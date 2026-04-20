Sakarya Karasu ve İstanbul Arnavutköy'de daha önce benzer şekilde otoyol gişelerindeki bariyerlere çarpan araçlarda sürücüler hayatını kaybetmişti.

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Pürmüs, EVKA 2 Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde otomobilin hızla bariyere çarptığı ve arkadan gelen çekicinin son anda manevra yaparak çarpışmayı önlediği görüldü.

İzmir'in Menderes ilçesinde İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde patoloji asistanı Beyza Nur Pürmüs'ün kullandığı otomobil iki gişe arasındaki beton bariyerlere çarparak alev aldı.

Patoloji asistanı Beyza Nur Pürmüs'ün öldüğü kazanın görüntüleri çıktı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır) İKİ GİŞE ARASINDAKİ BARİYERE ÇARPTI... YANAN OTOMOBİLDE CAN VERDİ Beyza Nur Pürmüs'ün kontrolünü yitirdiği 35 CPT 125 plakalı otomobil, iki gişe arasındaki beton bariyerlere çarptı. Otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Pürmüs'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji asistanı olarak görev yapan Beyza Nur Pürmüs'ün ölümü, ailesi, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu.



Beyza Nur Pürmüs dün EVKA 2 Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Doktor Beyza'nın vefat ettiği kaza kamerada

Beyza Nur Pürmüs'ün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.



Görüntülerde, otomobilin hızla iki gişenin ortasındaki bariyere çarptığı, arkasından gelen çekicinin şoförünün ise son anda yaptığı manevrayla otomobile çarpmaktan kurtulduğu görüldü.