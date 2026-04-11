Uzmanlara göre sorun yalnızca bilgiye hızlı erişim değil bu erişimin öğrenme süreçlerini değiştirmesi. Yapay zekâdan anında yanıt almak merak duygusunu köreltiyor, hata yaparak öğrenme sürecini azaltıyor, beynin ödül mekanizmasını daha az aktive ediyor. Ming'e göre "her şeyin kolayca ulaşılabilir olması" öğrenmenin temelini oluşturan keşif sürecini zayıflatıyor.

Yapay zekâ olmadan yazıya başlamakta zorlanma, okunan metni yeniden ifade edememe ve uzun içerikleri takip edememe erken uyarı işaretleri arasında gösteriliyor.

Kişi kendi düşüncelerini değerlendiremiyor

NY Post'ta yer alan habere göre yapay zekânın etkilediği bir diğer alan ise metabiliş yani kişinin kendi düşünce süreçlerini değerlendirme becerisi. Normalde bireyler bilgilerini test ederek ve hatalarını fark ederek öğrenir. Ancak yapay zekâ bu süreci üstlendiğinde insanlar gerçek öğrenme yerine "anlama yanılsaması" yaşayabiliyor.

Yapay zeka GPS kullanımına benziyor

Ming, yapay zekâyı açıklarken GPS kullanımına benzetiyor. Araştırmalar sürekli GPS kullanan kişilerde mekânsal hafızadan sorumlu beyin bölgelerinin daha az aktif olduğunu gösteriyor. Ancak yapay zekâ bunun çok ötesine geçiyor. Çünkü yalnızca yön bulmayı değil yazma, planlama, analiz, karar verme gibi pek çok bilişsel süreci üstlenebiliyor.

Bu da zamanla "kullanmadıkça körelen" zihinsel becerilere yol açabiliyor. Olası bir "bunama krizi" nasıl görünebilir? Uzmanlara göre böyle bir kriz ani değil kademeli olacaktır. Toplum genelinde bilişsel dayanıklılığın azalması, öğrenme kapasitesinin düşmesi, eleştirel düşünme becerilerinin zayıflaması gibi etkiler görülebilir. Bu durum, beynin yaşlanmaya karşı geliştirdiği "bilişsel rezervin" zayıflaması anlamına geliyor.