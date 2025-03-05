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Kayıp Ece Gürel'in akrabasından mobbing iddiası: Zorla istifa ettirdiler

2 Mart Pazar günü gittiği Belgrad Ormanı'nda kayıplara karışan Ece Gürel'i arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. Gürel'in aramaları takip eden yakınları genç kadının çalıştığı hukuk bürosunda mobbinge uğradığını ifade etti. Gürel’in akrabası Yusuf Çeştepe, 'Cuma günü Ece'yi işten çıkarıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukatla aynı odaya sokuyorlar. 'Senin madem ağzından çıktı bu laf imzalayacaksın' diyorlar. Ece’ye baskı yapıyorlar ve imzalıyor.' dedi.

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Kayıp Ece Gürel’in akrabasından mobbing iddiası: Zorla istifa ettirdiler

2 Mart Pazar günü gittiği Belgrad Ormanı'nda kayıplara karışan Ece Gürel'i arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalara AKUT ve diğer arama kurtarma ekiplerine ek olarak K-9 köpekli arama kurtarma ekipleri de katılıyor. Arama çalışmalarını Gürel'in yakınları da takip ediyor.

Kayıp Ece Gürel'in akrabasından "İşyerinde psikolojik taciz" iddiası!


Ece Gürel'in akrabası Yusuf Çeştepe, "Bize ailesi Ece'ye ulaşamıyoruz diye haber verdi. Pazar günü aradılar, saat 3'ten 6'ya kadar telefonu çalıyor. Normalde eşiyle ve ailesiyle irtibat kuruyordu. Annesiyle konuşuyor 'Yürüyüşe gidiyorum' diye. Sonra 3'e kadar telefonda sıkıntı yok görüşmeler yapılıyor. 3'ten 6'ya kadar telefonu açmıyor. 6'dan sonra telefonuna ulaşılamıyor. Ondan sonra ailesi telaşlanıyor. Biz de ailesi yakınları olarak Ece'yi aramaya başladık. Çünkü Ece böyle birşey yapmaz ailesinden habersiz çıkmaz. Ailesine çok düşkün. Özellikle annesi ve babasına çok düşkündür. Telefonu kapatması dikkatimizi çekti. O yüzden aramayı başladık Ece'yi" dedi.

Gürel’in akrabası Yusuf Çeştepe (Sağda) ve kuzeni İlker Koçoğlu (Solda) (DHA)Gürel’in akrabası Yusuf Çeştepe (Sağda) ve kuzeni İlker Koçoğlu (Solda) (DHA)

'4-5 AVUKATLA AYNI ODAYA SOKMUŞLAR'

Yusuf Çeştepe, "Bildiğim kadarıyla eşiyle değil tartışma. Problem iş yerinde başlıyor. İş yerinde avukatlık firmasında sekreter olarak başlıyor; 10 senelik bir geçmişi var. Normalde önerisini peyzaj mimarıdır. Kendisi Orman Fakültesi'ndne mezun. Bölgeyi de bilen buralara yabancı değil zaten 4 sene öğrencilik hayatı geçmiş. Doğayı seviyor, fotoğraf çekmeyi seviyor. Buralarda ormanlık alanda sık sık gezen bir insan. Yani böyle yerleri seviyor. Cuma günü Ece'yi işten çıkarıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukatla aynı odaya sokuyorlar. Orada nasıl bir psikolojik baskı yedi, neler yaşandı, nasıl bir mobbing uygulandı bilmiyoruz. 1 haftalık 10 günlük süreç mi onu da bilmiyoruz. Kar yağdığı zaman başlıyor Ece'nin iş yerinde problemi. Ece kar yağdığı zaman 'İstifa ederim ben o zaman' diyor, tartışma oluyor aralarında. Sonrasında Ece'yi 1 hafta daha çalıştırıyorlar. Hafta başı Ece'ye 'Çalışacak mısın sen?' diyorlar. O da 'Ben çalışacağım sinirle söyledim istifa etmeyeceğim' diyor. Pazartesi günü de tamam diyorlar. Cuma gününe kadar çalıştırıyorlar; Cuma günü de mesai bitimi Ece'yi odaya çağırıyorlar. 'Senin madem ağzından çıktı bu laf imzalayacaksın' diyorlar. Ece'ye baskı yapıyorlar ve imzalıyor" ifadelerini kullandı.

Arama çalışmaları sürüyor. (DHA)Arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

'NASIL BİR PSİKOLOJİYE MARUZ KALDI BİLEMİYORUZ'

Çeştepe, "Ece meditasyon yapardı, tarot falı bakardı. Meditasyon yapmayı severdi, enerji dedikleri o olayları çok severdi, meraklıydı o işlere. Buraya gelme sebebinin de o olduğunu düşünüyoruz. Meditasyona geldiğini düşünüyoruz. Rahatlamak için geldiğini düşünüyoruz ama nerede maalesef bulamıyoruz. Ne durumda nasıl şu an bilmiyoruz. Bekliyoruz Ece'yi sağ salim bulmak için kötü düşünmek istemiyoruz. Bir hafta önce 'Yapmaz' diyorduk. Bu 10 günlük süreçte nasıl bir duruma maruz kaldı bilemiyoruz. Biz Ece'yi bulacağımızı ümit ediyoruz. İnşallah da öyle olacak.Umudumuz bu yönde" dedi.

Ece Gürel’in kuzeni İlker Koçoğlu (DHA)Ece Gürel’in kuzeni İlker Koçoğlu (DHA)

'EŞİMLE 3-4 YIL ÖNCE BERABER GELDİK'

Ece Gürel'in kuzeni İlker Koçoğlu ise, "Amcam aradı Pazartesi sabah haber verdi. O şekilde haber aldım. Süreç de aynı süreç. Kendisine zarar verecek bir insan değil. Neşeli karşısındakine anlayışlıydı. Ne olursa olsun yine yapmaz. Babasına annesine bir yakınına haber verir yine yapmaz. " diye konuştu.Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel ise, "Biraz aklım karışık benim kaç saat oldu uyumadım" diyerek sözlerine başladı. Güler, "Sık sık gelmezdi. Eşimle biz beraber geldik 3-4 yıl önce. O gün kendi gelmek istemiş.Eşimin fotoğraf gönderdiği kişi arkadaşı. Ben olay günü evdeydim dinleniyordum." diye konuştu. Diğer yandan dalgıç polislerin göldeki arama çalışmaları da sürüyor.

Arama çalışmaları sürüyor. (DHA)Arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

ECE GÜREL 2 MART PAZAR GÜNÜ KAYBOLDU

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

Arama çalışmaları sürüyor. (DHA)Arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

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