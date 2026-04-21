GEÇMİŞTEKİ SORUŞTURMALARDA NE OLMUŞTU?

Öte yandan, kayıp Sinem Özdemir ile ilgili geçmiş yıllarda savcılık tarafından soruşturmalar yürütüldü. Özdemir'e ait robot resimler hazırlandı. Soruşturmalar kapsamında Özdemir'in kaybolduğu İlkadım ilçesi Kalfa Sokak'ta, daha önce farklı suçlardan hüküm giymiş birinin evinde kemik parçaları bulundu.

2014-2016 yılları arasında, olay yerinin yakınında yaşayan ve 2008 yılında intihar eden şüpheli Ahmet Demirci'nin evinde bulunan kemiklerin Sinem'e ait olmadığı belirlenmiş; ancak bu inceleme sırasında 15 yaşlarında başka bir kız çocuğuna ait olduğu saptanan kemiklerle, bir başka faili meçhul cinayetin perdesi aralanmıştı.

Samsun arşivlerinde çözülemeyen tek vaka olarak kalan Sinem Özdemir dosyası, Adalet Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı ve 600'den fazla dosyayı kapsayan büyük dijital arşiv ve yeni nesil DNA inceleme seferberliği sayesinde, gelişmiş yöntemlerle şimdi en baştan ele alınıyor.