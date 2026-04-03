TasteAtlas açıkladı: Dünyanın en iyi 10 domatesi listesinde Türkiye de var

Gastronomi dünyasının referans kaynağı TasteAtlas tarafından yayımlanan "Dünyanın En İyi 10 Domatesi" listesinde, Türkiye’den Ayaş Domatesi 4.3 puanla 8. sırada yer aldı. İtalya’nın Pomodoro S. Marzano çeşidinin zirvede bulunduğu listede Ayaş Domatesi, ince kabuğu ve eşsiz aromasıyla küresel çapta tescillendi.

TasteAtlas kullanıcılarının oylarıyla belirlenen dünyanın en lezzetli domatesleri listesine, Ankara'nın coğrafi işaretli ürünü Ayaş Domatesi damga vurdu. Listenin 8. basamağında yer alan yerli tür; İtalya, Yunanistan ve ABD menşeli dünyaca ünlü çeşitlerle yarışarak Anadolu'nun tarımsal gücünü uluslararası arenaya taşıdı.

TasteAtlas, gastronomi dünyasının merakla beklediği listeyi açıkladı: İşte dünyanın en lezzetli 10 domates çeşidi!

LEZZETİN ZİRVESİ: TASTEATLAS EN İYİLERİ SEÇTİ

Dünya mutfaklarının temel taşı olan domates, TasteAtlas'ın son değerlendirmesiyle yeniden gündeme geldi. Salatalardan soslara, pizzalardan geleneksel kahvaltılara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bu sebzede, lezzet ve doku kriterleri ön plana çıktı. Listenin ilk sıralarını ağırlıklı olarak İtalyan çeşitleri parsellerken, Türkiye'nin yerel değerlerinden biri olan Ayaş Domatesi, kendine has karakteriyle ilk 10 içerisine girmeyi başardı.

İnce kabuğu ve eşsiz aromasıyla bilinen coğrafi işaretli Ayaş Domatesi, dünya devleri arasında 8. sıraya yerleşti.

DÜNYANIN EN İYİ 10 DOMATES ÇEŞİDİ

Aşağıdaki tablo, TasteAtlas verilerine göre dünyanın en yüksek puan alan domates çeşitlerini ve temel kullanım alanlarını göstermektedir:

SıraDomates ÇeşidiÜlkePuanEn Uygun Kullanım Alanı
1Pomodoro S. Marzanoİtalya4.5Sos, Pizza ve Konserve
2Tomataki SantorinisYunanistan4.5Kurutma ve Salatalar
3Pomodoro di Pachinoİtalya4.4Deniz Ürünleri ve Makarna
4Datterinoİtalya4.4Tatlı Soslar ve Fırın
5Costoluto Fiorentinoİtalya4.4Izgara ve Bruschetta
6Piennolo del Vesuvioİtalya4.4Közleme ve Saklama
7Cuore di Bueİtalya4.3Sandviç ve Caprese
8Ayaş DomatesiTürkiye4.3Kahvaltı ve Taze Tüketim
9Creole TomatoABD4.3Taze Salatalar
10Veselaya SosedkaRusya4.3Taze Salatalar

Yoğun aroması ve dengeli asiditesiyle Pomodoro S. Marzano, sosların ve pizzaların vazgeçilmezi olarak listenin ilk sırasında.

AYAŞ DOMATESİ NEDEN FARKLI?

Ayaş Domatesi'nin listeye girmesi tesadüf değil. Ankara'nın iklimi ve toprak yapısıyla özdeşleşen bu türü diğerlerinden ayıran temel özellikler şunlardır:

  • İnce Kabuk Yapısı: Endüstriyel domateslerin aksine ağızda dağılan bir dokuya sahiptir.

  • Asit-Şeker Dengesi: Ne çok tatlı ne de çok ekşidir; tam kararında bir aroma sunar.

  • Geleneksel Tohum: Genetiği korunmuş yerel tohumlarla üretilmesi, ona otantik bir tat kazandırır.

Yunanistan'ın güneşte kurutmaya elverişli, yoğun aromalı domatesi Tomataki Santorinis, listenin üst sıralarında yer alıyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Dünyanın en iyi domatesi hangisi seçildi?

TasteAtlas verilerine göre dünyanın en iyi domatesi 4.5 puanla İtalya'nın Pomodoro S. Marzano çeşidi seçilmiştir.

Ayaş Domatesi listede kaçıncı sırada?

Ayaş Domatesi, 4.3 puan alarak dünyanın en iyi 10 domatesi listesinde 8. sırada yer almıştır.

Ayaş Domatesi'nin başarısı, Anadolu topraklarının bereketini ve yerel lezzetlerin dünya çapındaki potansiyelini bir kez daha kanıtladı. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Listeye hangi ülkeler girdi?

Listede İtalya 6 farklı çeşit ile ağırlığını koyarken; Yunanistan, Türkiye, ABD ve Rusya da birer çeşit ile yer bulmuştur.

Ayaş Domatesi'ni özel kılan nedir?

Ayaş Domatesi'ni özel kılan özellikleri; ince kabuğu, etli yapısı ve özellikle kahvaltılarda tercih edilen kendine has yoğun aromasıdır.

Akdenizi turuncuya boyayan çöl tozu nedir, nasıl oluşur? Sağlığa zararlı mı?Akdenizi turuncuya boyayan çöl tozu nedir, nasıl oluşur? Sağlığa zararlı mı?
Akdenizi turuncuya boyayan çöl tozu nedir, nasıl oluşur? Sağlığa zararlı mı?
Türkiye’nin küçük Venedik’i sular altında: Şehirde evler yalıya dönüştüTürkiye’nin küçük Venedik’i sular altında: Şehirde evler yalıya dönüştü
Türkiye’nin küçük Venedik’i sular altında: Şehirde evler yalıya dönüştü

İstanbul'da polis servisi kazasında şehit sayısı ikiye yükseldi: Seçkin Yalçın kurtarılamadı
SONRAKİ HABER

Polis kazasında acı haber

 Balık yemek artık boş kalori olabilir: İklim değişikliği deniz ürünlerinin besin değerini düşürüyor
ÖNCEKİ HABER

Balık yemek boşa kalori olabilir

