MERAK EDİLENLER

Hasan Balcı bulundu mu?

Evet, Tekirdağ Muratlı'daki evini sattıktan sonra 90 gündür kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Hasan Balcı, Müge Anlı ekibi tarafından Süleymanpaşa'nın Çiftlikönü Mahallesi'nde sağ olarak bulunmuştur.

Hasan Balcı neden kaçtı?

Hasan Balcı, babasının vefatından sonra aile içindeki miras davasında yol alınamadığını, herkesin kendi yoluna gittiğini ve kendisini emniyete almak amacıyla kimseye haber vermeden uzaklaştığını ifade etmiştir.

Hasan Balcı 1 milyon 200 bin TL'yi ne yaptı?

Balcı, evini sattıktan sonra elde ettiği paranın büyük bir kısmının bankada durduğunu, bir miktarını ise yaklaşık 2-3 ay boyunca kaldığı otel ve pansiyon masrafları için harcadığını açıklamıştır.