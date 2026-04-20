Eskişehir çevre yolunda intihar girişimi: Köprüye çıkan şahıs trafiği felç etti

Eskişehir'de bugün öğleden sonra Çevre Yolu Uluönder mevkii Bursa yolu üzerindeki bir köprüye çıkan vatandaş, intihar girişiminde bulunarak trafiği durma noktasına getirdi. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri köprü altına şişme hava yastığı açarken, polis ekiplerinin şahsı ikna çalışmaları ve bölgedeki güvenlik önlemleri nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Eskişehir çevre yolunda intihar girişimi: Köprüye çıkan şahıs trafiği felç etti
Eskişehir'de bir vatandaşın köprüden atlama girişiminde bulunması üzerine trafik felç oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, şahsın düşme ihtimaline karşı köprü altına hava yastığı açarak geniş güvenlik önlemi aldı.

Eskişehir çevre yolundaki intihar girişimi sebebiyle trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluşru. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

Olay, öğleden sonra Çevre Yolu Uluönder mevkii Bursa yolu istikametindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir vatandaş, bilinmeyen bir nedenle köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BURSA İSTİKAMETİNDE KİLOMETRELERCE KUYRUK

Olay nedeniyle çevre yolunun Bursa istikametinde trafik akışı tamamen durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, polis ekipleri güvenlik şeridi oluştur

İTFAİYEDEN KRİTİK MÜDAHALE

Kısa sürede olay yerine ulaşa itfaiye ekipleri, şahsın köprüden düşme veya atlama ihtimalini değerlendirerek köprü altına süratle şişme hava yastığı açtı. Polis ekiplerinin köprü üzerindeki şahsı ikna çalışmaları devam ederken, sağlık ekipleri de muhtemel bir yaralanmaya karşı hazır bekletildi.

