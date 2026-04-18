Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
"DOKU"NULMAYAN KALMADI
Cinayet şüphesiyle 11 şüpheli tutuklanırken, son tutuklanan isim ise dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir olmuştu.
YAKIN ARKADAŞI TANIK OLARAK İFADE VERDİ
Bugün yaşanan yeni gelişme ise; Gülistan Doku'nun yakın arkadaşının Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına tanık olarak ifade verdiği ortaya çıktı. İfadede dikkat çeken bilgiler yer aldı.
"İNTİHAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Gülistan'ın yakın arkadaşı ifadesinde, "İntihar etmediğinden eminim. Aramızda intiharı en son düşünecek kişi Gülistan'dı. İntihar ettiğini düşünmüyorum. Zaten intihar etse cansız bedeni bulunurdu." dedi.
"KENDİSİNE ZARAR VERİR DİYE İLAÇ BİLE İÇMEZDİ"
Gülistan Doku ile birlikte çalıştıkları kafede yaşadığı bazı olayları da anlatan tanık, "Kendisine zarar verir diye ilaç bile içmezdi. Gülistan aklı başında birisiydi. Kendisine zarar vereceğini düşündüğü için ilaç içmeyen bir kızın intihar etmesi de mümkün değildir.
Bu nedenle intihar ettiğini düşünmüyorum. Ben Gülistan'ın hamile olup olmadığını bilmiyorum. Bilinçli ve aklı başında bir kız. Hatta aramızda intiharı en son düşünecek kişi Gülistan'dı. Son günlerde ise zaman zaman moralinin bozuk olduğunu hatta renginin yüzünün soluk olduğunu görüyorum." dedi.
HAMİLELİK İDDİALARINA NE DEDİ?
Ayrıca Gülistan'ın özel durumuyla ilgili spekülasyonlara da değinen tanık, "Gülistan'ın hamile olup olmadığını bilmiyorum ancak böyle bir şeyden de hiçbir zaman şüphe duymadım" sözleriyle aktardı.
"KIZ HAMİLE KALDI KAFASINA SIKTIM"
Ayrıca ABD'deki şüpheli Umut A.'nın ağabeyi Silar Altaş'ın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmenin görüntüleri soruşturma dosyasına girmişti. Görüntülerde Silar Altaş, "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım" dediği, konuşmanın devamında ise, Vali Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in "Kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım." ifadelerini kullandığını anlatmıştı.Gülistan Doku dosyasında kan donduran itiraf
DÖNEMİN VALİSİNİ KÖŞEYE SIKIŞTIRAN 78 SORU
Öte yandan Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku davasının en kritik ismi Tuncay Sonel'e dün 78 farklı soru yöneltildi.
Tuncay Sonel emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Erzurum Adliyesi'nde cumhuriyet savcısına yaklaşık 8 saat süreyle ifade verdi.
Savcı, ifade işleminin ardından Sonel'i tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sonel, buradaki sorgusunun ardından tutuklandı.