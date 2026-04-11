Sinirbilimciden korkutan uyarı: Yapay zeka bilişsel rezervleri tüketiyor mu?

Uzmanlar yapay zekanın hayatı kolaylaştırırken beynin çalışma biçimini değiştirebileceğini belirtiyor. Aşırı kullanımın uzun vadede merak, dikkat ve eleştirel düşünme gibi zihinsel becerileri zayıflatabileceği ve olası bir bilişsel gerileme riskini artırabileceği ifade ediliyor.

  • Sinirbilimci Vivienne Ming, yapay zekâya aşırı bağımlılığın beyin aktivitesinde yüzde 40'tan fazla düşüşe neden olduğunu ve toplumsal bunama krizine yol açabileceğini belirtiyor.
  • Yapay zekâyı yoğun kullanan bireylerde merak duygusu, hata yaparak öğrenme süreci ve beynin ödül mekanizması zayıflıyor.
  • Uzmanlar yapay zekânın GPS kullanımının ötesinde yazma, planlama, analiz ve karar verme gibi bilişsel süreçleri üstlenerek zihinsel becerilerin körelmesine yol açabileceğini ifade ediyor.
  • Yapay zekâ olmadan yazıya başlamakta zorlanma, okunan metni yeniden ifade edememe ve uzun içerikleri takip edememe erken uyarı işaretleri arasında gösteriliyor.
  • Ming, yapay zekânın cevap veren araç yerine hataları sorgulayan ve düşünmeyi teşvik eden bir 'rakip işbirlikçi' olarak kullanılmasını öneriyor.

Sinirbilimciler yapay zekâya aşırı bağımlılığın uzun vadede insan beyninin çalışma biçimini değiştirebileceği ve toplum genelinde bilişsel gerilemeye yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle merak, dikkat ve eleştirel düşünme gibi temel zihinsel becerilerin zayıflaması gelecekte yeni bir "bunama krizi" riskini gündeme getiriyor.

Sinirbilimci Vivienne Ming, yapay zekâya aşırı bağımlılığın beyin aktivitesinde yüzde 40'tan fazla düşüşe neden olduğunu ve toplumsal bunama krizine yol açabileceğini belirtiyor. Fotoğraf:AA

Yapay zekâ bunamayı tetikleyen yeni bir faktör mü?

Genetik yatkınlık, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve yüksek tansiyon gibi etkenlerin bunama riskini artırdığı uzun süredir biliniyor. Ancak sinirbilimci Vivienne Ming, bu listeye dikkat çeken yeni bir unsur ekliyor: yapay zekâ.

Uzmanlara göre yaşlanan nüfus ve artan obezite ile diyabet oranları nedeniyle demans vakalarının önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde artması bekleniyor. Ming ise bu tabloyu daha da ağırlaştırabilecek bir unsur olarak yapay zekâ kullanımına dikkat çekiyor.

Yapay zekâyı yoğun kullanan bireylerde merak duygusu, hata yaparak öğrenme süreci ve beynin ödül mekanizması zayıflıyor.

Beyin aktivitesinde düşüş

Ming'in aktardığı verilere göre yapay zekâyı yoğun şekilde kullanan bireylerde beyin aktivitesinde belirgin bir azalma gözlemleniyor. Özellikle aktif düşünme ve problem çözme ile ilişkilendirilen gama dalgalarında yüzde 40'tan fazla düşüş olduğu ifade ediliyor. Bu durum bireylerin kendi başlarına düşündükleri zamana kıyasla zihinsel olarak daha az çaba harcadıklarını ortaya koyuyor.

Uzmanlar yapay zekânın GPS kullanımının ötesinde yazma, planlama, analiz ve karar verme gibi bilişsel süreçleri üstlenerek zihinsel becerilerin körelmesine yol açabileceğini ifade ediyor.

Merak ve öğrenme döngüsü zayıflıyor

Uzmanlara göre sorun yalnızca bilgiye hızlı erişim değil bu erişimin öğrenme süreçlerini değiştirmesi. Yapay zekâdan anında yanıt almak merak duygusunu köreltiyor, hata yaparak öğrenme sürecini azaltıyor, beynin ödül mekanizmasını daha az aktive ediyor. Ming'e göre "her şeyin kolayca ulaşılabilir olması" öğrenmenin temelini oluşturan keşif sürecini zayıflatıyor.

Yapay zekâ olmadan yazıya başlamakta zorlanma, okunan metni yeniden ifade edememe ve uzun içerikleri takip edememe erken uyarı işaretleri arasında gösteriliyor.

Kişi kendi düşüncelerini değerlendiremiyor

NY Post'ta yer alan habere göre yapay zekânın etkilediği bir diğer alan ise metabiliş yani kişinin kendi düşünce süreçlerini değerlendirme becerisi. Normalde bireyler bilgilerini test ederek ve hatalarını fark ederek öğrenir. Ancak yapay zekâ bu süreci üstlendiğinde insanlar gerçek öğrenme yerine "anlama yanılsaması" yaşayabiliyor.

Yapay zeka GPS kullanımına benziyor

Ming, yapay zekâyı açıklarken GPS kullanımına benzetiyor. Araştırmalar sürekli GPS kullanan kişilerde mekânsal hafızadan sorumlu beyin bölgelerinin daha az aktif olduğunu gösteriyor. Ancak yapay zekâ bunun çok ötesine geçiyor. Çünkü yalnızca yön bulmayı değil yazma, planlama, analiz, karar verme gibi pek çok bilişsel süreci üstlenebiliyor.

Bu da zamanla "kullanmadıkça körelen" zihinsel becerilere yol açabiliyor. Olası bir "bunama krizi" nasıl görünebilir? Uzmanlara göre böyle bir kriz ani değil kademeli olacaktır. Toplum genelinde bilişsel dayanıklılığın azalması, öğrenme kapasitesinin düşmesi, eleştirel düşünme becerilerinin zayıflaması gibi etkiler görülebilir. Bu durum, beynin yaşlanmaya karşı geliştirdiği "bilişsel rezervin" zayıflaması anlamına geliyor.

Ming, yapay zekânın cevap veren araç yerine hataları sorgulayan ve düşünmeyi teşvik eden bir 'rakip işbirlikçi' olarak kullanılmasını öneriyor.

Erken uyarı işaretleri neler?

Ming, yapay zekâya aşırı bağımlılığın bazı erken belirtilerini şöyle sıralıyor:

  • Yapay zekâ olmadan yazıya başlamakta zorlanmak
  • Okunan bir metni kısa süre sonra yeniden ifade edememek
  • Uzun içerikleri sürekli özet ihtiyacı olmadan takip edememek
  • Gerçekte sahip olunmayan becerilere güven duymak
  • Bu belirtiler beynin öğrenme ve kendini değerlendirme döngüsünün zayıfladığını gösterebilir.

Yapay zekâyı "rakip iş arkadaşı" gibi kullanmak çözüm olabilir

Uzmanlara göre yapay zekâyı tamamen bırakmak yerine doğru kullanmak önemli. Ming ideal kullanım biçimini şöyle tanımlıyor: Yapay zekâ, sadece cevap veren bir araç değil hataları sorgulayan, argümanları zorlayan ve düşünmeyi teşvik eden bir "rakip işbirlikçi" olmalı.

Yapay zekâ hayatı kolaylaştırırken, zihinsel tembelliği de beraberinde getirme riski taşıyor. Uzmanlar bu teknolojinin bilinçli kullanılmaması halinde uzun vadede bireysel değil, toplumsal bir bilişsel gerileme yaratabileceği konusunda uyarıyor.

