Kayıp Ece Gürel’in akrabasından mobbing iddiası: Zorla istifa ettirdiler

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 21:06

2 Mart Pazar günü gittiği Belgrad Ormanı'nda kayıplara karışan Ece Gürel'i arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalara AKUT ve diğer arama kurtarma ekiplerine ek olarak K-9 köpekli arama kurtarma ekipleri de katılıyor. Arama çalışmalarını Gürel'in yakınları da takip ediyor.



Ece Gürel'in akrabası Yusuf Çeştepe, "Bize ailesi Ece'ye ulaşamıyoruz diye haber verdi. Pazar günü aradılar, saat 3'ten 6'ya kadar telefonu çalıyor. Normalde eşiyle ve ailesiyle irtibat kuruyordu. Annesiyle konuşuyor 'Yürüyüşe gidiyorum' diye. Sonra 3'e kadar telefonda sıkıntı yok görüşmeler yapılıyor. 3'ten 6'ya kadar telefonu açmıyor. 6'dan sonra telefonuna ulaşılamıyor. Ondan sonra ailesi telaşlanıyor. Biz de ailesi yakınları olarak Ece'yi aramaya başladık. Çünkü Ece böyle birşey yapmaz ailesinden habersiz çıkmaz. Ailesine çok düşkün. Özellikle annesi ve babasına çok düşkündür. Telefonu kapatması dikkatimizi çekti. O yüzden aramayı başladık Ece'yi" dedi.