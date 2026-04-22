CANLI YAYIN
Geri

İskenderun’da satırlı saldırı: Yemek yok cevabı sonrası terör estirdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde eline aldığı satırla sokakta dehşet saçan saldırgan, “yemek yok” cevabına sinirlenerek lokantacıya saldırdı, ardından taksi durağı ve ATM önünde rastgele hedef aldığı 2 kişiyi daha yaraladı. Biri ağır 3 kişinin yaralandığı olayda saldırganın 15 suç kaydı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İskenderun’da satırlı saldırı: Yemek yok cevabı sonrası terör estirdi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Hatay'ın İskenderun ilçesinde M.S. isimli şahıs, satırla düzenlediği saldırıda üç kişiyi yaraladı.
  • Yaralılardan lokanta işletmecisi A.İ.'nin hayati tehlikesi bulunurken, diğer iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
  • Saldırgan M.S., Çay Mahallesi'nde gerçekleşen olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
  • Şüphelinin 15 ayrı suç kaydı bulunduğu ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı tespit edildi.
  • Saldırı, M.S.'nin bir lokantada 'yemek yok' yanıtını almasının ardından lokanta işletmecisine ve çevredeki diğer kişilere saldırmasıyla gerçekleşti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan olayda, eline aldığı satırla sokakta dehşet saçan saldırgan 3 kişiyi yaraladı. Saldırganın kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve 15 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

İskenderun’da satırlı vahşet kamerada

YEMEK YOK DENİLDİ, ORTALIĞI KANA BULADI

Olay, İskenderun'un Çay Mahallesi'nde bulunan Ayakkabıcılar Çarşısı'nda meydana geldi. M.S. isimli şahıs, girdiği lokantada yemek sordu. "Yemek yok" cevabını alan saldırgan, sinirlenerek lokanta işletmecisi A.İ.'ye elindeki satırla saldırdı. A.İ., kafa ve boyun bölgesinden yaralandı.

Hatay'da satırla 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

TAKSİ DURAĞINA SALDIRDI, VATANDAŞLARI HEDEF ALDI

Lokantadan çıkan M.S., bu kez yakındaki taksi durağına yöneldi. Burada bulunan K.K.'yi boynundan yaralayan saldırgan, ardından ATM'den para çeken M.Ç.'ye saldırarak sırtından yaraladı.

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yakalanan M.S. gözaltına alındı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda yaralanan A.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralılar K.K. ve M.Ç.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İskenderun’da satırlı saldırı: Yemek yok cevabı sonrası terör estirdi-3

SALDIRGANIN GEÇMİŞİ ŞOKE ETTİ

Gözaltına alınan M.S.'nin 15 ayrı suç kaydının bulunduğu, cezaevinden yeni çıktığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu bilgisine ulaşıldı.

İskenderun’da satırlı saldırı: Yemek yok cevabı sonrası terör estirdi-4

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Saldırganın taksi durağındaki saldırı anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, sohbet eden K.Y.'nin yanına yaklaşan M.S.'nin aniden saldırdığı ve K.Y.'nin yere yığıldığı anlar yer aldı.

İskenderun’da satırlı saldırı: Yemek yok cevabı sonrası terör estirdi-4

"GERİ ÇEKİLMESEM KELLEM GİTMİŞTİ"

Satırlı saldırıdan son anda kurtulan taksici Hasan Dinç yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Geldi şahıs, ana avrat küfür etti. Satırı salladı ve ben geri çekildim. Kolumu çizdi ve arkadaşıma vurdu. Arkadaşıma 12 dikiş atıldı. Ben 112'yi ararken şahıs diğer tarafa yürüdü ve ATM'den para çeken şahsa saldırmış. Böyle şahısların dışarıda olmaması lazım, geri çekilmesem kellem gitmişti. Adam haplanmış, 15 tane dosyası varmış ve sokakta geziyor. Huzurumuz için böyle şahısları sokakta gezdirmemeleri lazım, evlatlarımızın iyliği için. Ben ceza almasını istiyorum, hiç de dışarı çıkmasın. Yaralanan arkadaşımız yoğun bakımdan çıkmış, inşallah sağlığına kavuşur. Duamız arkadaşımıza, rabbim ailesine bağışlamış" dedi.

