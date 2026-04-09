CANLI YAYIN
Geri

Z kuşağı yapay zekaya mesafeli: Yeni nesil dijital zekayı neden tehdit olarak görüyor?

Teknolojiyle iç içe büyüyen bir nesil olmalarına rağmen Z kuşağının yapay zekaya yaklaşımı sanıldığı kadar rahat değil. Yapılan araştırmalar gençlerin bu teknolojiyi aktif şekilde kullandığını ancak aynı zamanda ciddi kaygılar taşıdığını ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Yapay zeka son yıllarda hayatımızın merkezine hızla yerleşirken, bu dönüşümün en rahat karşılanacağı düşünülen kesim genellikle Z kuşağı oluyor. Teknolojiyle iç içe büyüyen bu neslin, yeni dijital araçlara kolayca uyum sağladığına inanılıyor. Ancak yapılan araştırmalar bu yaygın kanının pek de gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.

Z kuşağının %46'sı yapay zekanın eleştirel düşünme becerilerini köreltebileceğini düşünüyor

Z kuşağı yapay zekaya güvenmiyor

Gallup tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre Z kuşağının yaklaşık yarısı yapay zeka kullanırken kendini huzursuz hissediyor. Katılımcıların %46'sı yapay zekanın eleştirel düşünme becerilerini köreltebileceğini düşünüyor.

Gençler yapay zekanın hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olacağını kabul etse de bu teknolojiyle nasıl sağlıklı bir ilişki kuracakları konusunda kararsız. Haftalık kullanım yaygın olsa da kullanım sırasında çekince ve güvensizlik hissi dikkat çekiyor.

13-28 yaş aralığındaki yaklaşık 3.500 genç yapay zekayı düzenli kullandıklarını belirtirken bu konuda yeterince eğitim almadıklarını ifade ediyor.

Bilgi eksikliği kaygıyı artırıyor

Araştırmaya katılan 13–28 yaş aralığındaki yaklaşık 3.500 genç yapay zekayı düzenli olarak kullandıklarını belirtirken aynı zamanda bu konuda yeterince eğitim almadıklarını ifade ediyor. Özellikle eğitim kurumlarının bu alanda yetersiz kaldığı düşüncesi yaygın.

Gençlerin önemli bir kısmı gelecekteki mesleklerinde yapay zekanın kaçınılmaz olacağını kabul ediyor ancak bu değişime hazır hissetmiyor. Bu durum bilgi eksikliğinin kaygıyı beslediğini gösteriyor.

Pew Research Center araştırmasına göre yetişkinlerin yarısından fazlası yapay zekanın önümüzdeki 20 yıl içinde ülkeleri için zararlı sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.

Sadece gençler değil yetişkinler de endişeli

Kaygılar yalnızca Z kuşağıyla sınırlı değil. Pew Research Center tarafından yapılan başka bir araştırmaya göre yetişkinlerin yarısından fazlası yapay zekanın önümüzdeki 20 yıl içinde ülkeleri için zararlı sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.

Katılımcıların %43'ü yapay zekanın bireysel olarak kendilerine zarar verebilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyor. İş hayatında olumlu etkiler yaratacağını düşünenlerin oranı ise oldukça düşük kalıyor (%23).

Gençler yapay zekanın kariyerlerinde önemli rol oynayacağını kabul ediyor ancak bu dönüşüme nasıl adapte olacakları konusunda net değiller.

Gelecek kaçınılmaz ama belirsiz

Gençler yapay zekanın kariyerlerinde önemli bir rol oynayacağını kabul etse de bu dönüşüme nasıl adapte olacakları konusunda net değiller. Eğitim eksikliği, belirsizlik ve kontrol kaybı hissi bu endişelerin temelini oluşturuyor.

