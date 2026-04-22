CANLI YAYIN
Geri

Akdeniz ve Ege kıyılarında rekor av: Balon balığı yakalayana 35 TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, zehirli yapısı ve güçlü çenesiyle hem insan sağlığını hem de balıkçılık faaliyetlerini tehdit eden balon balığına karşı başlattığı mücadele sürüyor. 2020 yılında devreye alınan teşvik programı sayesinde, 2025 yılı sonuna kadar toplam 665 bin 41 balon balığı avlandı. Bu sayede yaklaşık 50 milyon yeni bireyin ekosisteme katılması engellendi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 2025 yılında Akdeniz ve Ege kıyılarında 291 bin 547 balon balığı avlanarak uygulamanın başladığı günden bu yana en yüksek yıllık av miktarına ulaşıldı.
  • Benekli balon balığı için 100 bin adede kadar kuyruk başına 35 lira, diğer balon balığı türleri için 200 bin adede kadar kuyruk başına 10 lira destek ödemesi yapılıyor.
  • 2025 yılında yapılan avcılık sayesinde 21 milyonu aşkın yeni balon balığının çoğalmasının önüne geçildi.
  • Balon balığı avına yönelik destekleme programı 2026 yılında da aynı şekilde sürdürülüyor.
  • Balon balığının ilaç, deri ve tekstil gibi sektörlerde ekonomik değerini artırmak için projeler geliştirilmeye devam ediliyor.

Bu türün avlanmasında 100 bin adede kadar her bir kuyruk için 35 lira destek verilirken, diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adede kadar kuyruk başına 10 lira ödeme yapılıyor. Uygulamanın hem deniz biyolojik çeşitliliğini korumayı hem de yerel balıkçıları teşvik ederek istilacı türlerin popülasyonunu kontrol altına almayı amaçladığı belirtiliyor.

2025'TE REKOR AV

Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında hızla çoğalan istilacı türün kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalar kapsamında, sadece 2025 yılında 291 bin 547 balon balığı yakalandı.

Bu rakam, uygulamanın başladığı günden bu yana en yüksek yıllık av miktarı oldu. Aynı yıl yapılan avcılık sayesinde 21 milyonu aşkın yeni balon balığının çoğalmasının önüne geçildi.

DESTEKLEME PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Balon balığı popülasyonunu azaltmak amacıyla verilen teşvikler 2026 yılında da sürdürülüyor. Benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için 100 bin adede kadar her kuyruk başına 35 lira ödeme yapılırken, diğer türlerde bu destek 200 bin adede kadar 10 lira olarak uygulanıyor.

YILLARA GÖRE AV VE ETKİ

Bakanlık verilerine göre yıllara göre avlanan balon balığı sayıları ve engellenen popülasyon artışı dikkat çekici:

  • 2020: 46 bin 192 adet avlandı, 3,4 milyon yeni birey engellendi
  • 2021: 9 bin 886 adet avlandı, 741 bin yeni birey engellendi
  • 2022: 48 bin 193 adet avlandı, 3,6 milyon yeni birey engellendi
  • 2023: 79 bin 703 adet avlandı, yaklaşık 6 milyon yeni birey engellendi
  • 2024: 189 bin 520 adet avlandı, 14,2 milyon yeni birey engellendi
  • 2025: 291 bin 547 adet avlandı, 21,8 milyon yeni birey engellendi

EKONOMİYE KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI

Yetkililer, yalnızca popülasyonu azaltmakla kalmayıp, balon balığının ekonomik değerini de artırmayı hedefliyor. Ruhsatlı ve gerekli donanıma sahip balıkçı teknelerinin avlayabildiği bu türün ilaç, deri ve tekstil gibi sektörlerde değerlendirilmesi için projeler geliştirilmeye devam ediyor.

(DHA, Takvim foto arşiv)

"Spiritüel" vakada dava düştü! "Ece Gürel'e mobbing" soruşturması tamamlandı
SONRAKİ HABER

"Ece Gürel" davasında yeni gelişme

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler