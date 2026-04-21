Samsun'da kaybolan Sinem Özdemir dosyası 26 yıl sonra yeniden açıldı: Babasından ilk açıklama

Adalet Bakanlığı, Samsun’da 2000 yılında henüz 5 yaşındayken kaybolan Sinem Özdemir’in dosyasını, kurulan yeni Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı aracılığıyla 26 yıl sonra yeniden incelemeye aldı. Karar, Türkiye genelinde 75 ilde başlatılan geniş kapsamlı çalışma dahilinde, Samsun'daki 5 kritik faili meçhul olayla birlikte verildi.

Samsun'da kaybolan Sinem Özdemir dosyası 26 yıl sonra yeniden açıldı: Babasından ilk açıklama
  • Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Samsun'da 2000 yılında 5 yaşındayken kaybolan Sinem Özdemir'in dosyasını yeniden incelemeye aldı.
  • Samsun'da çözülemeyen 5 olay dosyası kapsamında yeniden inceleme başlatıldı ve Türkiye genelinde 75 ilde 600'den fazla dosya ele alınıyor.
  • Sinem Özdemir'in babası Mahmut Özdemir, 26 yıldır kayıp olan kızlarıyla ilgili dosyanın yeniden açılmasının yeni bir umut olduğunu ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür ettiğini belirtti.
  • Geçmiş soruşturmalarda İlkadım ilçesi Kalfa Sokak'ta bulunan kemiklerin Sinem'e ait olmadığı, ancak 15 yaşlarında başka bir kız çocuğuna ait olduğu belirlenmişti.
  • Dosya, Adalet Bakanlığı'nın başlattığı büyük dijital arşiv ve yeni nesil DNA inceleme çalışmaları kapsamında gelişmiş yöntemlerle ele alınıyor.

Samsun'da çeyrek asrı aşkın süredir kayıp Sinem Özdemir dosyasında yeni bir sayfa açılıyor. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul olayların üzerine gitme kararıyla, 2000 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan küçük Sinem için devlet mekanizmaları yeniden devreye girdi.

Yıllardır evlatlarının yolunu gözleyen Özdemir ailesi, bu adımla birlikte karanlıkta kalan gerçeklerin gün yüzüne çıkacağı günü bekliyor.

Sinem Özdemir. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

SAMSUN'DA 5 KRİTİK DOSYA İNCELENİYOR

Samsun'da 26 yıldır kayıp olan Sinem Özdemir'in babası Mahmut Özdemir, Adalet Bakanlığı tarafından, çözülemeyen dosyaların yeniden incelenmeye alınması çalışmalarına ilişkin, "Dosyanın yeniden açılması ve incelemeye alınması bizim için yeni bir umut. İnşallah 26 yıldır kayıp olan kızımızla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıkarılır. Başına ne geldi, yaşıyor mu, nerede diye her gün düşünüyoruz" dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, yıllardır çözülemeyen dosyalar için çalışmalarına başladı. Türkiye genelinde 75 ilde tespit edilen dosyalar kapsamında, Samsun'da çözülemeyen 5 olay hakkında yeniden incelenme kararı alındı.

Sinem Özdemir'in babası Mahmut Özdemir.

"ARTIK BU OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ"

Tekrar açılan bu dosyaların içinde Samsun'da 2000 yılında 5 yaşındayken kaybolan ve yıllardır hiçbir iz bulunamayan Sinem Özdemir'in de olduğu belirtildi. İncelemelerin başlatılacağı bilgisi üzerine Sinem Özdemir'in babası Mahmut Özdemir, "İnşallah açılacak dosyada yapılacak incelemeyle tam 26 yıldır kayıp olan kızımızla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıkarılır. Anne ve babası olarak Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e bu dosyayı yeniden açtığı için teşekkür ediyoruz. Biz 26 yıldır kızımızın acısıyla yaşıyoruz. Başına ne geldi, yaşıyor mu, nerede diye her gün düşünüyoruz. Dosyanın yeniden açılması ve incelemeye alınması bizim için yeni bir umut. Artık bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

GEÇMİŞTEKİ SORUŞTURMALARDA NE OLMUŞTU?

Öte yandan, kayıp Sinem Özdemir ile ilgili geçmiş yıllarda savcılık tarafından soruşturmalar yürütüldü. Özdemir'e ait robot resimler hazırlandı. Soruşturmalar kapsamında Özdemir'in kaybolduğu İlkadım ilçesi Kalfa Sokak'ta, daha önce farklı suçlardan hüküm giymiş birinin evinde kemik parçaları bulundu.

2014-2016 yılları arasında, olay yerinin yakınında yaşayan ve 2008 yılında intihar eden şüpheli Ahmet Demirci'nin evinde bulunan kemiklerin Sinem'e ait olmadığı belirlenmiş; ancak bu inceleme sırasında 15 yaşlarında başka bir kız çocuğuna ait olduğu saptanan kemiklerle, bir başka faili meçhul cinayetin perdesi aralanmıştı.

Samsun arşivlerinde çözülemeyen tek vaka olarak kalan Sinem Özdemir dosyası, Adalet Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı ve 600'den fazla dosyayı kapsayan büyük dijital arşiv ve yeni nesil DNA inceleme seferberliği sayesinde, gelişmiş yöntemlerle şimdi en baştan ele alınıyor.

Bakan Gürlekten Gülistan Doku açıklaması: Faili meçhuller tek tek inceleniyor

Çocukların mehter gösterisinde skandal müdahale! Müziği kestiler
SONRAKİ HABER

Gaziantep’in ardından şimdi de Denizli!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler