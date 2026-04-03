"Küçük Venedik" olarak bilinen Gölyazı'da turizm sezonu bu yıl sıra dışı manzaralarla başladı. Göl taşkınları nedeniyle araç trafiği aksarken, balıkçılar kayıklarıyla karaya yanaşıp ürünlerini indiriyor suyun yükselmesiyle eski evler adeta gölün bir parçası haline geliyor.
"KÜÇÜK VENEDİK"TE SEZON BAŞLADI, YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan ve Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen tarihi Gölyazı Mahallesi, turizm sezonunu açtı ancak Uluabat Gölü'nün yükselmesi nedeniyle çevresindeki yolları kapandı.
Gölyazı'da balıkçılar kayıklarıyla normalde arabaların geçtiği yola kadar gelip balıklarını indiriyor, kayıklarını yoldaki ağaçlara bağlıyor.
"Uluslararası Yaşayan Göller Ağı"na dahil ve "Türkiye'de Yaşayan Göl" ünvanına sahip tek göl olan Uluabat Gölü'ndeki su seviyesi son birkaç gündür aralıksız süren yağışların etkisiyle yükseldi.
"VENEDİK" HAVASI OLUŞTU
Mart ayı uzun yıllar yağış ortalaması metrekareye 70 kilogram olan Bursa'da geçen ay 92,8 kilogram yağış olunca göl sularındaki yükseliş adeta tarih yazdı.
Turizm sezonunun açıldığı bu dönemde, göl sularının yerleşim yerlerine kadar ulaşması mahallenin çevresindeki ulaşım ağını felç etti. Olumsuzluklar kadar mahallenin suyla bütünleşmesi "Venedik" havası estiriyor.
"Küçük Venedik" olarak nitelendirilen mahallede duvar diplerine kadar gelen su, binaların doğrudan gölün içindeymiş gibi görünmesine yol açtı.
Özellikle bazı eski evler, suların yükselmesiyle birlikte adeta "yalı" görünümüne büründü.
ARAÇLA ÇEVRE TURU YAPMAK İMKANSIZ HALE GELDİ
Göldeki yükselme nedeniyle mahallenin dış çevresini saran yol tamamen suyla kaplandı. Şu an için bölgeye tek ulaşım ana köprü üzerinden sağlanabiliyor sadece mahalle meydanına ulaştıktan sonra araçla sahil şeridini dolanmak imkansız hale gelmiş durumda.
Turistler ve mahalle sakinleri, suyun kapladığı yollar nedeniyle sadece belirli noktalarda hareket edebiliyor.
EVLERİN ALT KATLARINA SU GİRDİ: VATANDAŞLAR TEDİRGİN
Suların yükselmesi sadece ulaşımı değil, günlük yaşamı da tehdit ediyor. Kıyı şeridinde bulunan bazı evlerin zemin katlarına ve temellerine su girmeye başlaması, mahalle sakinleri arasında tedirginliğe yol açtı.
Özellikle tarihi yapıların ve eski evlerin bu durumdan olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor.
TURİZM SEZONU "BOL SUYLA" AÇILDI
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gölyazı'da, bu yılki manzara alışılmışın dışında bir "su imtihanı"na dönüştü. Turizmciler ve esnaf, suların yükselmesiyle oluşan görsel güzelliğin yanı sıra, kapalı yolların ve su baskını riskinin sezonun işleyişi konusunda tedirgin.
Balıkçı Müjdat Suyabatmaz, son yağışlarla göle gelen suyun çok arttığını ve seviyenin yükseldiğini belirterek,
"Şu anda en derin yeri 10 metrenin üzerinde. Mahalle çevresindeki yolların bazı noktalarında ise derinlik 3 metreye ulaşıyor. Kayıkları çıkardığımız yer normalde mahallenin yolu. Göl oldu artık buralar." dedi.
"SU BEREKETTİR"
Gölyazı Mahallesi Muhtarı Mustafa Cihanoğlu ise "su berekettir" diyerek,
"Turizm sezonu açıldı. Bütün yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. Bazı evlerimiz risk altında ama ciddi bir durum yok. Arabaların gitti yer, bazı kafelerimiz, çay bahçelerimiz su altında. Geçen yıl çok su istedik su geldi" diye konuştu.
Cihanoğlu, önümüzdeki günlerin yağışlı geçmesinin beklendiğini belirterek,
"Mahallenin çevresindeki yolumuz kapandı ancak su iyidir. Köprünün altı otoparktı. Yazın gelen turistler oraya aracını bırakıyor, firmalar meyve alıyordu. Şimdi adım atamazsınız birkaç metre su oldu orada. Yağışlar kesilince sular biraz çekilir normale döner." ifadesini kullandı.
(İHA)