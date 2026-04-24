Tekirdağ Muratlı'da yaşayan ve yaklaşık 3 aydır kendisinden haber alınamayan Hasan Balcı için kardeşi (adaşı) Hasan Balcı, Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Ağabeyinin evini sattıktan sonra kaybolduğunu ve hayatından endişe ettiklerini belirten kardeşin feryadı bugün sevinç gözyaşlarına dönüştü.
"HERKES KENDİNİ KENARA ÇEKTİ"
Müge Anlı ekibi tarafından Süleymanpaşa'nın Çiftlikönü Mahallesi'nde sağ olarak bulunan Hasan Balcı, yayın öncesi verdiği röportajda "Babamız vefat ettikten sonra miras davasında yol alamadık. Herkes kendini kenara çekti, ben de çıkış yolu bulamayınca evimi satıp Tekirdağ'a yerleştim" dedi.
CANLI YAYINDA DUYGUSAL KUCAKLAŞMA
Bugünkü canlı yayında ise ağabey-kardeş stüdyoda alkışlar eşliğinde kucaklaştı. Öldü sanılan ağabeyini canlı gören küçük kardeş Hasan Balcı, "Niye kaçıyorsun?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
"KENDİMİ KORUMA AMAÇLI YAPTIM"
Müge Anlı'nın ise Hasan Balcı'ya "Senin evini alacaklarından mı korktun?" sorusunu yöneltti. 90 gündür kayıp olan Balcı, "Yok ondan korkmadım. Kendimi koruma amaçlı yaptım. Huzurevine gitmeyi düşündüm ama yaşım tutmadı. Para bankada duruyor, kimseye kaptırmadım. Bir kısmını 2 ay pansiyonda kaldım orada harcadım" açıklamasında bulundu.
MİRASTA 'ACI' REÇETE: BABAYI DÖVDÜ MÜ?
Hasan Balcı'nın sağ salim bulunmasının ardından aile içi krizler bir bir deşifre olmaya başladı. Telefon hattına bağlanan kız kardeş Beydanur, küçük kardeş Hasan Balcı hakkında ağır ithamlarda bulundu.
"BABAM ONU EVLATLIKTAN REDDETTİ"
Beydanur Hanım, Hasan Balcı'nın göründüğü gibi masum olmadığını iddia ederek; "Hasan sürekli saldırgan ve küfürbazdır. Babamı dövüp hastanelik etti, babam da ondan sonra mülk bırakmayacağını söyleyip onu evlatlıktan reddetti" dedi. Mirasın paylaşımında babasının hayattayken tasarruf yaptığını belirten abla, Hasan Balcı'nın bu yüzden devre dışı kaldığını öne sürdü.
"HASAN EVİME GÖZ DİKTİ DİYE KAÇTI"
Hasan Balcı'nın evini neden sattığına dair de bir iddia gündeme geldi. Ablası Beydanur, ağabeyinin kendisine "Bu Hasan (küçük kardeş) benim evime gözünü dikmiş, üvey kızının üzerine alacakmış" diyerek dert yandığını ve bu tedirginlikle evini sattığını savundu. Hasan Balcı ise bu iddiaları yalanlayarak sadece kendisini emniyete almak istediğini yineledi.
500 DÖNÜM PAYLAŞILAMIYOR!
Müge Anlı, ailenin toplamda 500 dönüm arazisi olduğunu ancak dört kardeşin bu mirası bir türlü bölüşemediğini ortaya çıkardı. Hasan Balcı'nın vefat eden eşinden kalan altınlarını da başkalarına kaptırdığı iddiaları stüdyoda yeni bir tartışma başlattı
MERAK EDİLENLER
Hasan Balcı bulundu mu?
Evet, Tekirdağ Muratlı'daki evini sattıktan sonra 90 gündür kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Hasan Balcı, Müge Anlı ekibi tarafından Süleymanpaşa'nın Çiftlikönü Mahallesi'nde sağ olarak bulunmuştur.
Hasan Balcı neden kaçtı?
Hasan Balcı, babasının vefatından sonra aile içindeki miras davasında yol alınamadığını, herkesin kendi yoluna gittiğini ve kendisini emniyete almak amacıyla kimseye haber vermeden uzaklaştığını ifade etmiştir.
Hasan Balcı 1 milyon 200 bin TL'yi ne yaptı?
Balcı, evini sattıktan sonra elde ettiği paranın büyük bir kısmının bankada durduğunu, bir miktarını ise yaklaşık 2-3 ay boyunca kaldığı otel ve pansiyon masrafları için harcadığını açıklamıştır.
