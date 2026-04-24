Manisa'da gözaltına alınan Barbaros Güleryüz nezarette fenalaştı hastanede hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, apartman sakinlerini bıçakla tehdit edip oturduğu evi ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Barbaros Güleryüz, tutulduğu nezarethanede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Güleryüz'ün İlk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü değerlendirilirken kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Manisa'da gözaltına alınan Barbaros Güleryüz nezarette fenalaştı hastanede hayatını kaybetti

Manisa Turgutlu'da komşularını bıçakla rahatsız edip, evini ateşe verdiği suçlamasıyla gözaltına alınan Barbaros Güleryüz nezarethanede rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evini ateşe veren adam vefat etti

APARTMANDA YARI ÇIPLAK GEZDİ
Olay, dün akşam Özyurt Mahallesi Şehit Ekrem Kaygısız Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Barbaros Güleryüz, bir süre apartmanda yarı çıplak vaziyette, elinde bıçakla gezip, daire sakinlerini rahatsız etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, komşularını elindeki bıçakla rahatsız edip, evini ateşe veren Barbaros Güleryüz (69, gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

EVİNİ ATEŞE VERDİ
Ardından oturduğu daireye geçen Güleryüz, evi ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü. Güleryüz, olayın ardından kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İLK MÜDAHALE POLİSLERDEN
Güleryüz, iddiaya göre bu sabah tutulduğu nezarethanede rahatsızlandı. Güleryüz'e ilk müdahaleyi polisler yaptı. Çağırılan sağlık ekibinin müdahale ettiği Güleryüz kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Manisa'da gözaltına alınan Barbaros Güleryüz nezarette fenalaştı hastanede hayatını kaybetti-1

Kalp krizinden hayatını kaybettiği değerlendirilen Barbaros Güleryüz'ün kesim ölüm nedeninin tespiti İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği bildirildi.

