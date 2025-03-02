Savcılık, mobbing iddialarının soyut kaldığını ve avukatlar hakkında suç işlediklerine dair delil bulunmadığını tespit etti.

Gürel'in eşi ve babası, çalıştığı hukuk bürosunda mobbing ve baskı gördüğünü iddia ederek avukatlardan şikayetçi olmuştu.

36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in şüpheli ölümü uzun bir süre Türkiye'nin gündeminden düşmedi.



2 Mart 2025'te "Biraz hava alacağım" diyerek evden çıkan ve Belgrad Ormanı'na giden Gürel'den günlerce haber alınamadı. Sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunan Ece Gürel, kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





OTOPSİ RAPORU NE DİYOR?



Gürel'in ölüm nedeni soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Otopsi raporunda travma, zehirlenme ya da cinayet şüphesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.