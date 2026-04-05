İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta polis servis minibüsünün yaptığı kazada ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Yalçın’ın şehadet haberini İçişleri Bakanlığı duyurdu. 30 Mart’ta meydana gelen ve 1 polis memurunun olay yerinde şehit olduğu kazada, Seçkin Yalçın’ın da vefatıyla şehit sayısı ikiye yükseldi.

İstanbul'da polis servisi kazasında şehit sayısı ikiye yükseldi: Seçkin Yalçın kurtarılamadı
  • İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen polis minibüsü kazasında ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın şehit oldu.
  • İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli Seçkin Yalçın hastanede yapılan müdahalelere rağmen 5 Nisan'da hayatını kaybetti.
  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşarak şehit haberini duyurdu.
  • Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda meydana gelen kazada daha önce 1 polis memuru şehit olmuş, 29 polis memuru yaralanmıştı.
  • Kazada yaralananlardan biri ağır yaralı olarak tedavi görüyordu.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda 30 Mart'ta polis minibüsünün karıştığı kazada 1 polis memuru şehit olmuştu, 1'i ağır 29 polis memuru yaralanmıştı.

Kazada ağır yaralanan İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seçkin Yalçın'dan da acı haber geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Seçkin Yalçın'ın şehit olduğunu açıkladı.

BAKANLIKTAN TAZİYE MESAJI

Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan Çiftçi, "İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Seçkin Yalçın, 30 Mart 2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaptığı trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05.04.2026 günü şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kazada ağır yaralanan Seçkin Yalçın şehit oldu. ( Haberin fotoğrafı sosyal medyadan alınmıştır.)

