyle istemsizce kafasını sallama travmasına yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan çocukların sokağa çıkma cesareti büyük nispette kırıldı.

Kardeşlere saldıran köpekler yakalanarak barınağa götürüldü. (Fotoğraflar İHA’dan alınmıştır)

KARDEŞİNE SİPER OLDU

Mahalledeki apartmanlarından çıkarak markete doğru yürüyen kardeşler, yokuş çıktıkları sırada iki başıboş köpeğin hedefi oldu. Köpeklerin ilk olarak küçük kardeş E.E.B.'ye yöneldiğini fark eden abla İ.B., kardeşini kurtarmak amacıyla hayvanların dikkatini kendi üzerine çekti. Bu hamle sonrası köpekler ablayı kovalarken, kaçmaya çalışan talihsiz çocuk dengesini kaybederek yere düştü.

Kardeşini korumak için köpeklerin arasına dalan 14 yaşındaki İ.B. bacağından yaralandı.

İTİN TASMASI BACAĞINA GİRDİ

Yere kapaklanan çocuğun üzerine çullanan köpekler, vahşice saldırmaya başladı. Boğuşma esnasında köpeklerden birinin boynundaki çivili tasma İ.B.'nin bacağına saplandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan çocuklar, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan köpekler Reyhanlı Belediyesi ekiplerince toplanarak barınağa götürüldü.

"BİR ANDA ÜSTÜME ÇIKTILAR"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan ve kardeşini kurtarmak isterken köpeklerin altında kaldığını belirten İ.B., "Biz markete doğru gidiyorduk ve köpekleri görmedik. Yokuştan çıkarken köpekler bir anda üstümüze doğru saldırmaya başladı. İlk kardeşime saldırmaya başladılar. Ben de kardeşimi kurtarmak için köpeklerin arasına tekrar gittim." dedi.

Kardeşini bırakmaları için köpeklerin dikkatini dağıtmaya çalıştığını aktaran İ.B., "Köpekler bir anda kardeşimi bırakıp bana doğru koşmaya başladı. Bana doğru koşarken benim ayağım döndü ve dengemi kaybedip düştüm. Sonra köpekler bir anda üstüme çıktı. Tasmalı köpek üstüme doğru çıktı. Ben de üstümden savuşturmaya çalıştım. O esnada köpeğin tasma kısmı ayağıma doğru battı ve ayağımda yaralanma oldu." ifadelerini kullandı.

Saldırı sırasında ablanın bacağına köpeğin tasması saplanırken, küçük kardeş yaşadığı ağır panik nedeniyle nörolojik bir travma geçirerek sürekli kafasını sallamaya başladı.

İLK DEĞİL… SOKAĞA ÇIKAMIYORUZ

Saldırının ardından bacaklarındaki ağrılar nedeniyle ayağa kalkamadığını ve okula gidemediğini dile getiren İ.B., başıboş köpek tehlikesine karşı yetkililere seslendi. Kardeşinin gözleri önünde yaşadığı korku dolu anların kalıcı hasar bıraktığına dikkat çeken İ.B., şunları kaydetti:

"Köpek saldırıları birkaç kere daha yaşandı. Bu arada kardeşim kucağımdayken böyle köpekler saldırdı ama hemen bıraktılar beni. Bu sefer düştüğümde direkt üstüme çıktılar. Lisede 9'uncu sınıfa gidiyorum ama şimdi okula gidemiyorum, doktor rapor verdi. Eğer sahip çıkamıyorlarsa köpeklerini barınağa versinler, hiçbirimiz sokağa ve parka çıkamıyoruz. Çocuklar parklara çıkamıyor. Yetkililer köpeklere sahip çıksın. Şimdi hala ağrılarım var, bacaklarım acıyor ve ayağa kalkamıyorum. Kardeşimde şu an kafa kısmında bir şeyler var. Köpek saldırısından dolayı çok korktu. O yüzden sürekli kafasını sallama hareketi oluyor. Biz hayvanları seviyoruz ama hayvanların bu şekil başıboş dolanmasını istemiyoruz."