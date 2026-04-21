Bu denizanasının genetik yapısında klasik biyolojik saat genleri bulunmuyor ancak düzenli bir ritim sergileyerek zaman ölçmenin farklı bir biyolojik temele dayanabileceğini gösteriyor.Fotoğraf: Tsuyoshi Momose Alışılmışın dışında hareket ediyor Quanta Magazine'de yer alan habere göre Japonya'nın Sendai Körfezi'nde keşfedilen yeni bir hidrozoa denizanası türü bu düşünceyi sorgulatıyor. Henüz resmi adı verilmeyen bu tür yaklaşık 20 saatlik bir döngüyle hareket ediyor.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır Daha da ilginci bu canlıların genetik yapısında klasik biyolojik saat genleri bulunmuyor. Buna rağmen düzenli bir ritim sergilemeleri zaman ölçmenin tamamen farklı bir biyolojik temele dayanabileceğini gösteriyor.

Omurgasız üremesi için model bir tür olan Clytia hemisphaerica'nın iki evresi vardır. Fotoğraf: Quanta Magazine Işığa bağlı olmayan bir zamanlamaya sahip Araştırmacılar bu denizanasının davranışlarını laboratuvar ortamında inceledi. Normalde gün batımından yaklaşık iki saat sonra yumurtlayan bu canlılar ışık düzeni değiştirildiğinde bile ritimlerini korudu. Sürekli ışık altında bırakıldıklarında ise şaşırtıcı bir şekilde her 20 saatte bir yumurtlamaya devam ettiler. Bu durum dış çevresel işaretlere ihtiyaç duymayan içsel bir zamanlayıcının varlığını ortaya koydu.