Doktor Beyza Nur Pürmüs'ün kullandığı araç beton bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobil alev aldı. Kapı kilitli olduğu için mahsur kalan kız, ateşlerin arasında hayatını kaybetti.



Kaza, önceki gün saat 19.00 sıralarında O-31 İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişeleri girişinde meydana geldi. Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji asistanı olarak görev yaptığı belirtilen Beyza Nur Pürmüs (25) idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, gişelere yaklaştığı esnada kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm otomobili sardı.



Patoloji asistanı Pürmüs’ün ölümü; ailesi, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)



ARAÇTA MAHSUR KALDI



Kaza esnasında otomobilin kapılarının kilitli konumda olması ve sürücünün emniyet kemerinin takılı bulunması müdahaleyi zorlaştırdı.

Kapıların açılamaması sebebiyle alevlerin ortasında kalan Beyza Nur Pürmüs araçtan çıkarılamadı. İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç sürücünün yangın sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Pürmüs cenazesinin dün ikindi vaktinde EVKA-2 Merkez Camii'nde kılınacak namazın arından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

