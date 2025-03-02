36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in şüpheli ölümü uzun bir süre Türkiye'nin gündeminden düşmedi.
2 Mart 2025'te "Biraz hava alacağım" diyerek evden çıkan ve Belgrad Ormanı'na giden Gürel'den günlerce haber alınamadı. Sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunan Ece Gürel, kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
OTOPSİ RAPORU NE DİYOR?
Gürel'in ölüm nedeni soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Otopsi raporunda travma, zehirlenme ya da cinayet şüphesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.
ECE'Yİ ORMANA NE SÜRÜKLEDİ? SPİRİTÜEL RİTÜELLER VE MOBBİNG İDDİASI
Ece Gürel'in hayatını kaybetmeden önceki son döneminde kişisel gelişim ve ruhsal aydınlanma adı altında faaliyet gösteren bazı gruplarla temas kurduğu, bu süreçte duygusal açıdan kırılgan olduğu ve yönlendirilmeye açık hale geldiği öne sürülmüştü.
Spiritüel danışmanlık adı altında yürütülen bu uygulamaların, birçok kişiyi hem psikolojik hem finansal anlamda çöküşe sürüklediği bilinirken, Gürel'in de bu manipülasyonlara maruz kalmış olabileceği iddiası da çok konuşuldu.
Bir diğer iddia ise Gürel'in iş yerinde uzun süredir mobbing gördüğü ve bu baskının da psikolojik durumunu etkilediği...
AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Bilindiği üzere Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel ile babası Muharrem Koçoğlu, ölüm olayından ayrı olarak Ece Gürel'in çalıştığı hukuk bürosunda mobbing ve baskı gördüğünü iddia ederek hukuk bürosu avukatlarından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.
Ailenin iddiasına göre Ece Gürel, "iş yerinde mobbinge uğradığını, büro içerisinde rahatsızlığını ilettiğini, kendisine iş yerinde tuvalet temizlettirildiğini, çay dağıtımı yaptırıldığını ve baskıyla istifa belgesi imzalattırıldığını" söyledi.
HUKUK BÜROSU İDDİALARI REDDETTİ
İfadeleri alınan avukatlar hayatını kaybeden ve bürolarında 10 yıldır çalışan Ece Gürel'in ölümünden üzüntü duyduklarını ancak Gürel'in sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan kendi isteğiyle istifa dilekçesi sunduğunu, kendisine cevap verilmeyerek yüz yüze konuşma yapmak istediklerini, konuştuklarında ise kendisinin özel hayatında sıkıntılar yaşadığı bir dönemden geçtiğini ve yeni bir düzen kurmaya çalıştığını ileterek büroya olan aidiyet hissini kaybettiğini, bu nedenle işine konsantre olamadığı şeklinde söylediğini belirttiler.
Baskı ve mobbing iddialarını reddeden avukatlık bürosu, Gürel'in kıdem ve ölüm tazminatını mirasçılara açılan hesaplara ödediklerini bildirdi.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI: KOVUŞTURMAYA YER YOK
Konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.
Verilen takipsizlik kararında, söz konusu iddiaların soyut nitelikte kaldığı, bu konudaki işlemin taraflar arasında olması sebebiyle ne gibi bir baskı uygulandığının da belirlenemediği kaydedildi.
Gürel'e karşı hakaret, tehdit, taciz gibi bir suç eylemi gerçekleştirildiğine dair bir bulgunun olmadığı, dolayısıyla 'mobbing' iddialarının 'tazminat talebi' gibi hukuk davalarında ileri sürülebilecek taleplere gerekçe yapılabilecek iddialar mahiyetinde kaldığı ve şikayet edilen avukatlar hakkında suç işlediklerine ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı belirtildi.