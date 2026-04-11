Samsun 'un Bafra ilçesinde bir inşaatta işçi olarak görev yapan iki genç, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları canlı yayın sebebiyle gözaltına alındı.

VATANDAŞLAR EMNİYETİ ETİKETLEDİ

Olay, Bafra ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, ilçedeki bir inşaatta işçi olarak çalışan M.S.Ş. (20) ile N.Y.'nin (19) sanal medya üzerinden canlı yayın açarak terör propagandası yaptı. Canlı yayını izleyen kullanıcıların tepkileri üzerine yayın yapan kişiler, terör propagandası yapmaya devam etti. Sanal medyada kısa sürede yayılan görüntüler üzerine kullanıcılar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesaplarını etiketleyerek yetkililere bildirdi.

İNŞAATTA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Bunun üzerine harekete geçen Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma kapsamında yayını gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelileri, çalıştıkları inşaatta gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki sorgu ve işlemleri devam ediyor.

Sosyal medyada terör propagandası yapmanın cezası nedir? 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na göre, basın ve yayın yoluyla terör propagandası yapanlara 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.