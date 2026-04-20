CANLI YAYIN
Geri

İki gişe arası facia! Menderes'te patoloji asistanı Beyza'nın öldüğü kaza kamerada

İzmir Menderes otoban gişelerinde patoloji asistanı Beyza Nur Pürmüs'ün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri çıktı. Görüntülerde, otomobilin hızla iki gişenin ortasındaki bariyere çarptığı anlar yer alıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İzmir'in Menderes ilçesinde İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde patoloji asistanı Beyza Nur Pürmüs'ün kullandığı otomobil iki gişe arasındaki beton bariyerlere çarparak alev aldı.
  • 25 yaşındaki Beyza Nur Pürmüs yangın sonucu araç içinde hayatını kaybetti.
  • Güvenlik kamera görüntülerinde otomobilin hızla bariyere çarptığı ve arkadan gelen çekicinin son anda manevra yaparak çarpışmayı önlediği görüldü.
  • Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Pürmüs, EVKA 2 Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • Sakarya Karasu ve İstanbul Arnavutköy'de daha önce benzer şekilde otoyol gişelerindeki bariyerlere çarpan araçlarda sürücüler hayatını kaybetmişti.

İzmir'in Menderes ilçesinde 25 yaşındaki patoloji asistanı Beyza Nur Pürmüs'ün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçen cumartesi saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi.

Patoloji asistanı Beyza Nur Pürmüs'ün öldüğü kazanın görüntüleri çıktı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)



İKİ GİŞE ARASINDAKİ BARİYERE ÇARPTI... YANAN OTOMOBİLDE CAN VERDİ

Beyza Nur Pürmüs'ün kontrolünü yitirdiği 35 CPT 125 plakalı otomobil, iki gişe arasındaki beton bariyerlere çarptı. Otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Pürmüs'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji asistanı olarak görev yapan Beyza Nur Pürmüs'ün ölümü, ailesi, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Beyza Nur Pürmüs dün EVKA 2 Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FACİA KAMERADA

Beyza Nur Pürmüs'ün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobilin hızla iki gişenin ortasındaki bariyere çarptığı, arkasından gelen çekicinin şoförünün ise son anda yaptığı manevrayla otomobile çarpmaktan kurtulduğu görüldü.

SAKARYA VE İSTANBUL'DA BENZER KAZALAR


İzmir'deki kan donduran "beton bariyer" kazasının bir benzeri geçtiğimiz aylarda Sakarya Karasu'da yaşanmıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde gişelerdeki bariyere çarpan otomobil alev almış, aracın sürücüsü feci şekilde can vermişti.

Ekim 2025'te Arnavutköy mevkiinde gişelere çarpan araç bir anda alev topuna dönüş, sürücüsü kurtarılamamıştı.

Avukat cinayetinde şok detay: Talimat Siirtli Naci'den geldi | İddianame tamam: 16 şüpheliye müebbet talebi
SONRAKİ HABER

Avukat cinayetinde çete detayı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler