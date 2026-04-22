"GERİ ÇEKİLMESEM KELLEM GİTMİŞTİ"

Satırlı saldırıdan son anda kurtulan taksici Hasan Dinç yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Geldi şahıs, ana avrat küfür etti. Satırı salladı ve ben geri çekildim. Kolumu çizdi ve arkadaşıma vurdu. Arkadaşıma 12 dikiş atıldı. Ben 112'yi ararken şahıs diğer tarafa yürüdü ve ATM'den para çeken şahsa saldırmış. Böyle şahısların dışarıda olmaması lazım, geri çekilmesem kellem gitmişti. Adam haplanmış, 15 tane dosyası varmış ve sokakta geziyor. Huzurumuz için böyle şahısları sokakta gezdirmemeleri lazım, evlatlarımızın iyliği için. Ben ceza almasını istiyorum, hiç de dışarı çıkmasın. Yaralanan arkadaşımız yoğun bakımdan çıkmış, inşallah sağlığına kavuşur. Duamız arkadaşımıza, rabbim ailesine bağışlamış" dedi.