Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan olayda, eline aldığı satırla sokakta dehşet saçan saldırgan 3 kişiyi yaraladı. Saldırganın kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve 15 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
YEMEK YOK DENİLDİ, ORTALIĞI KANA BULADI
Olay, İskenderun'un Çay Mahallesi'nde bulunan Ayakkabıcılar Çarşısı'nda meydana geldi. M.S. isimli şahıs, girdiği lokantada yemek sordu. "Yemek yok" cevabını alan saldırgan, sinirlenerek lokanta işletmecisi A.İ.'ye elindeki satırla saldırdı. A.İ., kafa ve boyun bölgesinden yaralandı.
TAKSİ DURAĞINA SALDIRDI, VATANDAŞLARI HEDEF ALDI
Lokantadan çıkan M.S., bu kez yakındaki taksi durağına yöneldi. Burada bulunan K.K.'yi boynundan yaralayan saldırgan, ardından ATM'den para çeken M.Ç.'ye saldırarak sırtından yaraladı.
Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yakalanan M.S. gözaltına alındı.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Saldırıda yaralanan A.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralılar K.K. ve M.Ç.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
SALDIRGANIN GEÇMİŞİ ŞOKE ETTİ
Gözaltına alınan M.S.'nin 15 ayrı suç kaydının bulunduğu, cezaevinden yeni çıktığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu bilgisine ulaşıldı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Saldırganın taksi durağındaki saldırı anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, sohbet eden K.Y.'nin yanına yaklaşan M.S.'nin aniden saldırdığı ve K.Y.'nin yere yığıldığı anlar yer aldı.
"GERİ ÇEKİLMESEM KELLEM GİTMİŞTİ"
Satırlı saldırıdan son anda kurtulan taksici Hasan Dinç yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Geldi şahıs, ana avrat küfür etti. Satırı salladı ve ben geri çekildim. Kolumu çizdi ve arkadaşıma vurdu. Arkadaşıma 12 dikiş atıldı. Ben 112'yi ararken şahıs diğer tarafa yürüdü ve ATM'den para çeken şahsa saldırmış. Böyle şahısların dışarıda olmaması lazım, geri çekilmesem kellem gitmişti. Adam haplanmış, 15 tane dosyası varmış ve sokakta geziyor. Huzurumuz için böyle şahısları sokakta gezdirmemeleri lazım, evlatlarımızın iyliği için. Ben ceza almasını istiyorum, hiç de dışarı çıkmasın. Yaralanan arkadaşımız yoğun bakımdan çıkmış, inşallah sağlığına kavuşur. Duamız arkadaşımıza, rabbim ailesine bağışlamış" dedi.