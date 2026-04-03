ARAÇLA ÇEVRE TURU YAPMAK İMKANSIZ HALE GELDİ

Göldeki yükselme nedeniyle mahallenin dış çevresini saran yol tamamen suyla kaplandı. Şu an için bölgeye tek ulaşım ana köprü üzerinden sağlanabiliyor sadece mahalle meydanına ulaştıktan sonra araçla sahil şeridini dolanmak imkansız hale gelmiş durumda.

Turistler ve mahalle sakinleri, suyun kapladığı yollar nedeniyle sadece belirli noktalarda hareket edebiliyor.

EVLERİN ALT KATLARINA SU GİRDİ: VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Suların yükselmesi sadece ulaşımı değil, günlük yaşamı da tehdit ediyor. Kıyı şeridinde bulunan bazı evlerin zemin katlarına ve temellerine su girmeye başlaması, mahalle sakinleri arasında tedirginliğe yol açtı.

Özellikle tarihi yapıların ve eski evlerin bu durumdan olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor.

TURİZM SEZONU "BOL SUYLA" AÇILDI

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gölyazı'da, bu yılki manzara alışılmışın dışında bir "su imtihanı"na dönüştü. Turizmciler ve esnaf, suların yükselmesiyle oluşan görsel güzelliğin yanı sıra, kapalı yolların ve su baskını riskinin sezonun işleyişi konusunda tedirgin.

Balıkçı Müjdat Suyabatmaz, son yağışlarla göle gelen suyun çok arttığını ve seviyenin yükseldiğini belirterek,

"Şu anda en derin yeri 10 metrenin üzerinde. Mahalle çevresindeki yolların bazı noktalarında ise derinlik 3 metreye ulaşıyor. Kayıkları çıkardığımız yer normalde mahallenin yolu. Göl oldu artık buralar." dedi.