Polis ekipleri, kaçış güzergâhını takip ederek şüphelileri bindikleri ticari takside yakaladı. Bu gelişmeyle saldırının planlı şekilde gerçekleştirildiği netleşti.

Yapılan fotoğraf teşhisinde hedef kişinin Serdar Öktem olduğu belirlendi. Bunun üzerine savcılık tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için yazışmalar yapıldı.

İddianamede yer alan bilgilere göre Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen bir başka soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, Öktem'e yönelik eylem hazırlığında olduklarını ifade etti.

Olay yerinde yapılan detaylı taramalarda, ormanlık alanda bir ağacın altında sırt çantası içerisinde 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, kar maskeleri ve eldivenler ele geçirildi.

Bu gelişme üzerine ikinci kez güvenlik tedbiri talep edildi.

6 Ağustos 2025'te Bağcılar'da bir kıraathaneye yönelik saldırıda yakalanan bir şüpheli, ifadesinde bir avukata suikast girişiminde bulunduğunu söyledi. Yapılan teşhiste bu kişinin hedefinin yine Serdar Öktem olduğu anlaşıldı.

Serdar Öktem'in, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütleriyle husumet yaşayan kişilerin avukatı olması, ayrıca bazı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiaları, olayın arka planındaki nedenler arasında gösterildi.

HEDEF HALİNE GELDİ

Dosyaya göre Öktem, birden fazla suç örgütü tarafından hedef alınan bir isim haline geldi. Daha önce de eylem girişimlerine maruz kaldığı ve son olarak örgütler arası hesaplaşma kapsamında hedef seçildiği belirtildi.

EYLEM İÇİN HÜCRE EVİ KURULDU

İddianamede, şüphelilerin eylem için araç temin ettikleri, örgüt üyelerinin Gaziantep'ten İstanbul'a getirildiği ve Esenyurt'ta bir hücre evine yerleştirildiği ifade edildi.