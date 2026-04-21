Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Faili meçhuller tek tek inceleniyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 Nisan 2026'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, faili meçhuller için bir birim kurduklarını ve dosyaların tek tek inceleneceğini bildirdi. Gürlek, "Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani." dedi. Gürlek, Gülistan Doku'nun cesedini arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlık bünyesinde özel bir birim kurularak toplumda infial uyandıran ve daha önce takipsizlik verilen dosyaların yeniden incelendiğini açıkladı.
  • Gülistan Doku soruşturmasında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte 11 tutuklunun bulunduğu ve dönemin valisiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
  • Bakan Gürlek, Gülistan Doku'nun cesedinin yerini tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
  • Kurulan özel birimde faili meçhul davalar ve takipsizlik verilen dosyaların tek tek incelenerek eksik ve aksak noktaların araştırıldığı kaydedildi.
  • Gürlek, tecrübeli gözlerin dosyalara bakmasının farklı olacağını ve her dosyanın kararlılıkla üzerine gidileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlık bünyesinde kurulan birimle toplumda infial uyandıran ve daha önce takipsizlik verilen dosyaların yeniden incelendiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gürlek duyurdu: Faili meçhuller için özel birim kurduk

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklunun bulunduğunu anımsatan Gürlek, dönemin valisiyle ilgili sürecin de devam ettiğini söyledi.

ÖNEMLİ OLAN MEZARIN YERİNİ BULMAK

Doku'nun cesedine ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna Gürlek, "Önemli olan bu mezarın yerini bulmak, cesedin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar." yanıtını verdi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLEN DOSYALAR İNCELENİYOR

Gürlek, daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların incelenmesi adına Adalet Bakanlığı bünyesinde özel bir birim kurduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar... Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel için hesap vakti

Okullardaki saldırılarda "yaralılara dair bilgi bulunmadığı" iddiası gerçeği yansıtmıyor
Yaralılarla ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor

 Bakan Göktaş Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin konuştu: 6 aylık eylem planı oluşturduk
6 aylık eylem planı!

