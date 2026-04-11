Sinirbilimciler yapay zekâya aşırı bağımlılığın uzun vadede insan beyninin çalışma biçimini değiştirebileceği ve toplum genelinde bilişsel gerilemeye yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle merak, dikkat ve eleştirel düşünme gibi temel zihinsel becerilerin zayıflaması gelecekte yeni bir "bunama krizi" riskini gündeme getiriyor.
Yapay zekâ bunamayı tetikleyen yeni bir faktör mü?
Genetik yatkınlık, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve yüksek tansiyon gibi etkenlerin bunama riskini artırdığı uzun süredir biliniyor. Ancak sinirbilimci Vivienne Ming, bu listeye dikkat çeken yeni bir unsur ekliyor: yapay zekâ.
Uzmanlara göre yaşlanan nüfus ve artan obezite ile diyabet oranları nedeniyle demans vakalarının önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde artması bekleniyor. Ming ise bu tabloyu daha da ağırlaştırabilecek bir unsur olarak yapay zekâ kullanımına dikkat çekiyor.
Beyin aktivitesinde düşüş
Ming'in aktardığı verilere göre yapay zekâyı yoğun şekilde kullanan bireylerde beyin aktivitesinde belirgin bir azalma gözlemleniyor. Özellikle aktif düşünme ve problem çözme ile ilişkilendirilen gama dalgalarında yüzde 40'tan fazla düşüş olduğu ifade ediliyor. Bu durum bireylerin kendi başlarına düşündükleri zamana kıyasla zihinsel olarak daha az çaba harcadıklarını ortaya koyuyor.
Merak ve öğrenme döngüsü zayıflıyor
Uzmanlara göre sorun yalnızca bilgiye hızlı erişim değil bu erişimin öğrenme süreçlerini değiştirmesi. Yapay zekâdan anında yanıt almak merak duygusunu köreltiyor, hata yaparak öğrenme sürecini azaltıyor, beynin ödül mekanizmasını daha az aktive ediyor. Ming'e göre "her şeyin kolayca ulaşılabilir olması" öğrenmenin temelini oluşturan keşif sürecini zayıflatıyor.
Kişi kendi düşüncelerini değerlendiremiyor
NY Post'ta yer alan habere göre yapay zekânın etkilediği bir diğer alan ise metabiliş yani kişinin kendi düşünce süreçlerini değerlendirme becerisi. Normalde bireyler bilgilerini test ederek ve hatalarını fark ederek öğrenir. Ancak yapay zekâ bu süreci üstlendiğinde insanlar gerçek öğrenme yerine "anlama yanılsaması" yaşayabiliyor.
Yapay zeka GPS kullanımına benziyor
Ming, yapay zekâyı açıklarken GPS kullanımına benzetiyor. Araştırmalar sürekli GPS kullanan kişilerde mekânsal hafızadan sorumlu beyin bölgelerinin daha az aktif olduğunu gösteriyor. Ancak yapay zekâ bunun çok ötesine geçiyor. Çünkü yalnızca yön bulmayı değil yazma, planlama, analiz, karar verme gibi pek çok bilişsel süreci üstlenebiliyor.
Bu da zamanla "kullanmadıkça körelen" zihinsel becerilere yol açabiliyor. Olası bir "bunama krizi" nasıl görünebilir? Uzmanlara göre böyle bir kriz ani değil kademeli olacaktır. Toplum genelinde bilişsel dayanıklılığın azalması, öğrenme kapasitesinin düşmesi, eleştirel düşünme becerilerinin zayıflaması gibi etkiler görülebilir. Bu durum, beynin yaşlanmaya karşı geliştirdiği "bilişsel rezervin" zayıflaması anlamına geliyor.
Erken uyarı işaretleri neler?
Ming, yapay zekâya aşırı bağımlılığın bazı erken belirtilerini şöyle sıralıyor:
Yapay zekâyı "rakip iş arkadaşı" gibi kullanmak çözüm olabilir
Uzmanlara göre yapay zekâyı tamamen bırakmak yerine doğru kullanmak önemli. Ming ideal kullanım biçimini şöyle tanımlıyor: Yapay zekâ, sadece cevap veren bir araç değil hataları sorgulayan, argümanları zorlayan ve düşünmeyi teşvik eden bir "rakip işbirlikçi" olmalı.
Yapay zekâ hayatı kolaylaştırırken, zihinsel tembelliği de beraberinde getirme riski taşıyor. Uzmanlar bu teknolojinin bilinçli kullanılmaması halinde uzun vadede bireysel değil, toplumsal bir bilişsel gerileme yaratabileceği konusunda uyarıyor.