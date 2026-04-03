TasteAtlas kullanıcılarının oylarıyla belirlenen dünyanın en lezzetli domatesleri listesine, Ankara'nın coğrafi işaretli ürünü Ayaş Domatesi damga vurdu. Listenin 8. basamağında yer alan yerli tür; İtalya, Yunanistan ve ABD menşeli dünyaca ünlü çeşitlerle yarışarak Anadolu'nun tarımsal gücünü uluslararası arenaya taşıdı.
LEZZETİN ZİRVESİ: TASTEATLAS EN İYİLERİ SEÇTİ
Dünya mutfaklarının temel taşı olan domates, TasteAtlas'ın son değerlendirmesiyle yeniden gündeme geldi. Salatalardan soslara, pizzalardan geleneksel kahvaltılara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bu sebzede, lezzet ve doku kriterleri ön plana çıktı. Listenin ilk sıralarını ağırlıklı olarak İtalyan çeşitleri parsellerken, Türkiye'nin yerel değerlerinden biri olan Ayaş Domatesi, kendine has karakteriyle ilk 10 içerisine girmeyi başardı.
DÜNYANIN EN İYİ 10 DOMATES ÇEŞİDİ
Aşağıdaki tablo, TasteAtlas verilerine göre dünyanın en yüksek puan alan domates çeşitlerini ve temel kullanım alanlarını göstermektedir:
|Sıra
|Domates Çeşidi
|Ülke
|Puan
|En Uygun Kullanım Alanı
|1
|Pomodoro S. Marzano
|İtalya
|4.5
|Sos, Pizza ve Konserve
|2
|Tomataki Santorinis
|Yunanistan
|4.5
|Kurutma ve Salatalar
|3
|Pomodoro di Pachino
|İtalya
|4.4
|Deniz Ürünleri ve Makarna
|4
|Datterino
|İtalya
|4.4
|Tatlı Soslar ve Fırın
|5
|Costoluto Fiorentino
|İtalya
|4.4
|Izgara ve Bruschetta
|6
|Piennolo del Vesuvio
|İtalya
|4.4
|Közleme ve Saklama
|7
|Cuore di Bue
|İtalya
|4.3
|Sandviç ve Caprese
|8
|Ayaş Domatesi
|Türkiye
|4.3
|Kahvaltı ve Taze Tüketim
|9
|Creole Tomato
|ABD
|4.3
|Taze Salatalar
|10
|Veselaya Sosedka
|Rusya
|4.3
|Taze Salatalar
AYAŞ DOMATESİ NEDEN FARKLI?
Ayaş Domatesi'nin listeye girmesi tesadüf değil. Ankara'nın iklimi ve toprak yapısıyla özdeşleşen bu türü diğerlerinden ayıran temel özellikler şunlardır:
İnce Kabuk Yapısı: Endüstriyel domateslerin aksine ağızda dağılan bir dokuya sahiptir.
Asit-Şeker Dengesi: Ne çok tatlı ne de çok ekşidir; tam kararında bir aroma sunar.
Geleneksel Tohum: Genetiği korunmuş yerel tohumlarla üretilmesi, ona otantik bir tat kazandırır.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Dünyanın en iyi domatesi hangisi seçildi?
TasteAtlas verilerine göre dünyanın en iyi domatesi 4.5 puanla İtalya'nın Pomodoro S. Marzano çeşidi seçilmiştir.
Ayaş Domatesi listede kaçıncı sırada?
Ayaş Domatesi, 4.3 puan alarak dünyanın en iyi 10 domatesi listesinde 8. sırada yer almıştır.
Listeye hangi ülkeler girdi?
Listede İtalya 6 farklı çeşit ile ağırlığını koyarken; Yunanistan, Türkiye, ABD ve Rusya da birer çeşit ile yer bulmuştur.
Ayaş Domatesi'ni özel kılan nedir?
Ayaş Domatesi'ni özel kılan özellikleri; ince kabuğu, etli yapısı ve özellikle kahvaltılarda tercih edilen kendine has yoğun aromasıdır.