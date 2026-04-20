Eskişehir'de bir vatandaşın köprüden atlama girişiminde bulunması üzerine trafik felç oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, şahsın düşme ihtimaline karşı köprü altına hava yastığı açarak geniş güvenlik önlemi aldı.

Eskişehir çevre yolundaki intihar girişimi sebebiyle trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluşru. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.) Olay, öğleden sonra Çevre Yolu Uluönder mevkii Bursa yolu istikametindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir vatandaş, bilinmeyen bir nedenle köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. BURSA İSTİKAMETİNDE KİLOMETRELERCE KUYRUK Olay nedeniyle çevre yolunun Bursa istikametinde trafik akışı tamamen durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, polis ekipleri güvenlik şeridi oluştur