Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"KENDİSİNE ZARAR VERİR DİYE İLAÇ BİLE İÇMEZDİ"



Gülistan Doku ile birlikte çalıştıkları kafede yaşadığı bazı olayları da anlatan tanık, "Kendisine zarar verir diye ilaç bile içmezdi. Gülistan aklı başında birisiydi. Kendisine zarar vereceğini düşündüğü için ilaç içmeyen bir kızın intihar etmesi de mümkün değildir.

Bu nedenle intihar ettiğini düşünmüyorum. Ben Gülistan'ın hamile olup olmadığını bilmiyorum. Bilinçli ve aklı başında bir kız. Hatta aramızda intiharı en son düşünecek kişi Gülistan'dı. Son günlerde ise zaman zaman moralinin bozuk olduğunu hatta renginin yüzünün soluk olduğunu görüyorum." dedi.