Avukat Serdar Öktem'in trafikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 20 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.
TRAFİKTE HEDEF ALINDI
İddianameye göre olay, 6 Ekim 2025'te Şişli Büyükdere Caddesi'nde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi.
Serdar Öktem, trafikte beklediği sırada aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın bildirilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
SALDIRI ARACI ORMANDA BULUNDU
Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren 5 şüphelinin kullandığı çalıntı araç Arnavutköy'de ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin olay sonrası kaçtığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde saldırganların ormanlık alandan yaya olarak geçtikleri ve kendilerini bekleyen bir ticari taksiye bindikleri belirlendi.
TAKSİDE YAKALANDILAR
Polis ekipleri, kaçış güzergâhını takip ederek şüphelileri bindikleri ticari takside yakaladı. Bu gelişmeyle saldırının planlı şekilde gerçekleştirildiği netleşti.
SİLAHLAR AĞACIN ALTINDA BULUNDU
Olay yerinde yapılan detaylı taramalarda, ormanlık alanda bir ağacın altında sırt çantası içerisinde 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, kar maskeleri ve eldivenler ele geçirildi.
SAVCILIK İKİ KEZ TEDBİR İSTEDİ
İddianamede yer alan bilgilere göre Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen bir başka soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, Öktem'e yönelik eylem hazırlığında olduklarını ifade etti.
Yapılan fotoğraf teşhisinde hedef kişinin Serdar Öktem olduğu belirlendi. Bunun üzerine savcılık tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için yazışmalar yapıldı.
İKİNCİ SUİKAST GİRİŞİMİ DE ORTAYA ÇIKTI
6 Ağustos 2025'te Bağcılar'da bir kıraathaneye yönelik saldırıda yakalanan bir şüpheli, ifadesinde bir avukata suikast girişiminde bulunduğunu söyledi. Yapılan teşhiste bu kişinin hedefinin yine Serdar Öktem olduğu anlaşıldı.
Bu gelişme üzerine ikinci kez güvenlik tedbiri talep edildi.
SUÇ ÖRGÜTLERİ ARASINDAKİ HESAPLAŞMA
İddianamede cinayetin arka planına ilişkin kapsamlı değerlendirmelere yer verildi.
Serdar Öktem'in, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütleriyle husumet yaşayan kişilerin avukatı olması, ayrıca bazı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiaları, olayın arka planındaki nedenler arasında gösterildi.
HEDEF HALİNE GELDİ
Dosyaya göre Öktem, birden fazla suç örgütü tarafından hedef alınan bir isim haline geldi. Daha önce de eylem girişimlerine maruz kaldığı ve son olarak örgütler arası hesaplaşma kapsamında hedef seçildiği belirtildi.
EYLEM İÇİN HÜCRE EVİ KURULDU
İddianamede, şüphelilerin eylem için araç temin ettikleri, örgüt üyelerinin Gaziantep'ten İstanbul'a getirildiği ve Esenyurt'ta bir hücre evine yerleştirildiği ifade edildi.
"SİİRTLİ NACİ" DETAYI
İddianamede "Siirtli Naci" lakaplı Naci Yılmaz'ın, uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumet nedeniyle cinayeti azmettirdiği belirtildi. Yılmaz'ın her iki suç örgütünü finanse ederek eylemi organize ettirdiği kaydedildi.
KARMA EKİP PLANLAYARAK ÖLDÜRDÜ
İddianamede, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerine mensup kişilerden oluşturulan karma bir ekip tarafından Serdar Öktem'in tasarlanarak kasten öldürüldüğü tespitine yer verildi.
16 ŞÜPHELİYE AĞIR CEZA TALEBİ
İddianamede yer alan ceza talepleri şu şekilde:
Ana sanıklar arasında yer alan Naci Yılmaz, Uğurcan Gündoğmuş, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 13 yıla kadar hapis talep edildi.
Diğer şüpheliler Sidar Öz, Ejder Parlak, Semih Aydın, Devran Yıldırım, Erkan Kan, Faruk Efe ve Samet Alperen Söğütlü hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 20 yıl 6 aya kadar hapis istendi.
DOSYA MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.