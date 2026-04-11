Başkan Erdoğan "Muhteşem Cep Saatleri" sergisini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koleksiyoner Mehmet Çebi’nin 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan nadir eserlerden oluşan "Muhteşem Cep Saatleri Koleksiyonu" sergisini Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret etti. Ömer Çelik, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu gibi isimlerin eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, koleksiyonun tarihi süreci hakkında detaylı bilgi aldı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergiyi ziyaret etti.
  • Koleksiyoner Mehmet Çebi tarafından derlenen 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına uzanan nadir cep saatleri sergide yer aldı.
  • Erdoğan, sergide koleksiyoner Mehmet Çebi'den eserler hakkında bilgi aldı.
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Murat Bardakçı ziyarette Erdoğan'a eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un tarihi mekanlarından biri olan Tophane-i Amire'de düzenlenen özel bir sanat etkinliğine katıldı. Koleksiyoner Mehmet Çebi'nin titizlikle bir araya getirdiği ve yüzyıllara meydan okuyan cep saatlerinin sergilendiği alanı gezen Erdoğan, Türk ve dünya sanat tarihine ışık tutan eserleri yakından inceledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ʺMuhteşem Cep Saatleri Koleksiyonuʺ sergisini ziyaret etti. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

KOLEKSİYON HAKKINDA BİLGİ ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koleksiyoner Mehmet Çebi tarafından derlenen, 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına uzanan nadir cep saatlerinin yer aldığı "Muhteşem Cep Saatleri Koleksiyonu" sergisini ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan sergiyi gezerek, koleksiyoner Mehmet Çebi'den bilgi aldı.

ÖNEMLİ İSİMLER EŞLİK ETTİ

Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile tarihçi yazar Murat Bardakçı da eşlik etti.

