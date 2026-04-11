Samsun'da terör operasyonu: Canlı yayında provokasyona jandarma baskını | 2 gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaatta çalışırken sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak terör örgütü propagandası yapan M.S.Ş. (20) ve N.Y. (19), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Vatandaşların sosyal medyada gösterdiği tepkiler ve emniyet birimlerine yapılan ihbarlar sonucu yakalanan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

  • Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaatta çalışan M.S.Ş. (20) ve N.Y. (19) sosyal medyada terör örgütü lehine slogan ve beyanlarda bulundu.
  • Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri iki şüpheliyi çalıştıkları inşaatta gözaltına aldı.
  • Vatandaşlar canlı yayını izleyerek Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarını etiketleyip yetkililere bildirdi.
  • Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki sorgu ve işlemleri devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaatta işçi olarak görev yapan iki genç, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları canlı yayın sebebiyle gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki M.S.Ş. ve 19 yaşındaki N.Y., çalıştıkları inşaat alanından yayın açarak terör örgütü lehine sloganlar ve beyanlarda bulundu.

Samsun'da terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı. (Haberin fotoğrafı DHA'ya aittir.)

VATANDAŞLAR EMNİYETİ ETİKETLEDİ

Olay, Bafra ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, ilçedeki bir inşaatta işçi olarak çalışan M.S.Ş. (20) ile N.Y.'nin (19) sanal medya üzerinden canlı yayın açarak terör propagandası yaptı. Canlı yayını izleyen kullanıcıların tepkileri üzerine yayın yapan kişiler, terör propagandası yapmaya devam etti. Sanal medyada kısa sürede yayılan görüntüler üzerine kullanıcılar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesaplarını etiketleyerek yetkililere bildirdi.

İNŞAATTA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Bunun üzerine harekete geçen Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma kapsamında yayını gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelileri, çalıştıkları inşaatta gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki sorgu ve işlemleri devam ediyor.

Sosyal medyada terör propagandası yapmanın cezası nedir?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na göre, basın ve yayın yoluyla terör propagandası yapanlara 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.

2026 yaz lastiği takma tarihi: Kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek?
SONRAKİ HABER

Yaz lastiği dönemi başlıyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler